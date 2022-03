Algerije zet Spaanse ambassadeur uit om steun voor Marokkaans plan Westelijke Sahara

Algerije heeft zijn ambassadeur in Spanje teruggeroepen. Het land is boos dat Madrid vrijdag bekendmaakte de plannen van Marokko voor de Westelijke Sahara te steunen. Het zou betekenen dat de Westelijke Sahara wel autonomie krijgt, maar onder het bewind van Marokko blijft. Algerije steunt Polisario, de beweging die onafhankelijkheid eist voor de regio.

Spanje had zich tot voor kort neutraal opgesteld, maar stelde vrijdag een „nieuwe fase” in de moeizame relatie met Marokko in te gaan. Algerije veroordeelt volgens internationale persbureaus de „verrassende draai” die Madrid nu maakt. In een brief naar de Marokkaanse koning zegt de Spaanse regering het plan van Marokko, dat stamt uit 2007, het „meest serieuze, meest realistische” initiatief te vinden om een decennialang dispuut op te lossen. De ommekeer komt na maanden van diplomatieke gesprekken tussen Spanje en Marokko.

Marokko beschouwt de Westelijke Sahara als eigen grondgebied, een claim die internationaal niet erkend wordt. De relatie tussen Spanje en Marokko bereikte vorig jaar een dieptepunt toen Spanje in het geheim Polisario-leider Brahim Ghali in het ziekenhuis behandelde. Als vergelding zette Marokko de grens open naar Ceuta, een Spaanse enclave in het Noord-Afrikaanse land. Zeker 10.000 mensen staken zo de grens over in de hoop asiel te krijgen in Europa, al keerden later velen terug. In de zomer konden veel Marokkaanse Nederlanders door de diplomatieke spanningen niet zoals gebruikelijk met de boot naar Marokko vanuit Spanje.