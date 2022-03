Minister De Jonge wil komst datacentrum naar Zeewolde tegenhouden

Minister van Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge (CDA) wil de komst van het megadatacentrum van Meta, het moederbedrijf van Facebook, naar Zeewolde tegenhouden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdagochtend aan NRC, na berichtgeving van de NOS.

Hoewel de gemeenteraad van het Flevolandse Zeewolde in december instemde met de bestemmingsplanwijziging die de komst van het datacentrum mogelijk maakt, kan het nog niet gebouwd worden. Een deel van de grond waarop Meta het centrum wil bouwen, is namelijk van het Rijk. En voor de verkoop van dat stuk grond heeft het kabinet in december „randvoorwaarden” gesteld, die te maken hebben met duurzaamheid.

Lees ook: Waar kan het internet nog groeien? Techbedrijven zoeken naar ruimte voor ‘hyperscalers’

De Jonge hoopt dat de komst van het centrum via deze weg kan worden tegengehouden. „Het is onze grond en wij hebben voorwaarden gesteld aan de verkoop ervan. Het is zeer de vraag of Zeewolde daaraan zal kunnen voldoen”, zei De Jonge vrijdag tegen de NOS. „Ik denk dat Nederland te klein is voor die heel grote datacentra.”

De bouw van datacentrum is omstreden, omdat het erg veel stroom zal verbruiken. Op de toestemming van de gemeenteraad voor bestemmingsplanwijziging kwam veel kritiek: vanuit Den Haag, maar ook van demonstranten die zich verzamelden voor het gemeentehuis van de plaats. Bij de gemeenteraadsverkiezingen deze week werden de partijen die tégen de komst van het centrum zijn de grootste: lokale partij Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie.