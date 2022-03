Die genante ontmoeting met Connie Palmen

In de wekelijkse podcast Tussen dertig en doodgaan bespreken vriendinnen Malou Holshuijsen (schrijver en programmamaker) en Tatjana Almuli (schrijver en fotograaf) dilemma’s waar zij als dertigers mee worstelen zoals veranderende vriendschappen, seksisme, ouder worden. Ze zijn bijzonder open, soms lijkt het bijna alsof ze vergeten dat de microfoon aanstaat. Ondanks de overpeinzingen, onzekerheden en angsten is deze podcast geen zware kost, tussendoor valt er ook genoeg te lachen. Ze switchen moeiteloos van persoonlijke gesprekken met een psychiater tot een anekdote over ‘heel veel wijn’ en een genante ontmoeting met schrijver Connie Palmen. Het levert een heerlijke, eerlijke, ongenuanceerde praatpodcast op – en dit keer eens niet met mannen.

Mens en gevoelens 4 afleveringen van 51-61 min. Holshuijsen & Almuli