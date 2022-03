In de noodopvang zijn er vooral veel vragen, geen antwoorden

Een chronisch beddentekort. Mobiele douche-units die nauwelijks meer te huren zijn. Gemeenten overal in Nederland zoeken sinds begin maart naar locaties om de toestroom van tienduizenden Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Leegstaande kantoorpanden op grote schaal omgebouwd. Maar zie de bedden maar te vinden, nu iederéén op zoek is. In de gemeente Sliedrecht in Zuid-Holland lukte dat vrijdag al niet meer. Kantoorruimte te over, maar bedden en matrassen waren uitverkocht.

En in Hilversum, waar het oude hoofdkantoor van de VARA, al jaren op de nominatie om gesloopt te worden, in een week tijd werd omgekat tot noodopvang, lukte het niet om voldoende douchecabines met warm water te plaatsen. Of om tijdig goede wifiverbinding te regelen.

Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Nederland komt, stijgt snel. Eind vorige week meldde het ministerie van Justitie en Veiligheid nog dat er 8.000 vluchtelingen waren aangekomen, zondag waren dat er al 12.000. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) houdt op korte termijn zelfs rekening met 15.000 tot 25.000 leerplichtige leerlingen, schreef hij vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk zal de vluchtelingenstroom zo hard groeien, 200.000 tot 300.000 is de verwachting, dat er grote landelijke centra moeten komen waar per locatie duizenden Oekraïners ondergebracht kunnen worden.

25.000 vluchtelingen

Maar voorlopig bereiden gemeenten zich voor op 25.000 vluchtelingen, voor hen moet er deze week opvang zijn. Volgende maand moeten er 50.000 opvangplekken zijn. Maar niemand weet hoe dat moet. Voor Hilversum bood dat voormalige VARA-kantoor even soelaas. Gestript en wel is dat gebouw eigenlijk bedoeld voor maximaal vierhonderd vluchtelingen. Volgende week zijn dat er naar verwachting al vijfhonderd.

90 procent van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen, zegt een vrijwilliger in Hilversum, zelf ook van Oekraïense afkomst. Niemand weet waar ze vandaan komen, landelijke coördinatie is er nauwelijks. Voor een deel komen ze over uit grote opvanglocaties, zoals die in de Amsterdamse RAI of de Jaarbeurs in Utrecht. Maar ze komen ook op eigen initiatief. In busjes, of met ander eigen vervoer.

Bedden zijn er inmiddels voldoende. Een via het Rode Kruis ingehuurde cateraar verzorgt de maaltijden. Maar de mobiele doucheruimtes staan buiten en hadden tot afgelopen weekeinde geen warm water.

Vooral voor kinderen is dit geen plek om lang te blijven, zegt de vrijwilliger. „Er zijn hier moeders met kinderen, een aantal ernstig ziek. Die horen hier niet, maar er is elders geen geschikte opvang. En er is hier niets te doen voor die kinderen. Geen eigen speelruimte, geen opvang. Dat maakt het vooral voor die alleenstaande moeders ingewikkeld.”

Voor veel vluchtelingen is vooral registratie een probleem. Want zonder adequate registratie van geldige verblijfspapieren krijgen ze geen burgerservicenummer (bsn). En zonder zo’n nummer of geldige legitimatie is het niet mogelijk een Europese simkaart te kopen of een bankrekening te openen.

Afgelopen weekeind slaagde de gemeente erin twee vaste wifi-verbindingen in het VARA-gebouw te installeren. En telefoon- of wifi-verkeer met Oekraïne is gratis, zo hebben grote providers als KPN en Ziggo eerder deze maand geregeld. De vrijwilliger: „Maar veel Oekraïners hier willen vooral contact met het thuisfront. En daar hebben ze hun mobieltje en een Nederlandse sim-kaart voor nodig. Of ze willen dat hun kinderen de digitale lesprogramma’s kunnen volgen van het Oekraïense ministerie van Onderwijs, vanuit Kiev. Dat kan nu niet. Daar zijn ook geen ruimtes voor beschikbaar.”

Problemen met registratie

Het was afgelopen weekend niet bekend hoeveel Oekraïners in Hilversum over geldige verblijfsdocumenten beschikken, dat is volgens een woordvoerder van de gemeente Hilversum pas maandag duidelijk. Onduidelijk is ook of er wat geregeld is voor wie die niet kan laten zien. Ambtenaren ter plekke doen hun best, maar zijn karig geïnformeerd.

Wat te doen met verblijfspapieren in het Oekraïense, cyrillische alfabet? Of van kinderen met alleen een geboortebewijs? Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een website voor vragen, maar niet alle ambtenaren ter plekke kennen de antwoorden. Zoals de regel dat ouders onder ede gehoord kunnen worden over de identiteit van hun kinderen en dan vervolgens ook geldige verblijfs-papieren kunnen krijgen.

Registratie is een probleem, zegt de Oekraïense vrijwilliger. „Een aantal vluchtelingen moest afgelopen weekend naar de Oekraïense ambassade in Den Haag om verblijfspapieren te regelen. Openbaar vervoer in Nederland is gratis. Maar zonder ov-chipkaart kom je het perron niet op. En een anonieme chipkaart kost geld.”

Vrijdag werd bekend dat Oekraïense vluchtelingen 60 euro leefgeld per persoon per week krijgen. „Maar hoe dan, als je geen bankrekening hebt?”

Niemand heeft antwoorden, is een belangrijke klacht in Hilversum. Mogen ze werken, zelf geld verdienen? Zelfs de staatssecretaris is daar in zijn brief niet duidelijk over. Formeel niet, schrijft hij, daar is een werkvergunning voor nodig. Maar misschien wordt daar vrijstelling voor verleend. Mogelijk zelfs volgende maand. Maar dat is nog niet duidelijk.

