‘Als kind wilde ik boswachter worden’

In

‘Ik heb zeventien jaar een drogisterij gehad waar ik altijd met veel plezier naartoe ging. Ik hield ervan advies te geven, klanten te helpen. Maar door de jaren heen moest ik steeds meer voldoen aan de harde eisen van de franchise, ik had minder vrijheid om m’n eigen ding te kunnen doen. Dat ging me op den duur zo tegenstaan, dat ik ermee wilde stoppen.

„Van kinds af aan ben ik altijd al graag buiten, als kind wilde ik zelfs boswachter worden. Zodoende volgde ik tijdens m’n sabbatical een opleiding permacultuur. En daar viel alles op z’n plek, ik vond het zó interessant. Ik besloot me om te scholen tot ecologisch hovenier.

„Praktijkervaring deed ik op bij een hoveniersbedrijf waarvan één van de twee eigenaren met pensioen ging. Zo heb ik in de loop van de tijd het grootste deel van hun klantenbestand over kunnen nemen.

„Ik heb een grote passie voor voedselbossen. Het is een mooie manier van samenwerken met de natuur: hoe kun je voedsel produceren zonder te bemesten, te ploegen en bestrijdingsmiddelen te gebruiken? Zo ben ik begonnen met het omvormen van een fruitboomgaard bij ons thuis naar een voedselbos en heb ik bij particulieren voedselbossen aangelegd.

„Vroeger werkte ik fulltime en mijn vrouw parttime, nu zijn de rollen omgedraaid. Ik verdien nu iets minder, maar er komen veel dingen voor terug: met het buitenwerken kan ik mijn hart volgen, dat geeft zoveel energie.”

Inkomen: 2.000 euro netto, de rest blijft in de zaak Gezamenlijke lasten: wonen 2.427euro; mobiel/internet/tv 87 euro; verzekeringen 432 euro; auto 559 euro; boodschappen 1.000 euro; abonnementen 70 euro; goede doelen 25 euro; huisdieren 40 euro; kinderzaken 300 euro; universiteit 108 euro; sport 59 euro; kleding 300 euro; kapper 70 euro; horeca 100 euro; vakanties 300 euro; overig (theater/musea/concerten) 25 euro Sparen: paar honderd euro (voor warmtepomp) Laatste grote aankoop: schilderen huis 1.500 euro

Uit

‘We hebben thuis drie jongens, van 15, 18 en 20 jaar. Een stevige hap van onze inkomsten gaat dus aan boodschappen op, want het zijn grote eters. Alles wat gekocht wordt, is zo op. Daarbij zijn we door de jaren heen – met mijn carrièreswitch – ook steeds bewuster gaan eten. En dan halen we toch liever wat minder, maar goed vlees in huis dan elke dag een kiloknaller. Ook kopen we veel biologisch, en dat is vaak duurder.

„Onze oudste studeert in Eindhoven, maar het is voor hem nu niet interessant op kamers te wonen. Studeren gaat veelal online en het is lastig aan een kamer te komen. Wij betalen zijn studie en hij werkt tussendoor; dat is voor de rest van z’n uitgaven.

„Toen we ons huis tien jaar geleden kochten, hebben we het volledig verbouwd en goed geïsoleerd. Ook hebben we zonnepanelen laten plaatsen. We willen nu graag van het gas af, dus we onderzoeken of we een warmtepomp kunnen plaatsen. Gelukkig hebben we ons gasverbruik vorig jaar voor drie jaar laten vastzetten. Dat komt goed uit met de huidige prijzen.

„Maandelijks reserveren we 300 euro voor de vakantie. Meestal gaan we naar de zon: Frankrijk, Italië of Spanje. Onze oudste twee gaan steeds vaker zelf weg, dus die reizen worden voor ons wel wat goedkoper. Onze jongste gaat nog wel mee, dus we moeten er rekening mee houden dat er voor hem ook wat te doen is.”