Veldbestormers

Zondag stonden twee klassiekers op het menu. Ajax-Feyenoord en Real Madrid-Barcelona. Toch verwachtte ik niet dat deze wedstrijden in de voetbaltop de gebeurtenissen van afgelopen week in de onderjurk van de Premier League zouden overtreffen.

Donderdagavond was tijdens Everton-Newcastle een knul het veld opgerend. Met een kabelbinder bond hij zichzelf vast aan de doelpaal. Bij zijn nek. Op zijn T-shirt stond ‘Just Stop Oil’. Voorafgaand aan zijn veldbestorming had hij een filmpje opgenomen. Daarin zegt hij: „Ik ben Louis McKechnie, ik ben 21 jaar … ik ga zo meteen een voetbalwedstrijd onderbreken en ik ben doodsbang.” Hij vertelt over een toekomst in een veranderd klimaat. Over hongersnoden en vluchtelingen. Hij wil dat zijn regering er alles aan doet om aan dat lot te ontkomen, maar die blijft naar olie boren.

De wedstrijd werd minutenlang stilgelegd terwijl stewards McKechnie probeerden los te krijgen. De supporters op luttele meters van het goal scholden op de activist met een agressie die voor zijn veiligheid deed vrezen. Uiteindelijk kwam een man met de moeder der betonscharen het veld op alsof hij van plan was de doelpaal of de jongen door te knippen, niet de kabelbinder. Een twitteraar zei dat dit in ieder geval spanning in de wedstrijd bracht. „Acht minuten actie bij de goal!”

In de sportverslaggeving heerst de gedachte dat dit soort acties geen aandacht moet krijgen omdat dat kopieergedrag zou aanmoedigen. Tijdens live uitzendingen worden bij veldbestormingen camera’s weggedraaid. Behalve dat dit denken verdacht dicht bij censuur komt, lijkt dat kopieergedrag-ontmoedigen-argument niet te bestaan als het over gokken gaat of allerlei ander ongewenst gedrag waar wel vrolijk over wordt gerapporteerd. Criminaliteit, overconsumptie, hard rijden of vliegen naar vakantiebestemmingen, om een paar voorbeelden te noemen. Pas als het sportveld als podium wordt gepakt voor politieke uitingen, moeten kijkertjes ineens voor invloeden worden behoed.

Een beetje googelen leverde op dat ook woensdag, tijdens Arsenal-Liverpool, een activist van Just Stop Oil zich aan de doelpaal had vastgebonden, deze aan zijn handen. Vrijdag bij Wolverhampton-Leeds slaagde de veldbestormer van Just Stop Oil er niet in zichzelf vast te maken. Zijn actie duurde korter dan die van zijn maten, maar de woede van de voetbalsupporters was er niet minder om. Een supporter ging zelf ook maar het veld bestormen om de activist te meppen. Ook hij werd uit het stadion verwijderd.

Ajax-Feyenoord begon zondag een paar minuten te laat omdat wat spandoeken in de fik waren gevlogen. Daar leek geen supporter boos over. Ik hoopte op een idealistische veldbestormer, vooral omdat ik wilde zien of onze voetbalsupporters intelligenter zouden zijn dan de Engelse.

Als zo’n klimaatjongere de moed heeft een wedstrijd te onderbreken om aandacht te vragen voor wat niet voldoende aandacht krijgt, hoop ik dat hij in Nederland op applaus vanaf de tribunes mag rekenen. Hij staat daar tenslotte ook lijf en vrijheid te riskeren opdat klimaatveranderingen niet alle stadions onder water zetten of wegvagen. Opdat het spel niet alleen voor de supporter van vandaag, maar ook voor die van morgen door kan gaan.

Het veld werd alleen door Feyenoord bestormd dat binnen acht minuten scoorde. Daarna won Ajax alsnog.

Carolina Trujillo is schrijfster.