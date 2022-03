Rusland kan rente nog net betalen

De Russische overheid heeft deze week een default – het in gebreke blijven bij internationale schuldeisers – voorkomen. Dit meldden persbureaus Reuters en Bloomberg vrijdag. Woensdag nog leek het land niet in staat om rentebetalingen te doen aan beleggers, ter waarde van ruim 117 miljoen dollar (zo’n 107 miljoen euro). Daarmee kwam Rusland dichtbij de status van wanbetaler op de internationale obligatiemarkten.

Volgens anonieme bronnen waarop de beide persbureaus zich baseren, zijn de betalingen donderdag en vrijdag alsnog verricht, al is niet duidelijk of alle schuldeisers het geld binnen hebben gekregen. Woensdag liep de deadline af waarop Rusland rente moest betalen over twee staatsleningen, die waren uitgegeven in dollars. Rusland maakte gebruik van een uitsteltermijn van 30 dagen.

De rente moest in dollars worden betaald. Betalingen in dollars zijn nu problematisch vanwege de westerse financiële sancties tegen Rusland. De Verenigde Staten en Europese landen hebben Russische transacties in westerse valuta aan banden gelegd. Nu blijkt dat de rentebetalingen in dollars in principe kunnen doorgaan.

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Financiën, geciteerd door Bloomberg, verhinderen Amerikaanse sancties Russische rentebetalingen niet, al is niet duidelijk of dit in alle gevallen geldt.

De transacties liepen via twee Amerikaanse banken, JP Morgan en Citigroup. Zij moeten zich houden aan de Amerikaanse sancties en kregen toestemming van de Amerikaanse overheid om de transacties te doen.

Of er juridische of politieke redenen zijn voor de Amerikaanse opstelling, is niet duidelijk. Analisten waren er eerder vanuit gegaan dat de VS de betalingen waarschijnlijk niet zouden goedkeuren. Mede hierom waardeerden kredietbeoordelaars de status van Russische schuld af tot ‘junk’.

De totale schuld in buitenlandse valuta van de Russische staat en (staats)bedrijven bedraagt zo’n 150 miljard dollar, volgens Bloomberg. Later deze maand moet de Russische staat volgens persbureau AP nog 615 miljoen dollar aan rente in harde valuta betalen. Op 4 april loopt de eerste staatslening ter waarde van 2 miljard dollar af.

Laatste default in 1917

In principe kan de Amerikaanse overheid elke dollarbetaling blokkeren, zei Damien Sassower, een commentator van Bloomberg. „Het Amerikaanse ministerie van Financiën kan Rusland in een default dwingen als het ervoor kiest om overboekingen niet goed te keuren.”

Een default kan grote impact hebben. Lenen op de internationale kapitaalmarkten wordt dan extreem duur. Rusland bleef voor het laatst in gebreke bij internationale schuldeisers in 1917. De Bolsjewieken weigerden toen de schulden van de tsaristische regering over te nemen. Schuldeisers waren hun geld kwijt.

Anno 2022 lijkt de Russische staat voorlopig genoeg geld in kas te hebben om rentebetalingen te doen en om schulden af te betalen, vanwege de hoge inkomsten uit energieleveringen aan Europa, die ondanks de sancties nog gewoon doorgaan.

De sancties, onder meer tegen de Russische centrale bank en tegen enkele commerciële banken, raken de Russische economie niettemin hard. De koers van de roebel in Amerikaanse dollars veerde donderdag en vrijdag op, maar staat nog steeds 25 procent lager dan een maand geleden. De centrale bank hield de rente vrijdag op het hoge niveau van 20 procent, om de koers van de roebel te stutten en om de hoge inflatie (12,5 procent) te bestrijden. De beurs van Moskou is al sinds 25 februari dicht.