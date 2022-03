Gevecht Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek voortijdig afgebroken na massale vechtpartij op tribune

De kickbokswedstrijd tussen Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek in Hasselt is woensdagavond laat op verzoek van de Belgische politie gestaakt, nadat onder het publiek in de Trixxo Arena een massale vechtpartij was ontstaan. Ook de afsluitende wedstrijd van het kickboksgala tussen Jamal Ben Saddik en Levi Rigters ging vanwege de ongeregeldheden niet door, zo heeft de organisatie Glory laten weten.

Vlak voor het gevecht tussen de voor Marokko uitkomende Hari en zijn Poolse tegenstander braken er al gevechten uit op de tribunes. Nadat de wedstrijd twee rondes bezig was, ging het publiek opnieuw met elkaar op de vuist en vlogen er stoeltjes door de lucht. Pogingen om de gemoederen tot bedaren te brengen van beide kickbokskampen waren tevergeefs. Na zo’n twintig minuten besloot de organisatie de derde en laatste ronde geen doorgang meer te laten vinden.

Volgens persbureau ANP waren supporters van voetbalclub ADO Den Haag afgereisd om Wrzosek, die als fananatieke aanhanger van de club bekendstaat, te steunen. De fans onderhouden een vriendschappelijke band met aanhangers van het Poolse Legia Warschau, die ook aanwezig waren. Ook van Badr Hari waren veel fans uit onder meer Nederland naar Hasselt afgereisd.

Voordat de wedstrijd gestaakt werd, was er een interessant gevecht aan de gang binnen de ring. Hari begon goed tegen Wrzosek, van wie hij in september vorig jaar nog had verloren. Aan het einde van de tweede ronde werd hij door Wrzoseks knie geraakt op zijn kin. Hari ging neer, kreeg acht tellen, maar kon door. Of en hoe de wedstrijd wordt afgevochten, is niet bekend.