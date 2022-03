Nederlandse bedrijven exporteerden vorig jaar voor ruim 5 miljard euro naar Rusland

Ruim drieduizend Nederlandse bedrijven exporteerden vorig jaar voor meer dan 5 miljard euro aan goederen en diensten naar Rusland. Tweeduizend bedrijven importeerden goederen uit Rusland. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

De belangrijkste bedrijfstakken die naar Rusland exporteren zijn de groothandel en handelsbemiddeling, vervoer en de chemische industrie. Ten opzichte van handel met de rest van de wereld drijven relatief veel grote bedrijven handel met Rusland. Voor de export gaat het om bijna 85 procent, voor de import om ruim 90 procent. Vanwege de Russische invasie in Oekraïne heeft de Europese Unie de handel met Rusland ingeperkt met sancties.

Het is moeilijk om te voorspellen wat de invloed van de sancties op de Nederlandse economie precies is, zegt Natascha Wagner, hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud Universiteit. Toch denkt ze niet dat de economie er zwaar onder zal lijden. „Voor individuele bedrijven kunnen de sancties zeker pijn doen, maar de vijf miljard euro van Rusland is maar een klein deel van de totale Nederlandse export. Bovendien kunnen schokken van buitenaf ook zorgen voor positieve verandering in de economie, zoals innovatie.”

Volgens het CBS is bijna 5 procent van de bedrijven die exporteren naar Nederland voor meer dan de helft van zijn handelswaarde afhankelijk van Rusland. „Voor hen zijn de sancties een grote bummer”, zegt Wagner. „We moeten zeker kijken hoe zij ervoor staan, en of ze steun nodig hebben.”

Wagner verwacht dat met name technologiebedrijven makkelijk nieuwe klanten zullen vinden. „De computerindustrie had juist te maken met een te grote vraag.” Ze denkt dat de bloemensector, volgens het CBS een grote exporteur naar Rusland, het juist lastig krijgt. „Als die meer naar andere landen gaat exporteren, daalt daar de prijs vanzelf. Maar onderschat de kracht van een sterke economie om klappen op te vangen niet.”