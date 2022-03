Een telefoontje aan de gemeente Hof van Twente. „Kunt u mij doorverbinden met de afdeling communicatie?” Na een tijd wachten krijg ik antwoord: „Ik kan niemand van de afdeling communicatie bereiken.”

