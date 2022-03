Hoe vrij mogen media van de vijand in oorlogstijd eigenlijk zijn?

Wat hebben de politieke partij Volt, de Zuid-as-kantoren en de Russische staatskanalen RT en Sputnik met elkaar gemeen? De afgelopen dagen brachten ze het bevoegde gezag ertoe beslissingen te nemen die nogal uit het lood hingen. Misschien niet eens zozeer vanwege de inhoud, hoewel je ook dáár enorm van mening over kunt verschillen, maar vooral door de degene die het besluit nám. Was het wel aan Brussel om de Europese burger collectief de toegang tot buitenlandse staatskanalen te ontzeggen, zowel via de kabel als internet? Had dat niet net zo goed op lidstaat-niveau kunnen worden beslist, áls dat al een goed idee was geweest? Zo’n ingrijpend mediaverbod kent geen precedent, althans ik ken het niet. Het bleef in de Kamer ook héél stil, de combinatie EU en censuur was kennelijk even niet interessant. Want Rusland bah, nietwaar.

Is het verder aan een kortgedingrechter om een Kamerfractie te dwingen een geschorst lid weer terug te nemen? Hoort de rechter bij arbeidsconflicten in Kamerfracties zich niet verre te houden van de politieke vraag wat de samenstelling van een fractie moet zijn? En, als toetje, mag de burgemeester van Amsterdam elf grote advocatenkantoren op het stadhuis uitnodigen voor ‘uitleg’ over hun (Russische) clientèle, uit zorg over het ‘aanzien’ van de stad? Of wekt ze dan de indruk dat het stadsbestuur een vinger in de pap wil bij de selectie van de klanten aan wie advocaten wel of geen advies mogen geven? Ik neem aan dat binnenkort ook de trust- en de grote accountantskantoren mogen uitleggen hoe hun internationale advieswerk te rijmen is met het ‘aanzien’ van de stad. Of is dat dan weer een ander aanzien, dat juist wel welkom is. Of was. Over de keuze van die cliënten heb ik eventueel ook wel een mening, maar dat wil niet zeggen dat ik tegelijk graag de overheid zich daarin zie mengen. De advocatuur zou daar eerst zelf iets van moet vinden, eventueel gevolgd door de wetgever, die de laatste weken snel bijleert over Russische belangen in eigen land.

Het zijn drie nogal verschillende casussen die zich binnen dezelfde week voordeden. Maar die wel vergelijkbare vragen opriepen over wie waarover gaat in de democratische rechtsstaat, gebaseerd op de scheiding der machten. De rechtsstaat moet het ook hebben van rolvastheid, zelfdiscipline en besef van staatsrechtelijke verhoudingen. Waar houdt zelfregulering op, waar begint de wetgever, de bestuurder, waar maakt de rechter pas op de plaats, wat laat ‘Brussel’ aan de hoofdsteden over. Proportionaliteit (een redelijke verhouding tussen middel en doel) is uitgangspunt. Maar ook subsidiariteit (beslissingen nemen op het juiste niveau, die niet ingrijpender zijn dan nodig). Dat vraagt een koel hoofd.

Door de oorlog in Oekraïne zijn dit nerveuze tijden, waarin Russische belangen in hoog tempo worden ‘gecanceld’. De vooral strategische houding van NAVO en EU lijkt met daadkracht elders te worden gecompenseerd. Variërend van een steen door de ruit van een willekeurige ‘Russische’ supermarkt, symbolisch weigeren Stravinsky nog te spelen, tot diep ingrijpende sancties. ‘Want het is oorlog’.

In dat spektakel ging mij de sluiting van RT en Sputnik te ver. Was uitingsvrijheid niet juist dat ‘onwelgevallige meningen’ in beginsel welkom zijn? Zijn volgens het Europese Hof in Straatsburg niet per definitie meningen toelaatbaar die schokken, kwetsen en verontrusten? Mag ik dan niet zelf blijven beoordelen wat ik van buitenlandse kanalen vind? En dan vliegt op een achternamiddag opeens een Europese verordening binnen die een mediaverbod goedpraat als een economische sanctie? Die pas wordt opgeheven als het conflict voorbij is of ze ‘ophouden met propaganda tegen de EU’. Volgens Europa dus. Dit is dus zo’n oorlogsmaatregel die vrijheid vervangt door overheidsregie. Nee bedankt. Die keuzes wil ik zelf blijven maken.

Of zie ik het verkeerd en zijn tijdens een informatie-oorlog tussen staten met hardcore campagnes, permanente brainwash en niets ontziende manipulaties de vijandelijke mediavehikels voor de hand liggende doelwitten? Blokkeren om het destabiliseren van liberale informatiesamenlevingen te voorkomen? Ik voel het als hellend vlak.

Folkert Jensma.

