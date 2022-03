Hypnotiserende, melodische ritmes tijdens Marimba Weekend

Het kan hypnotiserend zijn om twee handen met vier stokken in hoge vaart over de toetsen te zien gaan, zo snel dat de ogen de afzonderlijke bewegingen niet meer registreren. Ondertussen hebben de oren moeite de noten van elkaar te onderscheiden en haken tegendraadse ritmes in elkaar vast. Is dit ritmische melodie of melodisch ritme? Of bestaat dat verschil niet?

De zaterdagavond van het Amsterdam Marimba Weekend in het Bimhuis zat goed vol met drie concerten waarbij het slagwerk op de marimba-familie centraal stond. De Fransman Simon Moullier laat de klanken van zijn vibrafoon (met metalen toetsen dus) slimme, zoete huppeltjes maken in jazzarrangementen. Zijn samenspel met de Nederlandse topsaxofonist Ben van Gelder is als twee oude vrienden die elkaar na een lange lockdown weer ontmoeten en zachtjes, maar geanimeerd bijpraten, zich nauwelijks bewust van het publiek. Ondertussen houdt drummer Martijn Vink, nog zo’n Nederlandse klasbak, met subtiele accenten spanning in de beat.

Moullier is niet van het type dat zijn kunsten met veel theater toont. Toch, als hij even loskomt en begint te dansen achter het instrument, dan vliegen zijn stokken over de toetsen, dan speelt hij, waarom ook niet, een keer met de achterkant van de stokken, of met de vingers, improviserend op wat hem wordt aangereikt.

Die vrijheid mist The Youth Percussion Pool nog. Dat is niet raar, dit zijn jonge muzikanten wier carrière nog moet beginnen. Maar dat ze onder mentorschap staan van Tatiana Koleva, een van de meest gerenommeerde marimbaspelers ter wereld, is duidelijk, want wat nog mist aan vrijheid compenseren ze met plezier en toewijding. Koleva is de drijvende kracht achter het Marimba Weekend. Op een door haar geschreven bewerking van de muziek van West Side Story klinken op zeker moment twee marimba’s (met houten toetsen dus) en twee vibrafoons. Dat zijn zestien stokken en heel, heel veel toetsen. De percussionisten wisselen vaak van positie waardoor het een theatrale kwaliteit meekrijgt.

Het Kanazoé Orkestra sluit de avond af met acrobatiek op de balafoon. Die geldt als het Afrikaanse moederinstrument. In plaats van orgelpijpen hangen er kalebassen onder de houten toetsen. Onder de stokken van Seydou Diabaté uit Burkina Faso klinkt er een metalige resonantie uit de natuurlijke materialen. Helaas ontbreekt het aan sterke songs bij Kanazoé Orkestra. De afro-soul en jazz klinkt alsof er in twintig jaar niets gebeurd is in de West-Afrikaanse muziek. De solo’s van Diabaté maken veel goed. Sneller dan hem speelt niemand zaterdagavond. Melodische ritmes en ritmische melodieën vlechten zich ineen.

Recensie Jazz Amsterdam Marimba Weekend Gehoord: 19/3 Bimhuis, Amsterdam ●●●●●