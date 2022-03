Auto rijdt in op carnavalsvoorbereiding België: zeker vier doden

In het Belgische Strépy-Bracquegnies zijn tenminste vier doden gevallen, nadat een auto is ingereden op mensen die zich aan het voorbereiden waren op een carnavalsviering. Dat heeft burgemeester Jacques Gobert van La Louvière, waar van de Waalse plaats Strépy-Bracquegnies onder valt, zondagochtend aan persbureau Belga laten weten. Twaalf mensen raakten zwaargewond en twintig lichtgewond. De bestuurder van de auto is opgepakt en er is een gemeentelijk rampenplan afgekondigd.

Waarom de auto inreed op de groep aanstaande carnavalsvierders is niet duidelijk. De burgemeester meldde aanvankelijk het om een politieachtervolging ging, maar dat ontkende de politie vervolgens. In het stadhuis van La Louvière wordt om 11.00 uur een persconferentie gegeven, waarop de autoriteiten nadere informatie zullen delen over wat zich heeft afgespeeld.

De Belgische nieuwssite RTL Info meldt dat het voertuig rond 05.00 uur zondagochtend inreed op een menigte van zo’n 150 mensen. De groep zou op straat zijn geweest om van deur tot deur te gaan en mensen te wekken voor de carnavalsoptocht. Het driedaagse carnavalsfeest gaat vooralsnog door met een aangepast programma.