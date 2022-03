Meer partijen dan ooit, maar steeds minder te kiezen

Het kwam als een kleine schok toen de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen geteld waren: de lage opkomst (50,8 procent). Niet eerder gingen bij lokale verkiezingen zo weinig mensen stemmen. Winnaars lieten woensdagnacht niet na te benadrukken hoe ongelukkig ze daarmee waren. Verliezers zagen er een excuus in.

Is de helft van Nederland politiek afgehaakt, de vertrouwenscrisis zo diep dat mensen niet meer komen stemmen? „Mensen hebben totaal geen vertrouwen meer in de politiek”, duidde SP-leider Lilian Marijnissen. De politiek liet zich „het afgelopen jaar niet van onze beste kant zien”, verklaarde CDA-campagneleider Derk Boswijk. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft onderzoek aangekondigd.

Maar pas op met te stellige conclusies over die opkomst, zegt politicoloog Josje den Ridder. Dé thuisblijver bestaat niet, niet-stemmers hebben meerdere redenen om niet op te komen dagen, bleek deze week uit opinieonderzoek van Ipsos.

Een diepe vertrouwenscrisis? Niet per se. Slechts iets meer dan een kwart van de niet-stemmers gaf dat als reden, blijkt uit het Ipsos-onderzoek. Het vertrouwen in de politiek fluctueert al jaren. Na een dip eind vorig jaar, het jaar van de Toeslagenaffaire, de ellenlange formatie en de eindeloze lockdowns, stijgt het recent weer wat. Bovendien: wantrouwen tegen de macht kun je ook zien als onderdeel van kritisch democratisch burgerschap. „Vorig jaar was het vertrouwen in de politiek óók laag, maar was de opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen 80 procent”, zegt Den Ridder. „Als je weinig vertrouwen in de politiek hebt, ga je niet stemmen óf je stemt op een protestpartij.”

De oorlog in Oekraïne kan de opkomst gedrukt hebben, zegt Den Ridder. „Belangrijk voor de opkomst is zichtbaarheid van partijen en van landelijke kopstukken. In de media ging het vooral over de oorlog, de campagnes versoberden.”

Bovendien is elke lokale uitslag, elk stembureau, een verhaal op zich. Er zijn arme én welvarende gemeenten waar de opkomst daalde. En in Edam-Volendam en Urk, twee gebieden die niet direct bekendstaan om hun grote vertrouwen in het (aardse) gezag, lag de opkomst hoog (Urk, 75 procent) of steeg die fors (plus elf procentpunt in Edam-Volendam). Eén duidelijke verklaring voor de opkomst en uitslagen ontbreekt dus.

Toch wijzen de uitslagen en opinieonderzoeken wel op onderliggende trends die de kern van het Nederlandse politieke bestel raken – en dreigen uit te hollen. De politiek versplintert. Als een zichzelf versterkend effect kan die versplintering het systeem verzwakken. De veelheid aan deelnemende partijen maakt het voor burgers moeilijk om te kiezen. In het Ipsos-onderzoek gaven de meeste thuisblijvers (32 procent) als reden om niet te gaan stemmen dat ze niet wisten op welke partij te stemmen. Dat is ongeveer een verdubbeling vergeleken met vier jaar geleden.

Volgens Den Ridder is steeds meer de norm gaan gelden dat je een weloverwogen keuze moet maken voor een partij, dat je je voor de verkiezingen moet verdiepen in het politieke landschap. „Tijdens de verzuiling was dat anders: kiezers waren veel trouwer. Je stemde in principe altijd op dezelfde partij zonder daar al te veel bij na te denken”, zegt ze. Nu zijn „kiezers gaan kiezen”.

Blok van eensgezindheid

Hoe meer partijen, hoe hoger de drempel om die weloverwogen keuze te maken. Heeft de kiezer keuzestress? Kan. Juist in gemeenten met de laagste opkomst, zoals Rotterdam, Roosendaal en Lelystad, was de keuze reuze. Wie in Rotterdam een rechtse anti-establishmentpartij zocht kon bij zeker drie partijen terecht. In Nissewaard (40,9 procent opkomst) deden zes lokale partijen mee. Roosendaal had de op één na laagste opkomst en verdeelde 35 zetels over 10 partijen.

Maar kiezers vinden dat partijen te veel op elkaar lijken, bleek vorig jaar uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Als één blok van eensgezindheid bewegen met name de middenpartijen zich op grote thema’s in een bepaalde richting. In 2012 was bijvoorbeeld iedereen voor verregaande bezuinigingen; in 2021 iedereen voor meer staatsingrijpen in de economie. Fundamentele ideologische strijd ontbreekt, het uitdagen van die consensus wordt overgelaten aan de flanken. Vorig jaar zoog de coronacrisis die strijd nog wat verder uit de campagne. Dit jaar deed de oorlog in Oekraïne hetzelfde: in het enige landelijke tv-debat wilden partijleiders vooral eensgezindheid uitstralen.

Dat is dus de paradox: er is steeds meer keuze, maar voor veel stemmers steeds minder het gevoel dat er iets te kiezen valt. Bij het ontbreken van concurrerende politieke blokken, zoals tijdens de verzuiling, valt het partijlandschap uiteen in een jungle aan deelbelangen, identitaire (lifestyle)partijen en afsplitsers.

Die versplintering kán representativiteit verhogen – maar voor de grote groep thuisblijvers blijkbaar niet. Bovendien raakt het de bestuurbaarheid. In veel gemeenten zijn zeker vier of vijf partijen nodig om tot een meerderheidscollege te komen. Dat kan colleges instabieler maken. De verwachtingen van burgers over wat hun gemeentebestuur kan, zijn hoog, bleek recent. Té hoog, misschien wel. Als coalities minder in staat blijken problemen op te lossen, dan kunnen die verwachtingen omslaan in iets anders: desillusie en onvrede.

