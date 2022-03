De slijtageslag om de vastgoedmiljoenen van Roger Lips

Hebben banken en curatoren gezonde bedrijven van Roger Lips moedwillig kapotgemaakt? Zijn de curatoren al jaren bezig hun zakken te vullen met de jacht op de voormalig vastgoedmagnaat? Of heeft Lips via een web aan bedrijven en stichtingen vele miljoenen aan het bankroet onttrokken en baadt hij nu in oosterse luxe?

Op die vragen komt binnenkort misschien iets van een antwoord. De rechtbank Zwolle oordeelt deze maandag of Roger Lips (57) en zijn partner Astrid van Sluisveld (55) zich schuldig hebben gemaakt aan ontduiking van de inlichtingen- en verschijningsplicht. Het Openbaar Ministerie heeft hen aangeklaagd na aangifte van de curatoren. Zij betichten het paar ervan informatie te hebben achtergehouden in een faillissement waarbij 320 miljoen euro schuld achterbleef. Tegen beiden is zestien maanden geëist. Het duo, dat in Dubai woont, komt niet naar Nederland voor de uitspraak.

Daags na de uitspraak volgt ook in Zwolle een regiezitting inzake de faillissementsfraude zelf. Al jaren proberen de curatoren geld terug te vinden uit Lips’ failliete boedel. De vastgoedbaron ondergaat dat niet gelaten. Vanuit het buitenland voert hij een verbeten strijd tegen wat hij een „corrupte Nederlandse rechtsstaat” noemt en tegen de macht van curatoren in faillissementen.

1 Hoe zat het ook weer met Lips?

Aan het begin van deze eeuw was Roger Lips een succesvol vastgoedondernemer. Hij gold als hoogbegaafd en een juridisch scherpslijper die veelvuldig conflicten had met zakenpartners, commissarissen, gemeenten en huurders.

Met grootse vastgoedprojecten, zoals winkelcentrum The Wall langs rijksweg A2 bij Utrecht, werd Lips de grootste crediteur van SNS Property Finance, de ambitieuze vastgoedtak van de inmiddels uiteengevallen financiële instelling SNS Reaal. Hij leende er in totaal zo’n driekwart miljard euro, en zijn vastgoedimperium bereikte een waarde van 2 miljard euro. Maar toen in 2008 de financiële crisis uitbrak, nam de waarde van Lips’ onderpand snel af. SNS en bouwmiljardair Dik Wessels namen The Wall over, wat Lips van zijn grootste schuld verloste.

Dalende huurinkomsten en ongeduldige banken luidden het eind in: in 2013 ging Lips privé bankroet, daarna zakelijk. Volgens hem heeft ook het ministerie van Financiën de hand gehad in zijn neergang. De Nederlandse staat moest uiteindelijk met miljarden euro’s SNS redden.

2 Wat maakt de zaak zo ingewikkeld?

Toen Lips bankroet ging, bestond zijn imperium uit zo’n 160 bv’s en stichtingen. Lips verzet zich tegen het „omvertrekken” van volgens hem gezonde bv’s. Die strijd voert hij tegen curatoren Jan Stadig, Flip Schreurs en Ruud Dekker en de rechter-commissarissen die hen onvoldoende zouden controleren. Intussen hebben ruim 400 zittingen in rechts- en tuchtzaken plaatsgehad, aldus de curatoren. Lips houdt het op zo’n 130 procedures.

Wat de complexiteit vergroot, is dat Lips tijdens de financiële crisis, toen zijn zaken al slecht gingen, een herstructurering doorvoerde. Daarbij verbond hij de bv’s onderling, door vorderingen op elkaar (pandrechten), en met privé-stichtingen en bedrijven op naam van partner Astrid van Sluisveld en de kinderen.

Dat patroon, opgesteld om risico’s per bv te beperken, keert zich nu tegen hem. Als de rechter een door de curator aangevraagd bankroet van een Lips-bv toekent, kan de curator vorderingen op een volgende bv opeisen – waarvoor hij dan opnieuw faillissement aanvraagt. Die kettingreactie heeft tevens de bedrijven geraakt op naam van Lips’ partner Van Sluisveld. Nu zijn de stichtingen aan de beurt. Curator Ruud Dekker liet in januari De Vijf Musketiers in Dubai failliet verklaren. Deze stichting was bedoeld om privévermogen veilig te stellen voor de kinderen Lips.

3 Waarom duurt deze strijd zo lang?

Het is niet alleen de complexiteit van het Lips-imperium waardoor de afwikkeling van het faillissement traag verloopt. De curatoren zeggen ook dat ze inzicht missen in een aantal onduidelijke transacties van Lips. De ondernemer zou grote sommen geld en bezittingen hebben weggesluisd. Er bestaat een opname uit 2013, waarop rechter-commissaris Piet Neijt luid schreeuwend informatie van Lips eist. Omdat die informatie uitbleef, liet Neijt hem in september 2013 gijzelen. Toen er met Kerst een tweede gijzelingsbevel kwam, vluchtte Lips naar de Verenigde Arabische Emiraten. Echtgenote en kinderen volgden.

Sindsdien zijn de hakken echt in het zand gezet. Stukken naar Lips in Dubai faxen of mailen of naar zijn Nederlandse advocaten sturen, gebeurde aanvankelijk niet. Daardoor miste hij responstermijnen. Door zijn advocaten te betichten van witwassen – hun honorarium zou uit frauduleus verkregen geld komen – probeerden de curatoren hem juridische bijstand te ontnemen. Dit mislukte.

Lips beticht de curatoren ervan dat ze hun eigen beloning willen veiligstellen, „10 tot 16 miljoen euro”. De verkoop van Lips’ luxe wagenpark en villa’s in Uden, België en Zwitserland bracht niet genoeg op. De curatoren zeggen louter hun plicht te vervullen en vinden dat Lips hen tart met procedures en mistgordijnen.

Thijs Kelder, advocaat van Lips, ziet fel debat, veroorzaakt door frustratie. De curatoren dragen bij aan de escalatie, vindt hij, en „Roger Lips had schathemeltjerijk kunnen zijn als zijn bedrijven niet door de curatoren en banken kapotgemaakt waren.” Carolien Noorduyn, advocaat van Astrid van Sluisveld, signaleert bij Dekker methoden en onbeleefdheden, die ze „onaanvaardbaar” vindt voor een curator die optreedt namens de rechtsstaat.

4 Waarom al die strafzaken in dit faillissement?

In faillissementen gebeurt het geregeld dat de curator aangifte doet van fraude. Meestal blijft vervolging uit. Tegen Lips en Van Sluisveld is een serie aangiften gedaan. De voorbije twee jaar stonden ze terecht wegens schending van de inlichtingenplicht. De vermeende fraude dient de komende jaren. Het Openbaar Ministerie denkt dat beiden miljoenen achterover hebben gedrukt.

De betrokken officieren van justitie, Gonda van der Wulp en Martin Lambregts: „Het draait om de vraag hoe het mogelijk is dat die twee al jaren failliete verdachten in staat zijn met hun kinderen in het miljonairsparadijs Dubai te wonen en te leven. Aan hun curatoren zijn geen bronnen van inkomsten bekend.”

Curatoren wikkelen op verzoek van de rechtbank, die hen benoemt, faillissementen af. De rechter-commissaris moet toezien op hun werk. Volgens Lips gebeurt dat onvoldoende. Ook mist hij onafhankelijk onderzoek van de fiscale opsporingsdienst Fiod in zijn zaak. Hij vindt de macht van de curatoren veel te groot.

Het Openbaar Ministerie noemt dat onjuist. Het ruim 7.500 pagina’s dikke dossier bevat ook door de Fiod opgenomen getuigenverklaringen, vorderingen en rechtshulpverzoeken aan het buitenland, en e-mail van Lips en Van Sluisveld zelf.

5 Wat nu?

De strafzaak in Zwolle verliep moeizaam. Eenmaal woonden de verdachten via Skype een zitting vanuit Dubai bij. Wegens corona bleven rechters, OM en advocaten toen ook op afstand. Daarvoor én daarna werden verzoeken van Lips voor videoverhoor afgewezen. Persoonlijk weigeren de verdachten naar Nederland te reizen. Daar dreigt immers gijzeling, en achterlating van „minderjarige, getraumatiseerde kinderen”.

De verdediging betwist betwisten daarom dat hun cliënten de verschijningsplicht hebben ontdoken – en alle gevraagde inlichtingen zijn verstrekt, stellen ze. Nog een punt: Lips en Van Sluisveld mogen niet worden gedwongen inlichtingen te geven die kunnen bijdragen aan hun veroordeling. Ze vragen vrijspraak.

Overigens: als de verdachten maandag in Zwolle worden veroordeeld, kan Nederland de Emiraten om hun uitlevering vragen.