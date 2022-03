Het verval van de senaat: gratis bier, procedureel gerommel en pestgedrag

Het interessantste (en gênantste) moment van de week voltrok zich daags vóór de gemeenteraadsverkiezingen, in de Eerste Kamer, in een debat met de top van het kabinet waar bijna niemand naar kwam kijken.

Den Haag is overladen met gewoontes en procedures. De meeste politici en ambtenaren kennen ze niet allemaal, de meeste buitenstaanders kennen ze allemaal niet. Ideale instrumenten in handen van ervaren politici.

En wat dinsdag in de senaat gebeurde was nooit vertoond.

Die avond had de NOS, zoals gebruikelijk voor verkiezingsdag, een slotdebat met partijleiders. Daar kon je kritisch op zijn, landelijke politici zijn geen gemeentelijke kandidaten, maar het gebeurt al decennia, en toeval is dit niet: bekende gezichten zijn het beste vehikel voor informatieoverdracht.

Alleen: dit keer waren de voorman van de VVD, Mark Rutte, en de leider van D66, Sigrid Kaag, er niet bij. Zij moesten in de Eerste Kamer zijn.

Er was wel verschil. Rutte zat daar uit vrije wil: sinds de oorlog deed hij bijna alle campagneverplichtingen over aan Sophie Hermans; hij speelde de premiersrol uit. Maar Kaag was, anders dan Rutte, opgeëist door de senaat. Zij had geen keus.

Dus in feite zeiden niet-rechtstreeks gekozen senatoren: alles mooi en wel, zo’n verkiezingsdebat, maar daar staat de Eerste Kamer ver boven.

Maar toen ik natrok waarom dit senaatsdebat überhaupt was geagendeerd, en daarna de pijnlijk-absurde afloop zag, begreep ik pas echt wat hier was gebeurd. Terwijl de oorlog escaleerde, en de binnenlandse aandacht naar de lokale verkiezingen ging, had de senaat zich omgevormd tot de nieuwe Tweede Kamer. They rule this country.

En je wist: dit kán niet goed aflopen.

Verwijten van rolverwarring treffen de senaat geregeld. Het zijn bijna sleetse discussies. Je kunt redeneren: de Eerste Kamer is een politiek lichaam, accepteer dat het zich politiek opstelt. Evengoed heeft de Eerste Kamer alleen (en beperkt) zeggenschap over nieuwe wetgeving: het komt bijna altijd neer op instemmen of afwijzen. Ja of nee.

Dus in actuele discussies, bijvoorbeeld over koopkracht, mankeert de senaat de machtsmiddelen. ‘Het primaat’ ligt dan bij de Tweede Kamer.

Dit is ook logisch: Tweede Kamerleden zijn wél direct gekozen. En als de senaat zich toch op het terrein van de Tweede Kamer begeeft zegt die in feite: de kiezer kan de pot op.

Toch wordt de senaat assertiever. Het heeft ook te maken met de formatie vorig jaar, toen CDA en VVD een coalitie met PvdA en GroenLinks blokkeerden; in dat geval had het kabinet wel een meerderheid in de senaat gehad. Die is er nu niet.

Zo gebeurde het dat de Eerste Kamer half februari, toen de oorlog al dreigde, debatteerde over de regeringsverklaring. Vanuit het kabinet was Rutte de eerste spreker. Geen verrassing – premiers doen die debatten altijd (dit even onthouden).

Een week later, 22 februari, twee dagen voor de oorlog, stemde de senaat voor een serie moties die Rutte had ontraden.

Het ging onder meer over het behoud van de koppeling tussen AOW en minimumloon, en over verzet tegen kortingen op de jeugdzorg. Wat hierbij opviel: er is in de senaat een monsterverbond in de oppositie ontstaan (radicaal-rechts, klassiek links en partijen in het midden daarvan) dat zich frontaal tegenover Rutte IV plaatst.

Al kon je het ook een gratis bier-coalitie noemen: Rutte verweet de Eerste Kamer dat ze niet aangaf wie al die wensen moest betalen.

Hierna begon het procedurele gerommel. Omdat de Tweede Kamer anders over de onderwerpen van die moties denkt, kan het kabinet procedureel pas aan de eisen van de senaat voldoen nadat de Tweede Kamer haar opvattingen heeft herzien. Maar in veel gevallen zijn de voorstellen hierover nog niet eens ingediend, zodat de Tweede Kamer haar standpunten, mocht zij dit al willen, niet eens heeft kúnnen herzien.

Ergo: actuele betekenis konden die moties in de senaat nooit hebben.

Maar de Eerste Kamer suggereerde dit de laatste weken wel. Paul Rosenmöller (GroenLinks) eiste na de stemmingen over de moties een reactie van het kabinet „voor 8 maart’’, gesteund door Marjolijn Faber (PVV).

En toen het kabinet die deadline miste, eiste Faber vorige week dinsdag met steun van oppositiepartijen binnenskamers een spoedige heropening van het debat over de regeringsverklaring, en wel met Kaag.

Een bijzondere keuze, aangezien Rutte het debat eerder deed.

Diezelfde dag, rond dezelfde tijd, gingen in de Tweede Kamer Lilian Marijnissen (SP), Geert Wilders (PVV) en Jesse Klaver (GroenLinks) los op Kaag. Zij was wegens een speech in Limburg niet beschikbaar voor het Vragenuurtje. „Grove minachting”, aldus Marijnissen. „Schoffering van de Kamer”, aldus Wilders. Klaver eiste dat zij alsnog naar de Kamer kwam.

Ook bijzonder. Kaag had de regels van de Kamer zeker geschonden, maar de vragen (over koopkracht) waren ontijdig en alweer vreemd geadresseerd – er was geen kabinetsbesluit, iedereen wist dat ze niets kon zeggen, en de verantwoordelijk minister is Karien van Gennip (Sociale Zaken, CDA).

Maar de publiciteit had invloed. De griffie van de senaat zocht vanaf 8 maart contact met Financiën over een debat op 15 maart, en legde twee opties voor: 16.15 of 20.30 uur. Maar Kaag zat die dag in Brussel voor een Europese vergadering, en wist niet of ze ’s middags tijdig terug was, terwijl ze ’s avonds naar het NOS-debat moest.

En Financiën wilde, na de ophef dinsdag, niet opnieuw het verwijt krijgen dat Kaag niet voor het parlement beschikbaar was. Dus hield het zich op de vlakte, waardoor in de senaat het vermoeden rees dat zij niet naar het NOS-debat wilde – wat Financiën en D66 later weerspraken.

Vrijdag 11 maart zond Kaag mede namens Rutte alsnog de (nietszeggende) kabinetsreactie op de moties naar de senaat, waarmee vast kwam te staan dat Kaag dinsdag niet naar het NOS-debat kon: de ‘actualiteit’ van de chambre de réflection won van de actualiteit van de verkiezingen.

De gang van zaken leerde een paar dingen. Om te beginnen: de gunfactor van Kaag bij de oppositie is laag. Kwetsbaar voor een minister in haar positie.

Ook viel op dat juist partijen die werden benadeeld door haar sterke optreden in het slotdebat voor de Kamerverkiezingen in 2021 – GroenLinks, SP, PVV – erg actief waren bij het voorkomen dat zij dinsdag weer in het slotdebat stond. Het had iets van pesten, zei een betrokkene, en dat begreep je.

En al ontkenden die drie partijen dit krachtig: in het senaatdebat dinsdagavond, met Rutte en Kaag, bleken wel een paar feiten die niet in het voordeel van de Eerste Kamer pleitten.

Naast een kansloze PVV-motie van wantrouwen diende de senaat twee moties in: één van Rosenmöller om voor 15 april uitsluitsel te geven over kortingen op de jeugdzorg, en één van Martin van Rooijen (50Plus) om uiterlijk 9 mei helderheid over de koppeling van AOW en minimumloon te krijgen.

Alleen: die deadlines toonden óók aan dat de noodzaak voor een spoeddebat deze week nooit had bestaan. Dit bleek bovendien uit het feit dat die hele Eerste Kamer dinsdagavond niet één vraag wist te stellen die Kaag tot spreken noopte. Zij zweeg het hele debat.

Beter had de zelfvergroting van de senaat niet geïllustreerd kunnen worden. En je dacht: maar als die zó schaamteloos wordt geëtaleerd, weet je ook dat een groter ongeluk daar, later dit jaar, lang niet onmogelijk is.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven