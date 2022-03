De spierballen-Mahler van Lorenzo Viotti

De Vijfde symfonie van Mahler dirigeren in het Mahlerminnende Amsterdam vindt Lorenzo Viotti (32) spannend, zegt hij aan het begin van de avond tegen een vol concertgebouw. „De meesten van u kennen dit stuk uit het hoofd”. Voor wie nieuw is in de zaal – er zijn inderdaad veel jonge mensen – legt de populaire verse dirigent van het Nederlands Philharmonisch de symfonie kort uit.

Viotti dirigeert als een dirigent in een tekenfilm: wild en dramatisch. De kracht die ervan uitgaat zuigt het orkest dankbaar op. Er klinkt een spierballen-Mahler; veel volume, hyperkrachtige aanzetten, focus op de hoge tonen (de bassen blijven opvallend onderbelicht) en van begin tot eind geen moment verslapte aandacht. Het aandeel van de houtblazers is prachtig, dat van eerste hoornist Fokke van Heel weergaloos.

Viotti brengt het orkest geweldig in beweging; de musici spelen wendbaar, krijgen alle tijd om frases in te zetten of uit te spelen. Wat nu nog een beetje mist is invulling, kleuring. Het Mahler 5-diner wordt op alle mogelijke manieren opgediend, maar elke gang is nog een beetje hetzelfde gerecht. Met name de zachtere frasen blijven vooral functioneel; contraststukken om in het daaropvolgend energiek deel weer te kunnen knetteren. Viotti maakt ze inderdaad mooi zacht, maar geeft ze op zichzelf te weinig betekenis. Een enkele keer vergeet Viotti zelfs zo’n dynamische wisseling van opzwepend naar ingehouden, waarin het orkest de dirigent als één man prachtig voorgaat terwijl Viotti nog wild staat te maaien. Maar het is met onze Mahlertraditie niet gek dat Mahler dieper in het orkest zit dan in de nog verse dirigent. Geen man over boord, hij heeft nog alle tijd.

Het beroemde ‘Adagietto’ wordt de tot in de puntjes verzorgde uitzondering; subtiel, gelaagd en onbaatzuchtig dienstbaar aan de betekenis van het deel: pure liefde.

Klassiek Vijfde symfonie van Mahler, Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v. Lorenzo Viotti. Gehoord: 19/3, Concertgebouw Amsterdam. Herhaling: 21/3. Inl: Orkest.nl ●●●●●