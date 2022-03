‘We moeten voedsel van de hongerigen afpakken om uitgehongerden te voeden’

De oorlog in Oekraïne is niet alleen een vloek voor de Oekraïners maar ook voor tientallen miljoenen Jemenieten, Afghanen, Syriërs, Ethiopiërs, Somaliërs, Zuid-Soedanezen, Somaliërs, Haïtianen en andere hulpbehoevenden in de wereld. De hulp aan Oekraïne slokt zoveel fondsen op, dat er beduidend minder geld overblijft om hen in leven te houden.

„We hebben geen andere keus dan voedsel van de hongerigen af te pakken om degenen die de hongerdood nabij zijn te voeden”, zo verwoordde David Beasley, hoofd van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN, het deprimerende dilemma van hulpverleners.

Hoe hard dit ‘Oekraïne-effect’ andere landen kan raken, ervoer het al ruim zeven jaar door oorlog geteisterde Jemen afgelopen woensdag. Op een fondsenwervingsconferentie van de VN zegden donorstaten voor het komende jaar slechts 1,3 miljard dollar aan noodhulp toe, nog geen derde van de 4,27 miljard dollar die volgens de VN nodig is om circa achttien miljoen noodlijdende Jemenieten te helpen.

De VN hadden dit jaar juist meer hulp gevraagd dan een jaar geleden, omdat er nog meer Jemenieten zijn die niet zonder hulp verder kunnen. Maar de respons was bijna een kwart minder genereus dan een jaar geleden.

Daardoor zal het WFP zijn rantsoenen voor veel Jemenieten moeten verminderen. „Meer levens zullen verloren gaan. Meer kinderen zullen van de honger sterven. Meer gezinnen zullen in de buitenlucht slapen”, reageerde desgevraagd een diep teleurgestelde Jan Egeland, secretaris-generaal van de Norwegian Refugee Council, een grote hulporganisatie. „Wereldleiders moeten niet toestaan dat dit gebeurt.”

Een ander voorbeeld waar hulp voor het ene crisisgebied het andere in de weg zit, is de Hoorn van Afrika. Niet alleen heerst in die regio een verzengende droogte, in Ethiopië woedt er daarnaast een verwoestende oorlog. „Voor de oorlog in Oekra ï ne begon, waren we een grote hulpactie voor de Hoorn van Afrika aan het voorbereiden”, vertelt Gabriella Waaijman, directeur humanitaire zaken van -Save the Children, door de telefoon. „Die is nu van tafel.”

Mensen in andere landen

Hulpverleners misgunnen de Oekraïners de hulp die ze nu krijgen niet. „Het is natuurlijk hartverwarmend om te zien dat er zoveel solidariteit met Oekraïne wordt getoond”, bevestigt Waaijman. „Maar we zouden ook graag zien dat mensen die het nodig hebben in andere landen worden geholpen.”

We moeten voedsel van de hongerigen afpakken om uitgehongerden te voeden David Beasley hoofd WFP

Een probleem is dat er op het moment zoveel grote humanitaire rampgebieden tegelijk bestaan. Het WFP becijferde vorig najaar al dat 45 miljoen mensen op het randje van de hongersnood staan. Inmiddels zijn dat er meer. Niet alleen in Oekraïne en Jemen, waar de oorlog juist de laatste maanden weer heviger is geworden, maar ook in Afghanistan. Na de machtsovername door de Taliban van vorige zomer is de hulpverlening daar goeddeels tot stilstand gekomen. Het WFP schat dat 23 miljoen Afghanen dringend voedselhulp nodig hebben.

Ook in Syrië blijven na een uitputtende burgeroorlog miljoenen mensen afhankelijk van buitenlandse hulp. In Ethiopië en Somalië, waar het op veel plaatsen al jaren niet meer heeft geregend, zorgt de droogte voor grote problemen. In Zuid-Soedan, dat in de greep verkeert van een combinatie van conflict, klimaatverandering, Covid-19 en hogere voedselprijzen, staan 8,3 miljoen mensen op het randje van de hongersnood. In Haïti, Myanmar en de Sahel-landen hebben miljoenen mensen eveneens om uiteenlopende redenen noodhulp nodig.

Situatie lijkt op 2011

„Het is bijna niet meer mogelijk om prioriteiten te stellen omdat de problemen ons boven het hoofd groeien”, zegt Waaijman telefonisch vanuit Londen. „Dit zijn crises op een schaal die we niet meer aankunnen.”

De huidige situatie doet Waaijman denken aan 2011, toen er zich ook een vreselijke droogte voordeed in Somalië. „Ik heb nog steeds nachtmerries over de toestand van de kinderen van toen. We hadden toen wel gewaarschuwd voor de hongersnood maar waren eerst letterlijk een roepende in de woestijn, want alle aandacht werd opgeëist door een zware aardbeving en een kernramp in Japan. Pas toen er beelden van uitgemergelde kindjes opdoken, kwam de wereld in actie. Er zijn toen 260.000 mensen gestorven.”

Er is ditmaal een bijkomende complicatie: het feit dat veel tarwe uit Oekra ï ne en Rusland komt. „De crisis in Oekraïne zuigt niet alleen donorgelden weg, maar kan ook van invloed zijn op de boeren, de oogst en de aanbodsketen”, stelt Jonathan Dumont, woordvoerder van het WFP. „Zo heeft de oorlog in Oekra ï ne ook gevolgen voor het aanbod, het transport en de voedselprijs waarvan het WFP afhangt voor die noodgebieden.” Veel landen houden bovendien de hand enigszins op de knip omdat ze door corona al krap bij kas zijn.

Waaijman legt uit dat het dikwijls goedkoper is hulp te bieden aan mensen die nog niet op het randje van de hongerdood verkeren. „Voor elke dollar die je zo uitgeeft kun je zeven dollar in latere hulp uitsparen.”

Ze wijst op Afghanistan waar ze in december was en zag hoeveel kinderen zo ondervoed waren geraakt dat ze via relatief kostbare therapeutische voeding – met extra proteïne, mineralen en vitaminen – geholpen moesten worden. „Dat had veel goedkoper gekund als er een maand eerder voedselhulp aan die kinderen was verstrekt.”

Kil redenerend zouden hulporganisaties er voor kunnen kiezen hun beperkte financiële middelen zoveel mogelijk aan die goedkopere voedselhulp uit te geven, zodat er maximale aantallen mensen mee kunnen worden geholpen. Maar hulpverleners weigeren de allerzwaksten zomaar aan hun lot over te laten. Waaijman: „Je kunt als hulpverlener geen prijs zetten op iemands leven.”

Correctie (maandag 21 maart): In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van David Beasley verkeerd gespeld. Dat is hierboven aangepast.