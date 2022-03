Spaans-Algerijns conflict is pikant om gasleverantie

Met het terugroepen van zijn ambassadeur in Spanje heeft Algerije een nieuwe stap gezet in een conflict dat vooral draait om de relatie met buurland Marokko. Het land is boos dat Madrid vrijdag bekendmaakte de plannen van Marokko voor de Westelijke Sahara te steunen. Het zou betekenen dat de Westelijke Sahara wel autonomie krijgt, maar onder het bewind van Marokko blijft. Algerije steunt Polisario, de beweging die onafhankelijkheid eist voor de regio.

Spanje had zich tot voor kort neutraal opgesteld, maar stelde vrijdag een „nieuwe fase” in de moeizame relatie met Marokko in te gaan. In een brief aan de Marokkaanse koning zegt de Spaanse regering het plan van Marokko, dat stamt uit 2007, het „meest serieuze, meest realistische” initiatief te vinden om een decennialang dispuut op te lossen. De ommekeer komt na maanden van diplomatieke gesprekken tussen Spanje en Marokko.

Marokko beschouwt de Westelijke Sahara als eigen grondgebied, een claim die internationaal niet erkend wordt. De relatie tussen Spanje en Marokko bereikte vorig jaar een dieptepunt, toen Spanje in het geheim Polisario-leider Brahim Ghali in het ziekenhuis behandelde. Als vergelding zette Marokko de grens open naar Ceuta, een Spaanse enclave in het Noord-Afrikaanse land. Zeker tienduizend mensen staken zo de grens over in de hoop asiel te krijgen in Europa, al keerden later velen terug. In de zomer konden veel Marokkaanse Nederlanders door de diplomatieke spanningen niet zoals gebruikelijk met de boot naar Marokko vanuit Spanje.

Gasleverantie

Dat Algerije en Spanje in een diplomatieke ruzie verzeild geraakt zijn, heeft mogelijk gevolgen voor de gasleverantie. Sinds de Russische invasie in Oekraïne is de zoektocht van Europese landen naar alternatieve leveranciers urgenter geworden.

Spanje betrekt een deel van zijn gas al uit Algerije. Dat doet het deels via een directe pijpleiding en tot vorig jaar ook via een leiding die door Marokko loopt. Die tweede verbinding is afgelopen najaar door Algerije afgesloten. In augustus 2021 verbrak Algerije de diplomatieke relaties met Marokko, officieel vanwege de „vijandelijke daden” die het buurland zou hebben gepleegd, zoals het aansteken van een bosbrand en de moord op enkele Algerijnen.

Steeds hoger oplopend conflict

De ruzie tussen Algerije en Marokko valt niet los te zien van het steeds hoger oplopende conflict over de 650.000 inwoners tellende Westelijke Sahara. Algerije stelt zich op het standpunt dat Marokko geen soevereiniteit heeft over het gebied.

Spanje trok zich in 1975 uit de toen Spaanse Sahara terug en verdeelde die tussen Mauritanië en Marokko. Onder de gewapende druk van het onafhankelijkheidsfront Polisario gaf Mauritanië in 1979 zijn deel op, waarna Marokko ook het resterende deel annexeerde. Van de Verenigde Naties mocht de bevolking kiezen of ze door wilde onder Polisario’s Saharaanse Democratische Republiek, of de voorkeur gaf aan Marokkaanse heerschappij. Dat referendum is er nooit van gekomen. Marokko wil het fosfaat- en visrijke gebied niet opgeven. Sinds 1991 is er een VN-vredesmissie om een staakt-het-vuren tussen Marokko en Polisario te overzien.

Polisario is al die jaren voor het referendum blijven strijden. De Spaanse beslissing om zich achter Marokko te scharen noemt het onafhankelijkheidsfront „volledig in strijd met internationale legimititeit”.

Voor toenmalig Amerikaans president Donald Trump was erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara in 2020 het wisselgeld voor de stap van Marokko om de banden met Amerika’s bondgenoot Israël te normaliseren. President Joe Biden heeft die stap van Trump niet teruggedraaid.