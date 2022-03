Willem Engel veertien dagen langer vast op verdenking van opruiing

Viruswaarheid-voorman Willem Engel, die woensdag is aangehouden in Rotterdam op verdenking van opruiing, blijft nog veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam vrijdag beslist, meldt het Openbaar Ministerie.

De prominente anticorona-activist zou gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben gedeeld op sociale media. In die berichten leverde hij kritiek op het coronabeleid en deelde hij complottheorieën over het virus en over bijvoorbeeld bijwerkingen van de coronavaccinatie. De berichten hebben anderen aangezet tot het plegen van strafbare feiten, zegt het OM.

Het OM startte een oriënterend onderzoek naar aanleiding van meerdere aangiftes, waarna „is besloten tot aanhouding over te gaan”. D66-leider Sigrid Kaag deed bijvoorbeeld in januari aangifte tegen Engel nadat hij haar adresgegevens op sociale media had gezet. Hij heeft op Twitter ruim vijftienduizend volgers. Kaag werd thuis bezocht en bedreigd door een man met een brandende fakkel die complotleuzen naar haar schreeuwde. Verdere inhoudelijke details over de verdenking van Engel, of over de aangiftes zijn onbekend omdat het onderzoek nog loopt.

Lees ook: Was Engel aan het opruien of alleen aan het trollen?