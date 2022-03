Het geheim van de ijstaart Viennetta

Restaurantrecensenten Hiske Versprille (de Volkskrant) en Joël Broekaert (NRC) gaan het eens niet hebben over dure restaurants of ambachtelijke gerechten. Hun podcastserie Makkelijke eters gaat over ‘gastronomische laagcultuur’. Zeg maar: iets lekkers dat we allemaal kennen zoals roze koek, ribbelchips, broodje bal of schuimblokken. Ook praten ze over eetervaringen, bellen ze met sommelier Ava Mees List en helpen ze luisteraars met een mislukt gerecht. De eerste aflevering is gewijd aan Viennetta, de ijstaart met chocoladelaagjes die alweer dertig jaar bestaat. Broekaert denkt aan ‘Hollandse kleinburgerlijke gezelligheid’. Waarom is zij zo’n groot succes? Kun je het thuis ook namaken? En hoe krijg je dan van die knapperige chocolade met die lekkere ‘knak’, zoals je ook hebt bij een Magnum?

Eten en drinken 5 afleveringen van 51 min. Versprille en Broekaert