‘Raketten op straat. Dode mensen’, stamelt Elena, voordat ze begint te huilen

‘Ik ben alleen en ik ben bang”, zegt Ljoedmila (57). De Oekraïense vrouw zit op een bankje in het Moldavische grensdorp Palanca te wachten op haar bus. „Ik ben vanochtend vertrokken”, zegt ze. „Iemand belde me om te zeggen dat er plek was in een auto. Ik heb alles achtergelaten wat ik in mijn leven heb opgebouwd.”

Ljoedmila komt uit de zuid-Oekraïense stad Mykolajiv. „De Russen vallen de stad van alle kanten aan”, vertelt ze. „Ze bombardeerden het centrum en bezetten de dorpen in de omgeving.” Van de dorpelingen die de stad invluchtten, hoorde ze de gruwelijkste verhalen. „De Russen nemen huizen in beslag en gijzelen de bewoners. Ze stelen het eten en verkrachten de vrouwen.”

Op het grindveld waar Ljoedmila zit te wachten, ontvangt een Moldavische hulporganisatie de Oekraïners met koekjes, soep en instant noodles. De bussen zitten vol moeders en kinderen, opa’s en oma’s. De meesten staren in stilte voor zich uit. Een grootmoeder zit naast haar kleinzoon zachtjes te huilen. De oorlog is hier vers.

Anton Golembovski (31), gewond geraakt door een explosie van een raketinslag. Foto Kristof Vadino

Massale exodus

Palanca ligt op de grens met Oe-kraïne, vlakbij de havenstad Odessa. Daarmee is het Moldavische dorp de eerste bestemming voor veel vluchtelingen uit het zuiden van Oekraïne, waar de Russen meerdere steden wisten te veroveren en een massale exodus op gang brachten. Sinds het begin van de oorlog trokken 330.000 Oekraïners de Moldavische grens over, aldus de lokale grensautoriteiten.

De zuidoostelijke havenstad Marioepol is al sinds begin deze maand omsingeld. Na eerder een kraamkliniek en een theater in puin te hebben gelegd, bombardeerden Russische troepen er zaterdag een kunstopleiding waar vierhonderd mensen dekking hadden gezocht, zo melden lokale Oekraïense autoriteiten. In totaal zou het beleg volgens hen al aan 2.300 mensen het leven hebben gekost.

Ook veel dichter bij de Moldavische grens, in het zuidwestelijke Mykolajiv, wordt hevig gevochten. Als de stad valt, ligt de weg naar Odessa open en zullen de Russen naar verwachting doorstomen in een poging Oekraïne af te snijden van de Zwarte Zee. Het Oekraïense leger in Mykolajiv houdt vooralsnog stand, maar leed vrijdag grote verliezen toen Russische raketten insloegen op een kazerne. Naar schatting kwamen 200 soldaten om het leven, meldt de BBC.

Zoals overal landen de Russische raketten ook in Mykolajiv op burgerdoelwitten, vertellen de vluchtelingen die hier de grens overkomen. „Omdat ons leger hard terugvecht, schieten de Russen lukraak met raketten”, zegt Volodymyr Aleksejev (64), die komt aanlopen met zijn vrouw Tatjana (58) en zijn schoonzus. „Een van die raketten landde in mijn eigen straat. Twee meisjes van twaalf en dertien kwamen om het leven. Samen met hun ouders.”

Als ons leger de Russen doodt, maken we compost van ze Volodymyr Aleksejev vluchteling

Volodymyr bevestigt de geruchten over de Russen in de dorpen rondom Mykolajiv. Ook hij zegt gehoord te hebben dat ze burgers hun huizen uit jagen en vrouwen zouden verkrachten. „Ze verschuilen zich in de huizen van burgers zodat ons leger hen niet kan beschieten”, zegt hij. „Als ons leger hen doodt, maken we compost van ze.”

Anna Dirjaskaja (33) uit Charkov. Foto Kristof Vadino

Trillende keldermuren

De meeste vluchtelingen krijgen zulke woorden niet over hun lippen. Anna Dirjaskaja (33) staat in haar eentje in dezelfde opvangtent als Volodymyr. Ze heeft er een reis van twee weken op zitten. Daarvoor zat ze acht dagen in een schuilkelder in het oostelijke Charkov. „De bombardementen waren zo hard dat de muren van onze kelder begonnen te trillen”, begint ze haar verhaal. Meteen daarna barst ze in tranen uit. „Sorry, ik kan mijn gedachten niet formuleren.”

Anna stuurde haar 2,5 jarige dochtertje al op een trein naar Praag en is van plan haar achterna te reizen. Volodymyr en zijn vrouw willen eveneens naar Tsjechië. „Wanneer de Russen voorbij Odessa zijn, gaan ze gewoon door”, voorspelt Volodymyr. „Ze kunnen Moldavië in twee dagen innemen.”

Voor veel vluchtelingen is Moldavië dan ook slechts een tussenstop. In de bus op het grindveld hebben de meesten plannen voor een vervolgreis. Het ene gezin wil naar Bulgarije of Roemenië, het andere naar Spanje. Hoe precies, dat weten ze nog niet.

„Dit is alles wat ik nog heb”, zegt Elena Kozak terwijl ze haar rugzak omhoog houdt. De 35-jarige moeder vluchtte eveneens eerder die dag halsoverkop uit Mykolajiv. Naast haar zitten haar zoontjes Hlib (8) en Serhi (16). Haar man is achtergebleven om te vechten. Haar schoonmoeder zit vast in het oostelijke Charkov. „Daar drinken ze water uit het verwarmingssysteem”, vertelt Elena. „Verder is er niets meer.”

Gevraagd te beschrijven wat ze gezien heeft, komt ook Elena niet verder dan een paar woorden. „Raketten op straat. Dode mensen”, stamelt ze, voordat ze begint te huilen.

Haar zoontje Hlib zit naast haar stilletjes een boek te lezen. Een detective over een gestolen BMW, vertelt hij. „We proberen het niet over de oorlog te hebben”, zegt zijn moeder. „En ik vertel hem niet dat Rusland dit met ons doet. Ik wil hem niet leren om Russen te haten.”