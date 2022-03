Weerman Piet Paulusma (65) overleden aan kanker

Weerman Piet Paulusma is zondagmiddag op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Omroep MAX, waar hij werkte, zondag bekendgemaakt namens zijn familie. Paulusma had al geruime tijd kanker, maar koos ervoor dat niet openlijk te vertellen. De laatste dagen ging de populaire weerman volgens Omroep MAX hard achteruit. Hij overleed in het ziekenhuis in Leeuwarden.

Paulusma begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fyslân. Elf jaar later stapte hij over naar SBS6, waar hij 23 jaar lang dagelijks vanaf een wisselende buitenlocatie – soms in de stromende regen – het weer presenteerde. De Fries vergaarde nationale bekendheid met zijn uitsmijter „oant moarn”, Fries voor „tot morgen”. In 2019 gingen Paulusma en SBS6 uit elkaar. De zender was toe aan „iets nieuws”.

Sinds januari 2020 werkte Paulusma voor Omroep MAX. Hij verzorgde dagelijks een item in het programma Tijd voor MAX. Ook was de weerman twee keer per dag te horen op NPO Radio 5. „Zolang het nog ging, wilde hij door met werken”, zegt Omroep MAX-directeur Jan Slagter.

Dinsdag zendt de zender in Tijd voor MAX een eerbetoon uit aan Paulusma, met als titel Oant Moarn. In januari dit jaar werd de vader van vier kinderen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor zijn thuisprovincie Friesland en talloze goede doelen.