Waar kunnen jongeren in Venlo nog heen? ‘Daar hoor je Wilders niet over’

Langs de markt in Venlo slenteren Duitse toeristen met winkelwagentjes. Ze nemen blikjes frisdrank mee, koffie en bloemen. In de hoek van de markt hangt een groepje oudere mannen met scootmobiels en elektrische fietsen.

Of ze nog gestemd hebben, is de vraag.

„VSP”, roepen ze. De Venlose Senioren Partij. Die vent, die lijsttrekker, Sjors heet-ie, die kennen ze van vroeger. „Die doet wat voor de mensen.” Het is de eerste keer dat ze op de seniorenpartij stemmen. Hiervoor was het altijd Wilders. Maar ja, zegt de gepensioneerde gemeenteambtenaar Haj Lommen (69): „Dat heeft toch geen zin. Wilders krijgt niks klaar. Of je erop stemt of niet.”

Zetels verloren

De PVV is de derde partij van Nederland - dat was zo vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen, en dat is nog steeds zo in de peilingen. Maar lokaal is daar niet veel van terug te zien. De PVV verloor afgelopen week in veel gemeenten en houdt in totaal nog 61 zetels over. Ook in zijn geboortestad Venlo is Geert Wilders niet meer zo populair. Vier jaar geleden kwam de PVV hier met vier zetels in de raad. Dat vond Wilders nog te weinig: „Ik had in mijn eigen Venlo het liefst de grootste partij geweest”, zei hij toen. Maar afgelopen week is de PVV er gehalveerd, naar twee zetels.

Mogelijk zijn de PVV-stemmers overgestapt naar lokale partijen. Net als in de rest van het land wonnen die ook in Venlo. De Venlose Senioren Partij, nog maar net opgericht, veroverde vier zetels. EENLokaal is de grootste met acht zetels. Toch denken de lijsttrekkers van beide lokale partijen niet dat zij de PVV stemmen hebben gekost. „Onze programma’s lijken totaal niet op elkaar”, zegt Frans Schatorjé van EENLokaal. „Ze hebben meer last gehad van FvD.” Die deed voor het eerst mee in Venlo: één zetel. En de rest van de weggelopen PVV-kiezers? Schatorjé: „Die zijn thuisgebleven.”

Oplossing voor hangjongeren

Op de Venlose markt zijn zaterdag heel wat afgehaakte PVV-stemmers te vinden. Eric Schippers (62) draagt een rode hoodie onder zijn jas. Doordeweeks maakt hij staalplaten, zaterdag verkoopt hij met een vriend worstenbroodjes op de markt. „Ik stem altijd op de partij die dingen wil veranderen”, zegt Schippers. Dat was de afgelopen keren in zijn ogen de PVV. Deze keer niet. Schippers is niet gaan stemmen. „Wilders roept een heleboel, maar de inhoud mis ik. Dus wat heeft het dan voor zin? Het is niet dat ik het met hem oneens ben, maar we hebben politici nodig die iets dóén.”

Zaterdagmarkt in Venlo, waar de PVV van Geert Wilders verloor. Foto Chris Keulen

Schippers wil graag oplossingen horen voor concrete problemen, zoals de hangjongeren in zijn buurt. „Vroeger ging ik met mijn vrienden flipperkasten in het buurthuis. Maar die zijn er niet meer. Waar kunnen jongeren nu nog heen? Daar hoor je Wilders niet over.”

Ook Leonard Sitanala (57), die koffiedrinkt naast de viskraam, begint over hangjongeren als hij naar zijn stemkeuze wordt gevraagd. Het werd PVV. Maar alleen omdat de SP, waar hij liever op had gestemd, niet meedeed in Venlo. „Ik vind dat Wilders het te veel over migratie heeft. Dat is zeker een issue, maar niet het belangrijkste thema. Het mag wel een onsje minder. De stijgende huurprijzen, de leefomgeving, dat zijn zaken waar mensen nú last van hebben.” Ook speelt voor de marktbezoekers mee dat de PVV nooit in een coalitie komt. Daar is ook Sitanala zich van bewust. „Ze bereiken niks.” Maar op een middenpartij zal hij nooit stemmen. „Allemaal boeven.”

Stembiljet kapotgescheurd

Er is nog een reden die in Venlo genoemd wordt om dit keer geen PVV te stemmen: ze wisten niet dat de partij meedeed. De afkeer van politiek is bij sommigen zo groot, dat ze er niets van willen weten. Een bejaarde man met een broodje braadworst, houdt de voltallige Venlose gemeenteraad ervoor verantwoordelijk dat er een lelijk gebouw voor zijn deur is gebouwd. „Door die oplichters heb ik nu geen uitzicht meer.” Dus toen zijn stempas binnenkwam, heeft hij die direct „kapotgescheurd en weggegooid”. Dat ook de PVV, waar hij landelijk op stemt, op het stembiljet stond, wist hij niet. „Echt waar? Dan was ik wel gegaan.”