Dubbelslag Ferrari bij Grote Prijs van Bahrein, Verstappen valt uit

In de vrije trainingen en kwalificatie voor de eerste grand prix van het Formule 1-seizoen waren de auto’s van Ferrari en Red Bull aan elkaar gewaagd. Maar zondag na de race in Bahrein stonden de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz als nummers één en twee op het podium en was het Red Bull-team in mineur, door een crash in de slotronde van Sergio Pérez en even daarvoor het uitvallen van Max Verstappen vanwege technische problemen. De wereldkampioen staat op nul punten, terwijl Leclerc en Sainz respectievelijk 25 en 18 punten scoorden, en ook de Brit Lewis Hamilton 15 punten kreeg. Hij eindigde als derde in zijn Mercedes, waar veel twijfels over waren. „Dat we met twee auto’s uitvallen en nul punten scoren, is dramatisch”, zei Verstappen tegen Viaplay. De 24-jarige Nederlanders was ook niet te spreken over de teamstrategie. „De volgende keer ga ik weer op mijn eigen gevoel af.”

Winnaar Charles Leclerc (Ferrari) viert zijn grandprixzege met champagne. Achter hem zijn teamgenoot Carlos Sainz. Foto Giuseppe Cacace/AFP

Max Verstappen legt na afloop uit waar het misging tijdens de Grote Prijs van Bahrein. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP