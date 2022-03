De nieuwe gezichten van Formule 1 en darts zijn vrouw: ‘Nog heel even benoemen’

‘Nee?” Anne-Marie Fokkens klinkt verbaasd als ze Amber Brantsen hoort zeggen dat ze aanvankelijk „helemaal niet had stilgestaan” bij het feit dat het bijzonder zou kunnen zijn dat ze als vrouw de Formule 1 gaat presenteren op de nieuwe streamingdienst Viaplay. Fokkens had juist op haar sociale media geschreven dat ze het feit dat ze de eerste dartspresentatrice was „het mooiste” vond aan haar nieuwe baan. „Ik vind het een stap voor de sport dat er een vrouw aan het roer mag zitten”, zegt ze.

Als ze al op het idee was gekomen, had Brantsen zo’n statement trouwens ook niet kunnen maken, want Froukje de Both presenteerde vijftien jaar geleden al een jaar autosport op RTL7. „Maar ik besef natuurlijk dat F1 een mannenwereld is. En dan vind ik het leuk dat ik indirect bij kan dragen aan het veranderen daarvan.”

Zittend op een chesterfield hoog bovenin een Amsterdamse bedrijventoren waar Viaplay journalisten ontvangt, zoeken de presentatoren hardop naar het juiste evenwicht bij wat voelt als een olifant in de kamer. Já, ze vinden het belangrijk dat vrouwen de sportjournalistiek binnendringen. Aan de andere kant: als je iets wil normaliseren, moet je het dan steeds benadrukken? Wanneer is de tijd rijp om het er gewoon laten zijn? „We zitten in een tussenfase”, concludeert Fokkens uiteindelijk, „waarin we nog heel even moeten benoemen dat het bijzonder is”. Brantsen beaamt dat.

Want hoe veelvuldig besproken dit onderwerp ook is – genormaliseerd is het nog niet. Zo schreven ruim 150 vrouwelijke sportjournalisten in Frankrijk vorig jaar een open brief in Le Monde over het seksisme dat ze ervaren: van intimidatie op sociale media tot seksueel misbruik door collega’s. Fokkens: „We hebben het op de eerste vergadering bij Viaplay meteen over #MeToo gehad en welke wegen we kunnen behandelen als we iets niet prettig vinden. En daarnaast is gezegd: we got your back als je online shit over je heen krijgt. Waarschijnlijk is dat voor Amber nog zwaarder.” Naar Formule 1 kijken immers nog veel meer mensen dan naar darts.

Ze proberen daarom op sociale media weinig tot niet te kijken naar wat wat er over Viaplay wordt gezegd. Brantsen: „Eva Jinek zei: je moet een kringetje bouwen van mensen die je vertrouwt. Als zij heel positief zijn moet je ze geloven, als ze kritisch zijn ook, en verder moet je het een beetje van je af laten glijden.”

En gelukkig is er ook de mooie kant, zoals de berichtjes die Brantsen van jonge meiden krijgt over hoe ze haar als voorbeeld zien. „Dat is niet per se mijn doel, maar ik vind het wel heel tof.” Fokkens heeft merkbaar minder op met het idee een rolmodel zijn. En zo zijn er nog wat verschillen tussen de twee. Waar Fokkens zich in de tijd dat ze bij RTL7 werkte geen bezwaar had tegen de ‘Meer voor mannen’-slogan van die zender kijkt Brantsen daar anders naar. „Waarom moet er zoveel nadruk op die verschillen liggen? Ik ben daar wel een beetje klaar mee.” Fokkens: „Het is gewoon doelgroepbepaling.”

Eensgezind zijn ze dan weer over de valse tegenstelling tussen carrière en moederschap. „Je hoort altijd dat je vrouwen niet mag vragen hoe ze het met de kinderen combineren, maar ik wil zélf graag veel thuis zijn. Ik wil het kinderfeestje van mijn dochter organiseren en op schoolkamp meekunnen, omdat ik dat als moeder wil. Dat heeft niks te maken met dat ik geen carrière zou willen maken.” Brantsen knikt. „Er zit nu vaak geen ruimte tussen.”

Objectiever en journalistieker

Wanneer de olifant de kamer is uitgewandeld, is er ruimte om het te hebben over andere zaken, zoals het feit dat Viaplay livesport op een „journalistiekere” manier wil gaan benaderen. Brantsen heeft die journalistieke achtergrond bij de NOS, Fokkens bij Omroep Brabant en het Algemeen Dagblad. Het moest allemaal, zei Brantsen eerder tegen de website Sportnieuws, „kritischer dan dat we de afgelopen jaren gewend zijn.”

Wat we gewend zijn is de losse, soms jolige sfeer van RTL7 Darts en Ziggo Sport, waar buiten zinnen op de bank werd gesprongen als Max Verstappen een belangrijke race won. Zo zal het bij Viaplay niet gaan – al was het maar omdat de presentatoren en analisten er staand hun werk doen. Niet dat juichen er verboden is. Brantsen: „We zijn natuurlijk trots op Verstappen als Nederlander en wereldkampioen.”

Viaplay heeft, net als Ziggo in het verleden, een betaald partnership met Verstappen. De eerste vrucht van de samenwerking was een ‘documentaire’ van 25 minuten over Verstappens wereldtitel van afgelopen seizoen. Naar het feit dat die titel met controverse en woedende protesten van het team van rivaal Lewis Hamilton gepaard ging wordt Verstappen niet gevraagd. Kun je iemand eigenlijk wel kritisch bevragen als je commercieel met hem samenwerkt? Brantsen bezweert dat dat gewoon gaat gebeuren. „Dat weet hij zelf ook.”

Ook Verstappens evenknie in het darts Michael van Gerwen zal het gewoon te horen krijgen als hij er een potje van maakt, zegt Fokkens. Wel peinst ze nog over de vraag in hoeverre ze het soms schadelijke drankgebruik in de sport aan de kaak kan stellen. „Als we dat gaan bespreken wordt de dartswereld kwaad. Ik wil mezelf niet censureren, maar dat is het enige onderwerp waarbij ik berusting moet vinden dat ik het niet te veel moet aanstippen. Maar ik hoop er wel een keer iets mee te doen.”

Sport en journalistiek zijn een bij vlagen ongemakkelijk huwelijk – „geven en nemen”, vat Fokkens het samen – dat soms rust op de stilzwijgende verstandhouding dat uiteindelijk iedereen aan dezelfde kant staat. Zeker als beide partijen uit hetzelfde land komen. Zo stelde Ziggo eens de uitzending van een interview van Verstappen uit op verzoek van zijn team Red Bull Racing , omdat uitspraken mogelijk nadelig hadden kunnen uitpakken voor de Nederlandse coureur. Zou Viaplay in zo’n situatie hetzelfde doen? Brantsen: „Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Maar ik kan er geen algemeen antwoord op geven.”

De journalistiekere werkwijze van Viaplay zal in de praktijk vooral betekenen dat er meerdere perspectieven worden belicht, zegt Brantsen. Dus ook, bijvoorbeeld, het perspectief van de Britse Hamilton-fans, die vaak weinig met de ‘roekeloze’ Verstappen op hebben. „Maar ook de verhalen over de achterhoede, de teams die het zwaar hebben. En natuurlijk over het geld dat in de F1 omgaat. De sport doe je tekort door alleen te kijken naar Verstappen.”

Ook bij het darts zullen meer ‘lagen’ in de sport worden uitgediept, zegt Fokkens. „We willen niet alleen talking heads die eindeloos mijmeren over waarom een pijl links langs de andere pijl ging in plaats van rechts, maar ook een analist die tussen de wedstrijden door met statistieken de diepte ingaat over het carrièreverloop van een speler. Of een video–analyse van de baan die een pijl aflegt.” Bij de F1 wordt zelfs augmented reality ingezet om de auto’s virtueel in de studio te zetten en uit elkaar te halen. Brantsen: „Omdat de sport erg technisch kan zijn willen we het visueel uitleggen, zodat iedereen het kan volgen.”

Politieke dimensie

Sport en dus ook de sportjournalistiek krijgen steeds meer een politiek-sociale dynamiek. Zo verdwenen in F1 en darts de afgelopen jaren om maatschappelijke redenen de grid girls en walk-on girls: jonge vrouwen die als ‘aankleding’ van toernooien en races dienden. Beide sporten maken daarnaast volop statements tegen racisme en voor lhbt+-rechten.

In de NOS Formule 1-Podcast ergerde in house-F1-verslaggever Louis Dekker zich vorig jaar aan de in zijn ogen geforceerde „politiek-correctheid” van autosportbond FIA en hun „gehannes” met Black Lives Matter-shirtjes. „En dan wel heel apolitiek racen in Bahrein.” De discussie vloeide voort uit een gesprek over coureur Nikita Mazepin, die vorig jaar op een Instagram-filmpje de borsten van een vrouw greep. Brantsen, die de podcast toen nog presenteerde, hield zich afzijdig. Bij Viaplay zal dat anders zijn. „Als NOS-presentator gaf ik mijn mening niet zo snel, maar die heb ik natuurlijk wel. Zeker als het gaat om grensoverschrijdend gedrag van een coureur.”

De Rus Mazepin is inmiddels vertrokken: zijn vader financierde zijn team met roebels die men sinds de invasie van Oekraïne toch te veel vond stinken. Vanwege de oorlog schrapte de FIA verder de Grand Prix in Moskou. Het werpt de vraag op of je dan wel moet blijven racen in autoritaire landen als Bahrein (dit weekend) en Saoedi-Arabië, waar onlangs nog op één dag 81 mensen werden onthoofd. Ook die discussies hebben volgens Brantsen een plek bij Viaplay – maar alleen als ze in de sport zelf leven, niet op eigen initiatief.

Het darts kent zo zijn eigen maatschappelijke groeipijnen. De meest besproken speler van de afgelopen jaren was de 27-jarige Britse Fallon Sherrock, die doorbrak toen ze op het WK van 2020 als eerste vrouw een wedstrijd won. De tweede won ze ook, tegen ze de toenmalige nummer 11 van de wereld versloeg. De beelden van Sherrock gingen viral en zelfs The New York Times uit de dartsblinde Verenigde Staten schreef erover.

Maar toen Sherrock na haar succes volop wildcards van dartsbond PDC kreeg om aan prestigieuze tv-toernooien mee te doen, groeide de weerstand: de bond zou haar als vrouw voortrekken. Tijdens een toernooi in Amsterdam zong het publiek bij haar opkomst „daar moet een piemel in”. „Dat zou ik in de studio meteen aanstippen, dat dat niet kan”, zegt Fokkens. Los daarvan toont ze enig begrip voor de weerstand. „We moeten niet vergeten waar we vandaan komen. Eén generatie geleden was het nog de standaard dat de man werkte en de vrouw niet. Darts was een pure mannensport. Vrouwen mochten niet eens meedoen. Er gebeurt in een hele korte tijd heel veel.”

Viaplay zendt alle Grand Prixs uit inclusief de kwalificatie en trainingen. Daarnaast zijn er extra’s zoals het programma F1 Talks met internationale ex-coureurs. Ziggo Sport (en NOS) tonen F1-samenvattingen. Van de dartsbond PDC worden alle grote toernooien uitgezonden, waaronder de Premier League (over zeventien donderdagen). Aanstaande donderdag wordt die gespeeld in Ahoy. Deze zomer wordt het eerste grote tv-toernooi voor vrouwen georganiseerd. Viaplay kost 13,99 per maand (tot augustus 9,99) en is ook te zien via providers KPN, Ziggo.

CV’s

Anne-Marie Fokkens (39) werkt ruim twintig jaar als presentator, dagvoorzitter en moderator voor media waaronder Ziggo en RTL7 en bedrijven. Vanaf 2019 presenteerde ze De Ochtendshow van het Algemeen Dagblad. Tussen 2017 en 2021 presenteerde ze economische programma’s op Omroep Brabant. Vanaf 2022 is ze dartspresentator bij Viaplay. Amber Brantsen (32) studeerde Bestuurskunde in Leiden en begon haar carrière als nieuwslezer en journalist bij Omroep West. In 2016 werd ze co-presentator van het NOS Radio 1 Journaal. In 2017 ging ze de tv-journaals presenteren, waaronder vanaf 2019 het Achtuurjournaal. In 2020 verscheen haar boek Uit Beeld, over de periode dat ze anorexia had. Vanaf 2019 presenteerde ze ook de NOS Formule 1-Podcast. Vanaf 2022 is ze F1-presentator bij Viaplay.