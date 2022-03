Toneelbewerking van anti-oorlogspamflet ‘Slachthuis vijf’ doet je happen naar adem

Het lichaam van Billy Pilgrim hangt slap in de armen van een soldaat. Het slagveld is besneeuwd. Billy wil niet meer: hij is verkleumd, de rest van zijn regiment is uitgemoord. „Paps”, hoort hij zijn dochter plots zeggen, „het is hier ontzettend koud. Is de verwarming wel aan?” Billy tilt zijn hoofd op. „Als we jou hier alleen laten wonen, vries je nog dood.”

Billy Pilgrim is de hoofdpersoon van het beroemde boek Slachthuis vijf en is ‘losgeraakt van de tijd’. Het ene moment strompelt hij als 22-jarige achter de Duitse linies, het volgende is hij vader van twee kinderen, die hem door zijn vreemde gedrag als een ‘seniele oude man’ zien. Aliens hebben hem ontvoerd, vertelt Billy, en zij zeiden hem dat de tijd niet lineair is, maar dat alles tegelijk gebeurt.

Auteur Kurt Vonnegut schreef Slachthuis vijf nadat hij getuige was van het bombardement op Dresden in 1945, waarbij duizenden en duizenden mensen de dood vonden. Als je het boek leest, is het lastig voor te stellen hoe je van zo’n verhaal – vol sprongen door tijd en ruimte, doorspekt van oorlogsgruwelen – theater maakt. Toch heeft regisseur Erik Whien een prachtige manier gevonden om dit alles te bundelen tot een fascinerende voorstelling. In de bewerking wordt heel wat weggelaten, maar de spanning tussen (zwarte) humor en het tragische lot van de protagonist blijft intact.

Buitenaards leven

Billy bekijkt de wereld met een zekere naïviteit, wat zijn observaties aandoenlijk of juist pijnlijk maakt. Hij is geen macho, maar laat de ellende over zich heen spoelen tot iemand hem opraapt. Omdat de blik van Billy zo allesbepalend is, rust Slachthuis vijf vooral op de schouders van hoofdrolspeler Bram Suijker. Met zijn geweldige timing en tekstbehandeling maakt hij hem tot een aimabel figuur, die niet eenvoudig te vangen is. Is hij volledig de weg kwijt of doorziet hij iets hogers? Acteurs Hannah Hoekstra en Jip van den Dool staan Suijker bij als familielid, een soldaat uit zijn herinnering of buitenaards leven.

Billy’s ongrijpbare wereld krijgt vorm in een schitterend toneelbeeld. Ontwerpers Marloes van der Hoek en Wikke van Houwelingen spelen met kleur en sfeer: vette lichtbundels beschijnen een rookwolk, felle strepen led-licht vallen over het toneel. Scènes spelen zich af in het grote niets, op een soort loopbrug of voor een muur van golfplaten. De abstracte beelden zorgen ervoor dat tijd en ruimte vloeibaar worden, in lijn met het verhaal.

In de voorstelling lopen de oorlog en momenten uit Billy’s latere leven door elkaar. Ze wisselen elkaar af of raken vervlochten. Toch is het te beperkt om Slachthuis vijf te duiden als het verhaal van een man met PTSS, die in zijn fantasie vlucht om herinneringen te ontlopen. De voorstelling biedt tegenwicht aan de Hollywood-realiteit in oorlogsfilms. Tegenover broederschap en heldendaden zet het soldaten die nauwelijks volwassen zijn en burgerslachtoffers. Het is een pamflet dat – met de huidige gevechten aan Europese grenzen – niet actueler had kunnen zijn, maar de voorstelling gaat ook breder over (mede)menselijkheid en ons perspectief op de willekeur van het leven. Het is een voorstelling waarin je kopje onder gaat en happend naar adem weer boven komt.

Recensie Theater Slachthuis vijf van Theater Rotterdam Gezien: 18/3, TR Schouwburg, Rotterdam. Tournee t/m 8/5. Inl: Theaterrotterdam.nl ●●●●●