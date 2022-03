Hoognodige spoedseks

Willem Engel werd deze week door twee Rotterdamse koddebeiers geboeid afgevoerd en zijn liefje, die de arrestatie van de opperwappie filmde, vond dat een beetje agressief. Haar filmpje bewees echter het tegendeel. Het ongevaccineerde dansmarieke werd als een bejaard besje in de auto geholpen.

Willem kwam net uit het stemlokaal waar hij ongetwijfeld op Thierry had gestemd. Thierry sympathiseert net als Willem met de gezellige Russische dictator Vladimir Poetin, die de afgelopen weken bij zijn Oekraïense buren wat kraamklinieken en kleuterscholen heeft vernietigd. Ik weet niet of de verloofde van Engel wel eens een arrestatie in Rusland heeft gezien. Daar gaat het toch echt iets anders. Daar kiezen ze meer voor de methode Lil Kleine. Ook kan Engel daar niet zeggen wat hij hier de afgelopen tijd allemaal heeft geroeptoeterd en de kans dat je daar gearresteerd wordt bij een stemlokaal is ook miniem. Er zijn namelijk maar weinig stemlokalen.

Soms vallen dingen zoals een oorlog, een arrestatie en verkiezingen heerlijk samen. Wat zijn we toch een gezegend landje.

Dat dacht ik ook toen ik woensdagavond uit Delfzijl naar huis reed en louter tevreden politici op de radio hoorde. Dan is Delfzijl-Amsterdam een lekker lang ritje om breeduit te genieten van onze politieke winnaars. Ploumen had overduidelijk de Champions League gewonnen, Kaag en Jetten overwogen een gelukzalig tafeldansje, Hoekstra had veel minder verloren dan hij verwacht had, een euforische Klaver barstte bijna uit elkaar van geluk, Gert-Jan had zijn god aan zijn zijde, Baudet was blij met in iedere gemeente, behalve Urk, één schamel zeteltje en ging nu bouwen aan een eigen staat vol tribunalen, onze premier was trots als altijd en eigenlijk was alleen Lillian Marijnissen zoek. Die zat in de bezemkast met haar oude vader te bellen.

Het leukste was natuurlijk die wonden likkende Dassen van het geïmplodeerde Volt. Die sprokkelde nog wat wanhopige woorden bij elkaar. Ik vroeg me ondertussen af of hij ook wel eens amicale billenkoek van die dronken Gündogan had gehad, terwijl ze hees in zijn oor lispelde dat ze hoognodige spoedseks met hem wilde. Gündogan ontkent dit uiteraard allemaal, maar op de een of andere manier geloof ik de fractie.

Wat ik wel weer leuk vind is dat deze erotische losbol verdedigd wordt door die braaf ogende Geert-Jan en Carry Knoops. Dat vind ik leuk door de ordinaire details. De drank en seks. Die twee zie je niet onmiddellijk in een rubberen toga thuis erotisch in de kroonluchter hangen. Waarom niet? Geen idee. Wie weet gaan ze ieder weekend als beesten tekeer in een parenclub. Misschien moet Eva Jinek ze dat eens vragen. Als ze tenminste de kans krijgt. Donderdagavond kwam ze er niet tussen bij mevrouw Gündogan en het breedsprakige advocatensetje. Dat werd trouwens wel een vrolijke heksenketel, maar voor een doordeweekse televisiekijker was er geen touw aan vast te knopen.

Ik hoop wel dat iemand maandag de terugkeer van mevrouw Gündogan in de lege fractiekamer van Volt gaat filmen. De kamer is leeg omdat de rest zich ziekgemeld heeft. Dat lijkt mij nou prachtige televisie. De wraak van Gündogan. Liefst gefilmd door het liefje van Willem Engel. En dat zij er ook zacht commentaar bij geeft. Zij vindt iets al gauw agressief dus dat kan gezellig worden. Vooral als een aangeschoten Gündogan wild erotische graffiti op de muur spuit. Graffiti waarin ze meedogenloos afrekent met al haar politieke tegenstanders. Waarom ik daar zo naar verlang? Omdat dat Volt in mijn ogen veel te braaf is. Een te genuanceerd advocatenpartijtje vol relativerende geesten. Natuurlijk heeft dat volk schunnige kanten en die wil ik gewoon zien.

Duidelijkheid. Daar gaat het om. Geen laffe Nederlandse jokkebrokpolitici die hun verlies als overwinning zien. Nee, Biden die Poetin keihard een oorlogsmisdadiger noemt. Dat is klare taal. Zeker met het vernietigde Marioepol als decor. Dat is 2022. De wereld op de rand van de eeuwige afgrond. Dat is wat anders dan een lieflijk gearresteerde dansleraar met een tuttig staartje en een miepende verloofde die dat filmt. Kom op zeg.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven