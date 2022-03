Zijn er ook niet-Russische oligarchen?

Is het moeilijk om een oligarch te worden? Niet speciaal. Het eerste wat je nodig hebt is pervers veel geld. Dat je mede door corruptie hebt verdiend en waarover je, bijvoorbeeld met behulp van peperdure Nederlandse advocaten, niet of nauwelijks belasting betaalt. Vervolgens geef je dat geld grotendeels uit aan dingen voor jezelf. Heel belangrijk is een jacht dat groter is dan dat van je collega-oligarchen, want iedereen moet kunnen zien dat jij de grootste hebt. Koop vervolgens een kolossaal pand in Londongrad. Zet er een paar extreem dure auto’s voor de deur – liefst goudkleurig.

U ziet: een kind kan de was doen.

Ach, toch nog iets vergeten: natuurlijk moet je ook een voetbalclub hebben. Zodat je doorlopend met bekende voetballers op de foto kan.

Kleine kanttekening: wie beschikt over enig moreel besef dan wel smaak, kan beter omzien naar een functie elders.

Het zal duidelijk zijn: het woord oligarch roept tegenwoordig bepaalde associaties op. Dat komt natuurlijk doordat Russische oligarchen er zo’n specifieke inkleuring aan hebben gegeven. Was dat altijd al zo, of bestaan er ook niet-Russische oligarchen?

Het waren de Grieken die de oligarchie onderkenden als bestuursvorm, ter onderscheiding van de monarchie en democratie. Veel Griekse stadstaten werden bestuurd door slechts enkele personen of families. Daarom ging het Griekse woord oligos, dat ‘klein, weinig’ betekent, een verbinding aan met archein (‘heersen’).

Exclusief Russisch

In Nederland lezen we over oligarchieën en oligarchen sinds het eind van de 17de eeuw. Een woordenboek uit 1669 definieert die woorden als „weinigher heersching” en „weinighheerschers”. Dergelijke heersers waren toen te vinden in onder meer Amsterdam, een stad die lang werd bestuurd door een rijke kliek. In de eeuwen daarna schrijven kranten over Franse, Duitse, Italiaanse en Zwitserse oligarchen – lang was het dus zeker geen exclusief Russisch etiket.

De vroegste vermelding van Russische oligarchen dateert niet uit de tijd van Jeltsin of Poetin. In 1927 beklaagde een Nederlandse krant zich erover dat Russen stelselmatig bezig waren in het buitenland burgeroorlogen en onlusten te veroorzaken. Ze kochten mensen om en organiseerden stakingen. „Dat de Russische oligarchen te goeder trouw zijn, zullen wij voor een moment – doch dan ook alleen voor een moment – aannemen”, stelde de krant, maar wat deed het ertoe? Al die opruiingen en intriges, luidde de conclusie, hadden tot gevolg dat er van een op het recht gebaseerde, internationale samenwerking geen sprake kon zijn.

Je zou onder anderen Jeff Bezos, Elon Musk en John de Mol oligarchen kunnen noemen, maar in de praktijk gebeurt dat niet of nauwelijks. Dat komt hoogstwaarschijnlijk doordat hun Russische collega’s zoveel media-aandacht naar zich toe trekken. Dat is zo sinds 1998, toen we krantenkoppen lazen als „Tem de Russische oligarchen, maar verdrijf ze niet” en „Alleen totale chaos kan Russische oligarchen stoppen”. Nu hopen sommigen dat de Russische oligarchen Poetins chaos zullen stoppen, vanzelfsprekend geheel uit eigenbelang.

Vrouwen

Zijn er ook vrouwelijke Russische oligarchen of is dit een functie die vooral mannen aantrekt? De site richestrussian.com noemt er negen, tegen enkele honderden mannen. Ook het vermogen van de vrouwen valt nogal tegen: 1 miljard of zelfs minder. Best zielig als je bedenkt dat een beetje oligarchenjacht tegenwoordig ruim achthonderd miljoen dollar kost. En dat was vóór de inflatie.