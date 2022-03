Vanaf juni kunnen ook niet-geestelijken een afdeling binnen het Vaticaan leiden

Paus Franciscus heeft zaterdag nieuwe statuten ingevoerd voor het bestuur van het Vaticaan, ook wel de Romeinse Curie genoemd. Dat melden Italiaanse media. De nieuwe statuten, genaamd Praedicate Evangelium (predik het evangelie), schrijven voor dat álle gedoopte katholieken die zijn ingeschreven bij de katholieke kerk afdelingen binnen het Vaticaan mogen leiden. Voorheen was die rol grotendeels weggelegd voor mannelijke geestelijken.

In de documenten staat dat de paus, bisschoppen en andere gewijde bedienaren „niet de enigen binnen de kerk zijn die kunnen evangeliseren” en dat ook niet-geestelijken, zowel mannen als vrouwen, een afdeling moeten kunnen leiden. De aangepaste statuten, die een vervanging zijn van de in 1988 door paus Johannes Paulus II goedgekeurde regels, gelden vanaf 5 juni.

Paus Franciscus belooft al geruime tijd om vrouwen en niet-geestelijken meer te betrekken bij het bestuur van de kerk. Negen jaar na het begin van zijn pausschap voegt hij de daad bij het woord, hoewel het de vraag is in hoeverre vrouwen en leken meer zeggenschap krijgen. Tot dusverre waren de echte topfuncties binnen het Vaticaan altijd weggelegd voor gewijde mannen. Het is de vraag of de statuutswijziging een trendbreuk zal veroorzaken, waardoor de paus ook vrouwen en leken gaat benoemen op hoge functies.