Anti-opera ‘Ithaka’ is briljant als symfonie

Tien jaar na zijn dood ging vrijdagavond een ‘nieuw’ werk van Otto Ketting in première. In Den Haag speelde het Residentieorkest onder Antony Hermus de Ithaka Symphony, door componist en musicoloog Elmer Schönberger samengesteld uit Kettings opera Ithaka. Ketting componeerde het in 1986 voor het Amsterdamse Muziektheater (nu Nationale Opera & Ballet), maar leverde een soort anti-opera: geen dialoog, weinig handeling. Schönberger was destijds betrokken en tijdens het schrijven van zijn Ketting-biografie, die vorige maand verscheen, ontstond het idee om de muziek een tweede leven te geven in de concertzaal.

Briljant idee, zo bleek. Kettings muziek is meeslepend, verrassend, hoekig, extreem goed gemaakt, vaak ronduit ‘mooi’ en verdient veel meer luisteraars dan een karig gevuld Amare. Schönberger comprimeerde de opera tot een halfuur en schreef de aria’s om voor orkestsolisten, met uitzondering van de aria op het titelgedicht van Kavafis in het slotdeel. Alle noten waren van Ketting, maar Schönberger had veel meer gedaan dan een suite samenstellen: zijn knip- en plakwerk was dermate kunstig dat de Ithaka Symphony echt klonk als een zelfstandig werk.

De krachtige opening, bestaande uit een massief pianoakkoord gevolgd door wroetende bassen en celli, kreeg een echo in het tweede deel: hier werd een staccato pianoakkoord door het orkest overgenomen en vervormd. Beide delen eindigden met klokwerkjes die tot stilstand kwamen, maar de melancholische ondertoon van het eerste deel stond in schril contrast met het neurotische tweede, dat haarscherpe verwarring neerzette.

Het slotdeel was een echte finale, met bariton Martijn Cornet op een balkon hoog boven het podium als heraut – heerlijk, zoals hij vibratoloze dissonanten rauw op het orkest liet neerkomen. Daarna volgde een magisch coda, dat heel anders klonk dan op de operaopname: bezwerende hobosolo, enkele steeds herhaalde harptonen en dan een laatste zucht van mysterieuze strijkersharmonie.

Klassiek Residentieorkest o.l.v. Antony Hermus, m.m.v. Martijn Cornet (bariton). Ketting & Bruckner. Gehoord: 18/3 Amare Den Haag. ●●●●●