De carnavalsstoet in Strépy werd een begrafenisstoet

„Zelfs in een klein dorp als dit kan zoiets blijkbaar gebeuren”, zegt de 51-jarige Sultan Cen voor de sporthal in het Waalse Strépy-Bracquegnies gelaten. „Ik ben geschrokken, maar sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, kijk ik eigenlijk nergens meer van op.”

Een van haar vrienden is overleden toen een auto zondagochtend in alle vroegte met hoge snelheid op een groep carnavalsgangers inreed, net om de hoek van de sporthal. Een andere kennis van Cen ligt in het ziekenhuis met een gebroken been.

Volgens de laatste telling overleefden zes mensen, onder wie een kind, de aanrijding niet. Tien anderen zijn zwaargewond geraakt, nog eens 26 mensen lichtgewond. Er waren 150 à 200 personen op straat toen de auto op de groep inreed. Getuigen zeiden tegen Belgische media dat de bestuurder van de wagen niet geremd zou hebben, en dat die na het inrijden op de menigte omgedraaid was en nog een keer mensen aanreed.

De slachtoffers horen allemaal bij de lokale carnavalsgroep Les Boute en Train, en waren net van deur tot deur aan het gaan om mensen op te halen voor de optocht. Het voertuig reed door, maar de politie kon enige tijd later de twee inzittenden arresteren. De verdachten zijn twee jonge mannen uit de nabijgelegen stad La Louvière. Volgens de Belgische openbaar aanklager kwamen ze die ochtend van een disco en wordt onderzocht of er alcohol of drugs in het spel was.

Maandag worden de twee voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De twee zijn niet bekend bij justitie, aldus de procureur. De politie ontkende zondag daarnaast dat voorafgaand aan de aanrijding de auto van de daders achtervolgd zou zijn door agenten.

Volgens de Belgische autoriteiten zijn er vooralsnog ook geen aanwijzingen dat het om terroristische daad gaat. Zes jaar na de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem, waarbij 32 doden vielen, zijn zorgen over nieuwe aanslagen nooit ver weg in België.

Bezoek koning Filip

Zondagmiddag hebben tientallen bewoners zich rondom de sporthal verzameld, waar een crisiscentrum is opgetuigd voor slachtoffers en nabestaanden. Enkele van hen hebben bloemen meegenomen. Er staan veel politieagenten en omstanders worden nauwlettend in de gaten gehouden. Rond vier uur ’s arriveren de Belgische koning Filip, kroonprinses Elisabeth, premier Alexander De Croo en andere politici, om steun te betuigen aan de nabestaanden en om hulpdiensten te bedanken voor hun werk.

„Ik sport elke zaterdag in deze sporthal”, vertelt Mohamed Khloufi (40). Samen met zijn vrouw kwam hij vanmiddag naar Strépy, hij woont zelf tien kilometer verderop. Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor een terroristische aanslag, maakt Khloufi zich toch zorgen. Hij zegt: „Volgende week is het carnaval in mijn stad, wat als er weer zoiets gebeurt?”

Carnaval betekent veel voor de Walen. „Het zit in de cultuur”, zegt Khloufi. Met het feesten wordt het begin van de lente ingeluid. Volgens de traditie moeten feestgangers fruit vangen die de Gilles, folkloristische carnavalsfiguren, naar hen gooien. In het rustige dorp Strépy is het drie jaar lang nog stiller geweest vanwege het coronavirus. „Dit was weer de eerste keer dat er carnaval werd gevierd”, zei een geëmotioneerde burgemeester Jacques Gobert op een persconferentie. „Ik ken al die mensen. Het is een catastrofe.”

Aanvankelijk leken de carnavalsverenigingen de viering op verzoek van de families van de slachtoffers door te willen zetten, maar burgemeester Gobert besloot later dat het driedaagse feest toch volledig moest worden afgelast. Waar de mensen bij de sporthal zichtbaar aangeslagen zijn, verzamelen zich een straat verderop desondanks toch wat groepjes mensen met drank. Rond half zes hebben ze er duidelijk al een hele dag drinken op zitten. Vanuit cafés klinkt feestmuziek. Kinderen lopen rond met suikerspinnen en speelgoedtrompetten. Op de grond ligt confetti en ja, platgestampt fruit. Grapefruits, druiven en sinaasappelen.