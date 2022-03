Elke paar uur een nieuwe trein vol vluchtelingen

Elke zoveel uur rijdt een trein volgepakt met kinderen en hun huisdieren, moeders en oudere echtparen het centraal station van Berlijn binnen. Uit Praag, uit Krakow, uit Warschau. Vaak hebben die treinen uren vertraging, en heeft de reis van toch al een halve dag nog veel langer geduurd. De helft van de passagiers heeft moeten staan in de gangpaden of op de balkons. Als een trein aankomt wordt in het Oekraïens omgeroepen waar de passagiers zich kunnen melden. Op de overvolle perrons dirigeren vrijwilligers in gele hesjes de Oekraïners de roltrappen af naar de centrale opvanghal, een ruimte onder het station.

Daar staan lange, houten tafels. Families en stokoude vrouwtjes nemen er boterhammen met worst uit kratten, gesmeerd door andere vrijwilligers. Er staan lange rijen voor uitgiftepunten van luiers, maandverband en babyvoeding, eveneens lange rijen voor geïmproviseerde loketten van de Deutsche Bahn waar reisinformatie wordt gegeven en waar blanco treinkaartjes worden afgestempeld. Ook in veel treinen westwaarts vanuit Berlijn is het deze dagen moeilijk een zitplaats te krijgen.

Dagelijks komen naar schatting 10.000 Oekraïners aan in Berlijn, daarvan moeten dagelijks 1.500 door de stad worden ondergebracht. Dat gebeurt in turn- en congreshallen, in de gebouwen van het oude vliegveld Tegel. Een deel reist door, of wordt met bussen voor het station verder getransporteerd naar opvangcentra in andere deelstaten.

Een groot deel vindt onderdak bij Berlijners die hun woning of ten minste hun bank aanbieden. Aanvankelijk ging dat via gastheren of gastvrouwen met kartonnen bordjes op het perron, nu zijn er verschillende online platforms en groepen op Telegram. Een stelletje zegt op Telegram al een vrouw met haar 12 jarige zoon in huis te hebben, maar nog in diezelfde kamer ruimte te hebben voor iemand die er geen bezwaar tegen heeft op een matras te slapen. Een jonge vrouw biedt een bank in de zitkamer aan – voor maximaal een week voor een of twee vrouwen met kinderen.

Logeeradres

Voor een café een paar straten van het centraal station vandaan rollen Nastja en Ksjoesja Galoesjko – tweelingzussen uit Tsjernivtsi, 27 jaar oud – sigaretten. Ze zijn die ochtend met de trein uit Warschau gekomen, en doden de tijd tot ze ’s avonds naar hun logeeradres kunnen. Het adres in de wijk Prenzlauer Berg in Berlijn vonden ze via Telegram; de gastvrouw is nog tot zeven uur op haar werk. De zussen zullen er één nacht blijven, daarna reizen ze door naar een adres in Leipzig, dat eveneens op Telegram werd aangeboden; in Leipzig biedt een gastgezin één maand verblijf aan.

„Time is not for us”, zegt Nastja gevraagd naar hun route. Ze zijn ieder besef van tijd kwijt. Enkele dagen na het begin van de oorlog vertrokken ze, ieder met een rugzak en een sporttas, eerst naar Roemenië, daarna naar Warschau, nu in Berlijn, morgen naar Leizpig. Beide zussen zijn beeldend kunstenaar. In afwachting van haar koffie stift Kjoesja haar lippen rood in de weerspiegeling van de caféruit. Nastja, met lichtroze pixiekapsel, belt haar vriend in Odessa.

Een vrouw met een blauwe Adidas-broek en dito cowboylaarzen legt haar telefoon neer en begint een gesprek met de vrouwen: is jullie familie achtergebleven? Maken jullie je zorgen om je moeder? Moet je vriend ook vechten? De Oekraïense vrouwen beginnen te huilen, de Duitse drukt Nastja tegen zich aan. Even later komt de vrouw terug met voor ieder een envelop „zakgeld”, en een reep chocola.

„Hoe laat beginnen kerkdiensten in Berlijn?”, vraagt Nastja later. Misschien zal een bezoek aan een kerk haar goed doen, zegt ze. Dagelijks worden er in verschillende kerken in Berlijn ‘Friedensgebete’ georganiseerd.

Vrijwilligers

In de Sophienkirche in het centrum van Berlijn komt later die dag na het werk een groep mensen bijeen voor zo’n ‘Friedensgebet’. Er wordt een psalm gezongen, de tekst van het lied staat in vele talen op het papier. De dominee vertelt van de opvang die even verderop door de gemeente wordt georganiseerd en dat er vrijwilligers nodig zijn die ’s avonds koken.

Één voor één lopen de kerkgangers naar voren, steken een kaars aan, de Duitse gemeenteleden spreken daarbij hardop hun gebeden en hun wensen voor vrede uit. Ook een Oekraïense jongen loopt naar voren en steekt een kaars aan – hij zegt zijn gebed in stilte.

„De oorlog is zinloos”, had Nastja gezegd. „We leven in de 21e eeuw, er is vooruitgang. Nu is het Oekraïense volk één, daarvoor dacht ik nooit aan ‘ons volk’.”

Soms lezen de zussen hun Engels voor van hun telefoon, van een vertaalapp. Ksjoesja: „Berlijn is mooi hoor. Maar nu niet.” Nastja: „Ik denk steeds: over een maand zal het beter zijn, over een maand kunnen we naar huis. We moeten blijven geloven."

Lees ook deze reportage van Oost-Europa correspondent Emilie van Outeren over de opvang aan de Poolse grens