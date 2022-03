Memorabele Klassieker vol drama en doelpunten

Een heerlijke Klassieker werd het: drama, fouten, vijf doelpunten, ergernissen en een rode kaart voor de speler die de wedstrijd had beslist. Alles zat in deze wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Eindelijk, want wedstrijden tussen beide clubs verliepen de voorbije jaren vaak voorspelbaar.

Er was chagrijn zondag in de Arena, bij vlagen behoorlijk veel, maar tegen het einde van de middag kwam alles goed. Niet voor Feyenoord, dat op weg leek naar de volle buit in Amsterdam, voor het eerst sinds augustus 2005, toen Dirk Kuijt de grote man was. Zo lang domineert Ajax al de thuiswedstrijd tegen de grote rivaal. Alsof de rivaliteit toch vooral een mythe uit het verleden was geworden.

Niet dus. Het werd een fraai gevecht, hoewel de wedstrijd merkwaardig begon. Op het punt van aftrappen vatte voor de F-side, het vak met fanatieke Ajax-supporters achter een van de doelen, een spandoek vlam. Metershoge vlammen reikten tot aan de eerste rij stoelen, waar vlak daarvoor tientallen fakkels waren ontstoken ter herinnering aan de man die zo prominent op datzelfde spandoek stond afgebeeld: Carlo Picornie.

De bekende F-sider stierf 25 jaar geleden bij de ‘Slag om Beverwijk’, door een Feyenoord-hooligan. Het spandoek, circa 25 bij 25 meter, hing minutenlang over de tribunes terwijl Ajax-directeur Edwin van der Sar oud-speler Joel Veltman in het zonnetje trachtte te zetten. Kennelijk konden beide hommages prima tegelijk.

Nadat stewards de in allerijl aangevoerde brandblussers hadden leeggespoten, volgde om 14.35 uur het beginsignaal, waarna zich een wedstrijd ontvouwde die in vele opzichten memorabel zou zijn. Een Klassieker die anders dan anders was, vanaf de allereerste minuten.

Onverschrokkenheid

Feyenoord leek vaak al verslagen als de spelersbus eenmaal het parkeerdek van de Arena was opgedraaid, maar ditmaal spat de onverschrokkenheid ervan af bij de bezoekers. Ajax heeft vaker de bal, Feyenoord gaat de duels veel feller in. De 0-1 van Luis Sinisterra, na acht minuten, komt hieruit voort. Ajax-verdediger Jurriën Timber denkt de bal wel even te onderscheppen, maar daar is Jens Toornstra. Hij stuurt Reiss Nelson weg, die Cyriel Dessers vindt. Dessers stuit op doelman André Onana, maar de rebound is voor Sinisterra: 0-1.

Daarna is Ajax het even kwijt. Zie Onana aarzelen, hij weet niet waar hij met de bal heen moet. Het publiek begrijpt niet waarom het voor de Kameroense doelman zo moeilijk is een vrije medespeler te vinden. Daley Blind die de bal niet vooruit kwijt kan. „Voetballen, voetballen”, klinkt het in de Arena.

Feyenoord laat in het eerste kwartier zeven schoten noteren, Ajax nul. „We kunnen onszelf daarvoor complimenteren”, zei middenvelder Toornstra na afloop, voordat hij verzuchtte dat die lof verder weinig waard was.

Ajax mist in de eerste helft die vechtlust. Na een halfuur, wanneer Sébastien Haller de 1-1 heeft gemaakt, grijpen Timber en Steven Berghuis slap in. Guus Til benut de kans die daaruit ontstaat: 1-2.

Vrijdag, toen Erik ten Hag aanschoof voor een perspraatje, werd de trainer van Ajax gevraagd of het crisis zou zijn als er van Feyenoord werd verloren. De vraag van een AT5-verslaggever werd een beetje weggelachen. „Ik ga nooit in op als én indien”, zei Ten Hag. Maar wie in de rust van de Klassieker om zich heen keek, hoorde gemopper en gezucht. Gezichten op onweer. Waar was de branie?

Helemaal gerust waren ze er toch al niet op geweest in Amsterdam. De uitschakeling tegen Benfica in de Champions League dreunde nog na. Net als voorgaande duels met SC Cambuur en RKC, benauwde zeges, en de nederlaag tegen Go Ahead. Daarin overtuigde Ajax allerminst. Maar, zei Ten Hag vrijdag: jezelf herpakken, ook dat hoort bij topsport.

Feyenoord-doelman Ofir Marciano is voor de derde keer gepassseerd in de Klassieker tegen Ajax. Foto Maurice van Steen/ANP

Sportieve armoede

Ten Hag ziet zondagmiddag hoe Ajax zich herstelt tegen Feyenoord. Het moet gezegd: Ajax profiteert ook van de onervarenheid onder de lat bij de Rotterdamse club, waar Israëliër Ofir Meir Marciano de geblesseerde Justin Bijlow vervangt. Marciano verkijkt zich volledig op een verre vrije trap van Dusan Tadic die een kwartier voor tijd binnenvalt: 2-2. Feyenoord-trainer Arne Slot zegt na afloop over zijn doelman: „We hebben door geldproblemen een keeper moeten aantrekken die niet goed genoeg is.”

Sportieve armoede, ook al weten ten de andere Feyenoorders hun doelman lang te ontzien. Niet lang genoeg. In het laatste halfuur wordt Feyenoord „weggevaagd”, aldus Ten Hag. Over de eerste helft, waarin Ajax counters toeliet, is hij kritisch: „Die fouten mogen we niet maken. Dat overkomt ons te vaak.” Hierdoor vloeide de energie uit de ploeg, zegt de coach. „Maar we hebben veerkracht getoond.”

Ook Slot zag dat Ajax „niet van het doel was weg te houden”. Kwam het omdat Feyenoord twee dagen minder rust had gehad dan Ajax, zoals ex-Feyenoorder Mario Been bij ESPN opmerkte? Feit is dat Ajax niet meer te stoppen was. Aan de winnende goal (3-2) van Antony, in de 86ste minuut, viel niet meer te ontkomen.

Bij de persconferentie kwam de Braziliaanse buitenspeler op krukken binnen. Grote glimlach onder zijn gebleekte haardos. Antony vond het een schitterend moment, zijn treffer en de wijze waarop hij die vierde – staand op de boarding tegenover de harde kern. Blote torso. Aangespannen spieren. Voetbalmagie.

Slim was het bepaald niet dat hij geel kreeg nadat hij zijn shirt had uitgetrokken, en daardoor is geschorst voor de wedstrijd bij FC Groningen. Sterker: scheidsrechter Danny Makkelie gaf hem in de slotfase nog een keer geel vanwege theatraal vallen.

Bij Ajax begrepen ze weinig van die tweede gele kaart. Ten Hag sprak erover met Makkelie. Zand erover. De drie punten, die telden. Met nog zeven wedstrijd te gaan heeft Ajax nog altijd de beste papieren voor de landstitel. Het chagrijn is net zo snel verdwenen als dat het oplaaide.

Correctie zondag 20 maart: in een eerdere versie stond dat Guus

Til een grote kans op de 0-1 miste. Dit was Cyriel Dessers.