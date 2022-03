Waarom worden kinderen sneller wagenziek ?

Honderdtwintig op de snelweg, en dan een kind dat zegt: “Ik ga overgeven!” Waarom worden kinderen eerder wagenziek dan volwassenen? En waarom zitten zij juist wel weer stralend in een draaimolen, op een schommel of in de achtbaan?

De plek waar al die ongemakken ontstaan, is ons evenwichtsorgaan. Dat is een wonderlijk orgaantje in het binnenoor, vlak naast het slakkenhuis van het gehoororgaan, zo’n halve centimeter groot.

Het evenwichtsorgaan bestaat uit drie halfcirkelvormige buisjes, of kanaaltjes, die onderling met elkaar zijn verbonden. Ze staan loodrecht op elkaar, in drie dimensies. In die kanaaltjes stroomt vloeistof en zit een klepje met microscopisch kleine haartjes, die zijn verbonden met zenuwen die naar de hersenen lopen. Als je je hoofd beweegt, dan blijft de vloeistof achter bij je hoofdbeweging, waardoor de haartjes ombuigen en ze de zenuwen triggeren.

Aan die halfcirkelvormige kanaaltjes zitten twee zakjes vast: de sacculus en de utriculus, beide een millimeter in doorsnee. Ook in deze zakjes zitten zenuwhaartjes, verbonden met piepkleine oorsteentjes, of otolieten. Zij registreren verticale en horizontale versnelling. Met dat totaalpakket kunnen we zelfbeweging en -oriëntatie waarnemen in drie dimensies. Onze hersenen combineren die input met informatie die binnenkomt vanuit onze ogen (zicht) en de stand van onze lichaamsdelen (‘proprioceptie’).

Tot zover de anatomische les. Wat gaat er nu mis bij wagenziekte? „Geen enkel zintuig is perfect”, zegt medisch fysicus Jelte Bos. Hij werkt bij onderzoeksinstituut TNO en de VU Amsterdam, waar hij onder meer onderzoekt waardoor piloten soms gedesoriënteerd raken en we misselijk worden van beweging. „Om te compenseren voor die niet-perfecte waarneming, gaat ons brein dingen invullen”, vertelt hij. „Het combineert feitelijke waarnemingen met verwachtingen op basis van eerdere ervaringen. Het is een lerend systeem dat zichzelf continu bijwerkt.”

Je wordt misselijk als de signalen die je zintuigen aan je hersenen doorgeven, niet overeenkomen met wat je verwacht, legt Bos uit. „Die auto beweegt niet op een manier waar wij evolutionair op zijn aangepast. In de loop van de tijd leren je hersenen die verwachtingen bij te stellen op basis van ervaringen.”

Dit verklaart ook waarom de chauffeur minder misselijk wordt dan de bijrijder: de chauffeur anticipeert onbewust al voordat hij stuurt of remt op het gevoel dat daarop zal volgen. Bij de bijrijder liggen waarneming en verwachting verder uit elkaar. En bij jonge, onervaren passagiers al helemáál.

Bij jonge kinderen slaat die wagenziekte nog eens extra toe omdat hun bewegings- en oriëntatiesysteem nog in ontwikkeling is, merkt Bos op. Dat begint zo’n beetje als een peuter gaat staan en lopen. Voor die tijd hoeft het systeem nog helemaal niet te werken, en zijn er ook geen verkeerde verwachtingen. „Daarom worden baby’s niet wagenziek”, zegt Bos. „Die aanpassing slaagt pas echt goed als lichaam en zenuwstelsel volgroeid zijn, zo ongeveer rond je twintigste.” Dat kinderen in de tussentijd attracties zo leuk vinden, betekent volgens Bos niet dat ze zich er kiplekker in voelen. „Kinderen houden ervan om nieuwe dingen uit te proberen.”

Maar dan die volwassenen die op latere leeftijd alsnog misselijk worden in attracties? „Zoals met de jaren wel meer minder wordt, gaan daarmee ook onze bewegingswaarneming en aanpassingsvermogen achteruit”, zegt Bos. „Het is dan ook eigenlijk logisch dat we met de jaren toch weer misselijk kunnen worden van dingen waar we niet meer aan gewend zijn, zoals die schommel of achtbaan.”