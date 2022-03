Zwarte humor in tijden van oorlog - wat zijn de beste boeken?

De oorlog in Oekraïne is al weken bezig en de gruwelijke gebeurtenissen volgen elkaar in rap tempo op. Vijf NRC-redacteuren bespreken hun favoriete absurdistische boeken die geschreven zijn in tijden van oorlog en onderdrukking. Waarom gaan grol en gruwel zo goed samen?