Vier doden bij crash van Amerikaans NAVO-vliegtuig in Noorwegen

Bij de crash van een Amerikaans NAVO-vliegtuig in Noorwegen op vrijdagavond zijn alle vier inzittende militairen om het leven gekomen. Dat heeft de politie van de noordelijke plaats Nordland zaterdagochtend bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Volgens de politie hadden alle vier omgekomen militairen de Amerikaanse nationaliteit. Of de oefening verband hield met de oorlog in Oekraïne is niet duidelijk.

De militairen waren op een NAVO-oefening met het Amerikaanse toestel, een MV-22 Osprey, toen ze rond 18.30 uur op vrijdagavond vermist raakten. Het toestel vloog volgens de Noorse reddingsdiensten in noordelijke richting. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Mogelijk heeft het te maken met de slechte weersomstandigheden: de Noorse reddingsdiensten meldden vrijdagavond dat deze „uitdagend” waren en „naar verwachting zullen verslechteren”.

Iets na 21.00 uur op vrijdagavond zagen de reddingsdiensten het gecrashte toestel vanuit de lucht. Vanwege het slechte weer zou het op dat moment nog niet mogelijk zijn geweest om naar het toestel zelf te gaan. Later in de nacht was dat wel mogelijk, waarna de politie „helaas kon vaststellen dat alle vier aan boord van het vliegtuig zijn omgekomen”, aldus Ivar Bo Nilsson, het hoofd van de politie in de Noorse provincie Nordland.