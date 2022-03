Een viriele vorst met 354 bastaarden

Krachtige handen, krachtige lendenen: zo kun je koning August II van Polen het best typeren. Als hij geen kunstjes deed met hoefijzers, was hij bezig kinderen te verwekken bij zijn maîtresses. Al tijdens zijn leven werd er met smaak geroddeld over de enorme hoeveelheid bastaarden die hij had geproduceerd. Wilhelmine van Pruisen, de lievelingszus van Frederik de Grote, dacht dat het om 354 buitenechtelijke spruiten ging. August zelf erkende er ‘slechts’ acht.

Deze viriele vorst werd geboren in Dresden, als tweede zoon van de keurvorst van Saksen. Omdat hij niet de directe troonopvolger was, kon de jonge August lekker twee jaar op Grand Tour door Europa. Hij bezocht onder meer Versailles, Florence en Venetië. De liefde voor kunst die hij daar opdeed, bleef zijn hele leven bij hem.

Het lot gaf hem de kans zijn goede smaak uit te leven toen hij op 24-jarige leeftijd onverwacht op de troon belandde. Augusts vader overleed namelijk in 1691 en zijn oudere broer drie jaar later, zodat hij pardoes keurvorst van Saksen werd. Als Frederik August I begon hij meteen een imposante kunstverzameling aan te leggen. Ook verrijkte hij Dresden met prachtige gebouwen. De stad zou in de achttiende eeuw bekend worden als Elbflorenz, Florence aan de Elbe.

August was zo dol op kunst dat hij ooit een eenheid soldaten zou hebben geruild voor een verzameling mooie vazen. Een wereldvreemde kunstgek was hij echter niet: Saksen deed volop mee aan het gekonkel in de Europese politiek. Om in aanmerking te komen voor de troon van Polen, bekeerde hij zich zelfs tot het katholicisme. Die truc had succes, want hij werd in 1697 gekozen tot koning August II van het Pools-Litouwse Gemenebest.

August was dus een behendig politicus, maar het was niet aan zijn prestaties op het schaakbord van de politiek dat hij zijn bijnaam ‘de Sterke’ te danken had. Een van zijn vrouwelijke voorouders, Cymburgis van Mazovië, zou zo sterk zijn geweest dat ze met haar blote handen spijkers uit de muur kon trekken, en ook August beschikte over veel kracht. Hij brak hoefijzers in tweeën (en nam de restanten op in zijn kunstverzameling), deed aan vossenwerpen (wie kan een vos het hoogste in de lucht gooien?) en trok graag touw – waarbij hij het in zijn eentje opnam tegen meerdere tegenstanders.

En dan waren er dus zijn inspanningen tussen de lakens. Met zijn vrouw Christiane kreeg August slechts één kind. Bij zijn maîtresses – we kennen er minstens tien, van kasteleinsdochter tot gravin – verwekte hij er veel meer, het precieze aantal is onbekend.

August was ook aan tafel een mateloos mens. Hij dronk en at vreselijk veel en woog, bij een lengte van 1.76 meter, op een gegeven moment 110 kilo. Geteisterd door suikerziekte overleed hij op 62-jarige leeftijd in Warschau. Zijn hart werd – geheel in stijl – uit zijn lichaam gehaald en in een doos van goud en zilver naar Dresden gebracht.