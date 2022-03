Emiraten maken Assad weer salonfähig

Elf jaar na het begin van de Syrische burgeroorlog is de Syrische president Bashar al-Assad, die sindsdien door andere Arabische leiders als een paria werd behandeld, met open armen ontvangen in de Verenigde Arabische Emiraten. Assad en zijn gastheren hopen dat hiermee de weg vrij is voor Syrië’s terugkeer in de Arabische Liga. waar hij sinds eind 2011 niet langer welkom was wegens de extreme repressie waarmee hij tegen protestenbetogingen optrad.

Glimmend van plezier, alsof er nooit iets was gebeurd, voerde Assad vrijdag eerst in Dubai besprekingen met de lokale heerser, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, die tevens bijklust als Emiraats premier. Vervolgens ging hij op de koffie bij sjeik Mansour bin Zayed al-Nayan, eigenaar van voetbalclub Manchester City, en als sluitstuk werd hij ontvangen in Abu Dhabi door kroonprins Mohammed bin Zayed al-Nayan, de feitelijke machthebber in de Emiraten. De kroonprins zei te hopen dat Assads bezoek „het begin van vrede en stabiliteit voor Syrië en de hele regio zal zijn”.

Verhoudingen schuiven

Dat laatste valt te bezien. Wel onderstreept Assads bezoek aan Dubai en Abu Dhabi dat de verhoudingen in het Midden-Oosten aan het schuiven zijn geraakt, nu de Verenigde Staten zich minder intensief met het Midden-Oosten bemoeien. Nog niet lang geleden zouden de Emiraten er niet over hebben gepeinsd Assad uit te nodigen, omdat hun grote beschermheer Washington daarop geen prijs stelde. Zeker niet op een moment dat Assads belangrijkste bondgenoot, Rusland, door zijn inval in Oekraïne hoogst omstreden is geraakt.

Juist dit weekend werd ook bekend dat Assad – vermoedelijk onder Russische druk – bereid is grote aantallen Syrische militairen te sturen om mee te vechten aan Russische zijde in Oekraïne. Veel Syrische militairen zouden van harte meevechten in Oekraïne omdat ze een veelvoud zouden kunnen verdienen van wat ze in Syrië krijgen. De Emiraten op hun beurt laten Russische oligarchen veelal ongemoeid als ze per vliegtuig of per luxejacht naar Dubai koers zetten en doen nadrukkelijk niet mee met de lawine aan sancties die de VS en het Westen de laatste weken hebben afgekondigd tegen Rusland.

De Emiraten spelen een voortrekkersrol bij de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dit weekend geen geheim van zijn ongenoegen over de opstelling van de Emiraten. Woordvoerder Ned Price verklaarde „diep teleurgesteld en ongerust” te zijn door deze kennelijke poging om president Assad weer salonfähig te maken. Hij wees erop dat Assad „verantwoordelijk blijft voor de dood en het lijden van talloze Syriërs, de ontworteling van ruim de helft van de vooroorlogse Syrische bevolking en de willekeurige detentie en verdwijning van meer dan 150.000 Syrische mannen, vrouwen en kinderen.” De Amerikanen betogen al jaren dat normalisering van de betrekkingen met Assads regime uitgesloten is na alle wreedheden die het heeft begaan.

Voor Assad kwam de uitnodiging uit de Emiraten echter als geroepen. De enige landen waar hij de afgelopen jaren nog welkom was, waren Rusland en Iran, die het wankelende regime van de Syrische president in 2015 van de ondergang redden met omvangrijke militaire hulp. Geen van beide landen heeft echter op het moment de financiële middelen om veel bij te dragen aan de wederopbouw van het zwaar verwoeste Syrië. Die is dan ook na Assads overwinning nog nauwelijks van de grond gekomen. De Europese Unie, en de VS weigeren eveneens de helpende hand toe te steken, zolang Assad gewoon aanblijft.

De schatrijke Emiraten zouden wel kunnen helpen. Op het ogenblik verdienen ze bovendien nog meer dan gewoonlijk aan hun olie en gas dankzij de oorlog die de prijzen tot recordhoogte omhoog heeft gedreven. Maar of de Emiraten tijdens Assads bezoek ook daadwerkelijk financiële steun hebben toegezegd was dit weekend niet direct duidelijk. Wel zeiden beide landen naderhand dat ze hun economische samenwerking willen uitbreiden.

Analisten houden al langere tijd rekening met een terugkeer van Syrië in de Arabische Liga, ondanks het vele bloed dat aan Assads handen kleeft. De Emiraten spelen hierbij een voortrekkersrol. Al in 2018 besloten ze de diplomatieke betrekkingen met Damascus te herstellen en vorige herfst was de Emiraatse minister van Buitenlandse Zaken, Abdallah bin Zayed al-Nayan, al naar Damascus gereisd voor een ontmoeting met Assad. Net als Assad heeft de Emiraatse kroonprins – ondanks zijn nauwe relatie met Washington – altijd een afkeer gehad van democratie.

Lees ook dit onderzoeksverhaal over een Nederlandse man die werd gemarteld door het regime van Assad