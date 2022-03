CDA steeds vaker niet meer de grootste

De laatste keer dat het CDA bij gemeenteraadsverkiezingen méér stemmen kreeg, tussentijdse herindelingsverkiezingen niet meegerekend, was twintig jaar geleden. In 2002 ging 20,5 procent van alle stemmen naar lokale CDA-afdelingen. Sindsdien leveren de christendemocraten alleen maar in. De teller staat na de gemeenteraadsverkiezingen van deze week op 11,2 procent. Het CDA verloor 240 zetels.

Het viel mee, was op verkiezingsnacht desondanks de boodschap die klonk op het partijbureau. Volgens de peilingen zou het aantal stemmen voor de partij immers halveren. Tweede Kamerlid Derk Boswijk van het CDA wees donderdag in een bijeenkomst met campagneleiders op plekken waar de partij wél winst had geboekt: in Amsterdam had het er even op geleken dat het CDA de enige zetel in de raad zou verliezen – en het was tóch gelukt die te behouden. En in Utrecht had de partij er zelfs een zetel bíj gekregen.

Verloren bolwerken

Maar wie de uitslagen van vier jaar geleden naast die van deze week legt, ziet: het CDA verliest niet alleen zetels maar ook de vanzelfsprekendheid dat het de grootste bestuurderspartij is in de periferie. Vier jaar geleden kleurde de verkiezingskaart van Nederland nog redelijk groen omdat het CDA in veel gemeenten de grootste was geworden. Maar die winst was toen al wankel: erg groot was het verschil met de tweede partij vaak niet. Nu het verlies heeft doorgezet zijn de groene vlekken op de kaart grotendeels verdwenen. In 2018 was het CDA na de lokale verkiezingen procentueel nog het grootst in 69 van de deelnemende gemeenten. Nu is dat nog het geval in veertig gemeenten.

Het grootste verlies leidde het CDA in Tubbergen, vanouds een christendemocratisch bolwerk waar de partij drie keer op rij de lokale verkiezingen had gewonnen. De afgelopen twee raadsperiodes had het de absolute meerderheid. Die is het CDA nu kwijt.

In Tubbergen halveerde het aantal zetels: van twaalf naar zes. Deze maand tekende NRC al op hoe zwaar het vertrek van Pieter Omtzigt daar was gevallen en hoe vervreemd de CDA-afdeling zich voelt van de landelijke partij. „We wisten dat we de absolute meerderheid niet zouden behouden”, zei lijsttrekker Christel Luttikhuis deze week, een dag na de verkiezingen. „En ook dat alles met Pieter Omtzigt, wat er landelijk in de partij is gebeurd, niet meehielp.” Een lokale kwestie, de bouw van een nieuwe gemeentehuis, heeft volgens Luttikhuis ook een rol gespeeld. „Het is zoals het is. Je moet je ernaar schikken. Dit is óók democratie.”

De verloren zetels gingen voor het grootste deel naar een recent opgerichte, lokale partij: Keerpunt 22. De lijsttrekker daarvan splitste zich eerder af van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten.

De verkiezingsuitslag toont aan dat de concurrentie die CDA’ers vrezen van BBB gegrond lijkt. Die jonge partij besloot niet al dit jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen, maar ging wel zogeheten ‘BBBondgenootschappen’ aan met lokale partijen in twintig gemeenten. Allemaal gemeenten waar ook het CDA meedeed. In elf van de twintig verloor het CDA en won de lokale partij die een verbond met BBB was aangegaan.

Bedreiging voor CDA

Het is voor het CDA geen goed voorteken voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. BBB heeft het voornemen om dan wel als partij mee te doen in alle provincies. In het Twentse Tubbergen, een agrarisch gebied waar veel zorgen zijn over de gevolgen voor boeren van het kabinetsbeleid om stikstof terug te dringen, klonk afgelopen weken al vaak dat die verkiezing een groot probleem kan worden voor het CDA. Boeren zeggen daar dat een stem op BBB kan zorgen voor een groter tegengeluid op kabinetsbeleid in de Eerste Kamer. Die afweging kan een grote bedreiging vormen voor het CDA.

Het CDA zal zich de komende tijd moeten bezinnen op hoe het nóg meer verlies kan afwenden – alweer. Sinds het verlies van vorig jaar in de Tweede Kamerverkiezingen werkte de fractie van de Tweede Kamer in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut aan zogeheten visiestukken: over landbouw, klimaat en drugscriminaliteit. De komende tijd volgen meer onderwerpen.

Na de Tweede Kamerverkiezingen bleek uit kiezersonderzoek dat het verlies van het CDA mede te maken had met de onderwerpen waarop de partij campagne had gevoerd: ondermijning door drugscriminaliteit en economie. Dat associëren kiezers met de VVD. Het onderwerp waar CDA’ers zich wél in herkennen: normen en waarden. Deze week viel op dat CDA’ers overal zeiden dat ze willen werken aan „een samenleving met minder ik en meer wij”. Een voorzichtige stap, zo klinkt, om zich dat thema nadrukkelijker weer eigen te maken.