Alles wat er kan gloeien in je leven

Voor zijn boek Gloei interviewde Edward van de Vendel jonge queers. Zijn gelijknamige podcast gaat hierop verder. De schrijver heeft persoonlijke gesprekken met mensen uit de lhbtqia+-gemeenschap over liefde, gender en ‘dat wat er kan gloeien in je leven’. Transvrouw Jens Geerts vertelt over haar bruiloft, hoe ze vlak daarna ervoor uitkwam dat ze een vrouw in een mannenlichaam is, en over haar twijfels over een geslachtsoperatie („Na een transitie zie ik er niet ineens uit als actrice Emma Roberts”). De podcast heeft een breed scala aan gasten en biedt daardoor voor alle luisteraars wel herkenning. Je hoort onder meer Wushu-sporter Tim Sastrowiardjo over homoseksualiteit en topsport, Marischka Verbeek over haar feministische boekhandel, en Xillan Macrooy die zingt over queer en zwart zijn.

lhbtqia+ 10 afleveringen van 46-59 min. Van de Vendel en Zeno Kaptein