Invasie in Oekraïne wordt uitputtingsslag

Ze zijn duidelijk te zien op de satellietfoto’s en de TikTokfilmpjes op internet: schuttersputjes. Ten noorden van de Oekraïense hoofdstad Kiev lijken Russische troepen zich in te graven. Het is een aanwijzing dat de oorlog in Oekraïne na ruim drie weken vechten mogelijk in een patstelling is beland.

Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW), dat elke dag een gedetailleerde analyse maakt van de krijgshandelingen, trok zaterdag een ferme conclusie: „Volgens onze inschatting is de Russische operatie om de Oekraïense hoofdstad en andere grote steden in te nemen en regime change af te dwingen, mislukt.”

De Amerikaanse denktank wijst erop dat Russische troepen hier en daar nog wat vooruitgang boeken, maar dat het doel om Kiev, Charkov en andere grote steden onder controle te brengen buiten bereik lijkt te liggen. Volgens het ISW is de Russische veldtocht bij een punt aanbeland waarop de operaties zouden moeten worden beëindigd en er een nieuw plan moet worden bedacht. In plaats daarvan probeert Moskou een beslissing te forceren door beetje bij beetje versterkingen aan te voeren. „Onze inschatting is dat deze pogingen zullen mislukken”, schrijft het ISW.

In iets meer dan drie weken vechten hebben de Russische strijdkrachten enorme verliezen geleden. Amerikaanse overheidsfunctionarissen vertelden de afgelopen week tegen The New York Times dat volgens een conservatieve schatting inmiddels 7.000 Russische militairen zijn gesneuveld. Dat is meer dan het aantal Amerikaanse doden in Irak én Afghanistan. De Amerikaanse schatting valt zelfs hoger uit dan die van Oekraïense generale staf, die zondag 14.700 Russische doden en gewonden meldde (het aantal gewonden is in de regel minstens twee keer zo groot als het aantal gesneuvelden).

Kiev claimt bovendien een enorme hoeveelheid Russisch materieel te hebben vernietigd, waaronder 476 tanks, 1.487 pantserwagens en 96 vliegtuigen. Aan Oekraïense zijde, zo meldde president Volodymyr Zelensky vorige week, zouden zo’n 1.300 militairen zijn omgekomen.

Enorme verliezen

Wat de precieze cijfers ook mogen zijn, duidelijk is dat enorme verliezen de Russische gevechtskracht beginnen aan te tasten. De zware gevechten rond Marioepol, dat straat voor straat moet worden bevochten door de Russen, slokt steeds meer mankracht op. Russische troepen proberen op te rukken naar de stad Kryvy Rih in centraal-Oekraïne, om zo Zaporizja en Dnipro vanuit het westen te bedreigen, maar de hoeveelheid troepen lijkt veel te klein voor het veroveren van een stad van ruim 600.000 inwoners. Pogingen om Kiev te omsingelen lijken voorlopig te zijn opgegeven.

Het vastlopen van de Russische opmars hoeft niet te betekenen dat de gevechten in intensiteit zullen afnemen. De Russische invasie zou de komende weken kunnen uitlopen op een uitputtingsslag, een war of attrition met niet alleen zware militaire verliezen aan beide zijden, maar ook grote aantallen burgerslachtoffers.

De afgelopen week leek zich op dat vlak een onheilspellende trend door te zetten. Nu de Russen steden als Charkov en Kiev niet kunnen veroveren, nemen de artilleriebeschietingen en bombardementen vanuit de lucht toe. Volgens het Britse ministerie van Defensie is het „waarschijnlijk dat Rusland zal doorgaan met het inzetten van zware wapens bij aanvallen op stedelijke gebieden om de eigen nu al aanzienlijke verliezen te beperken – wat ten koste zal gaan verdere burgerslachtoffers”.

Het enige wat de impasse zou kunnen doorbreken is de deelname van Wit-Russische troepen. Afgelopen zondag meldde het Oekraïense ministerie van Defensie – voor de zoveelste keer – dat er aanwijzingen zijn voor een „rechtstreekse invasie van de strijdkrachten van Wit-Rusland”. De vraag is of die berichten kloppen, want het enthousiasme bij de Wit-Russen lijkt klein. Volgens de Oekraïense staatssecretaris voor Defensie Anna Maljar krijgt haar departement veel vragen van Wit-Russische militairen over hoe ze zich het beste kunnen overgeven. Kiev wil hen zo goed mogelijk helpen, aldus Maljar.