De apotheker die zonder toestemming privégegevens van z’n patiënten verkocht

Ze wachten op het tuchtcollege. Twee medici, identiek gekleed – een colbertje met stropdas en gesp-schoenen eronder, alsof ze het van tevoren zo hebben afgesproken. De man in het beklaagdenbankje is apotheker, hij heeft een advocaat bij zich. De klager, een tandarts in ruste, is alleen gekomen en diept papieren op uit een plastic tas.

„Zo! Heren!” opent de voorzitter de zaak in de zittingszaal in Zwolle. „Houdt u in gedachten dat wij al uw stukken reeds gelezen hebben?” Zodra hij in de gaten heeft dat de tandarts zelf het woord gaat voeren, volgt prompt nog een ongevraagd advies. „Er zit bij u emotie, zie ik” – klinkt er afkeuring door in de stem? „Het komt de zaak ten goede als u zo zakelijk mogelijk formuleert.”

Deze klager laat zich niet afschrikken. „Dit is geen moord hoor”, klinkt het monter. De zaak overstijgt het eigenbelang. De apotheker, luidt de klacht, heeft privacyregels overtreden, de medische geheimhoudingsplicht geschonden en zonder toestemming patiëntgegevens verkocht aan een commerciële partij. Privégegevens van hem en 97 patiënten van drie verschillende apotheken. Tel uit de winst. „Geld is de drijfveer, daarvoor ken ik de medische wereld te goed.”

De tandarts heeft een plasprobleem, legt hij uit, en is aangewezen op incontinentiemateriaal. Aanvankelijk kreeg hij dat via de apotheek en vergoedde de zorgverzekeraar de kosten. Tot 1 januari vorig jaar. Sindsdien moet een Zilverenkruisverzekerde het materiaal rechtstreeks bij de leverancier aanschaffen als hij dat vergoed wil krijgen. Die biedt het een stuk goedkoper aan, soms voor de helft van de prijs. Tot woede van de apothekers die vergeefs protest aantekenden bij de rechter.

Wie schetst zijn verbazing toen de klager een telefoontje kreeg van Pluripharm Direct – ineens, vanuit het niets. Mocht de farmaceutische groothandel uit Baarn hem incontinentiemateriaal verkopen? Zijn privégegevens waren zonder zijn toestemming doorgegeven, in strijd met de privacyregels en in strijd met het medisch beroepsgeheim. En toen hij hoorde dat daar ook voor betaald was, „sprong ik uit mijn vel. Ik bleek verkocht, en ik niet alleen.”

Mijn cliënt, haast de raadsvrouw zich te zeggen, betreurt de gang van zaken. Maar de apotheker treft geen blaam. Om „de continuïteit van de zorg te garanderen” heeft hij privégegevens van patiënten en de code van het hulpmiddel „onder embargo” overgedragen aan de leverancier. „Tegen een vergoeding van acht euro per dossier.”

„Onder embargo?” De voorzitter gaat verzitten. Dit wordt geen vluggertje. „Aan een commerciële groothandel?”

De advocaat knikt van ‘ja’. Alleen was met de leverancier afgesproken dat die de gegevens pas zou gebruiken nadat de betrokken patiënt toestemming had gegeven. Zo stond dat ook op de website.

„Ha!”, snuift de tandarts, „De internetsite van de apotheek behoort niet tot mijn standaardliteratuur.”

Had de beklaagde collega, vraagt een collegelid, een schriftelijke overeenkomst met de leverancier?

De apotheker: „Nee, we hadden telefonisch overlegd.” Zijn advocaat: „Dat had schriftelijk gemoeten.” De apotheker: „We hebben ervan geleerd. Nu vragen we de mensen eerst of we gegevens mogen delen. Dat besluit zet ik in het patiëntendossier.”

Ook de betaling zit de voorzitter dwars. Als de apotheker zorg wilde waarborgen, waarom moest hij dan voor 98 patiënten betaald worden? En hoe is het bedrag opgebouwd?

Administratie heeft de apotheker niet. Maar de 8 euro per patiënt zijn „kostendekkende” overdrachtskosten, bezweert hij. Er was geen winstoogmerk, beaamt zijn raadsvrouw: „Het draaide om service.”

De voorzitter heeft nog een laatste vraag. Die is voor de tandarts. Waarom heeft hij het niet zelf met de apotheker opgelost, medici onder elkaar?

Dit verdient bekendheid, vindt de tandarts. Hij is een ‘drentenierende’ westerling. „Niet iedereen is hier zo mondig. Deze apotheker wilde zogenaamd patiënten helpen, maar verkocht hun persoonsgegevens. Bovendien blijf ik ervan overtuigd dat dit ‘verkopen’ nog op ruime schaal plaatsvindt en om meer geld draait dan toegegeven.”

De apotheker heeft het beroepsgeheim geschonden, oordeelt het tuchtcollege. Normaal gesproken volgt dan een berisping. Maar omdat deze zorgverlener spijt heeft en maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen, wordt volstaan met een waarschuwing.

Tuchtcollege: voorzitter Jaap Sap, leden-apothekers Job Boiten en Els Daniels-Hansum Advocaat apotheker: Nina Amini Abyaneh