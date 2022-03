Wetenschap is beter af zonder ranglijsten

De internationale positie van de Nederlandse wetenschap staat onder druk. Dat is de zorg die Hans Clevers uitte in de podcast dr Kelder en Co over mogelijk nadelige gevolgen van het programma ‘Erkennen en Waarderen’. Clevers, een veel publicerend stamcelbioloog die recent overstapte naar farmaceut Roche, staat in zijn zorgen niet alleen. En dat was voor VVD-kamerlid Hatte van der Woude reden om hierover Kamervragen te stellen aan de Minister van Onderwijs: is dit programma een bedreiging voor onze internationale positie?

Erkennen en Waarderen is een voorstel van de Nederlandse universiteiten en de subsidiegevers NWO en ZonMW om wetenschappers meer op de aard en inhoud van al hun werk te erkennen en waarderen. Door niet alleen te kijken naar het onderzoek dat ze doen, maar ook naar onderwijstaken, maatschappelijke impact en leiderschap. En door niet meer blind te staren op de hoeveelheid werk die wordt verzet, maar te focussen op kwaliteit, inhoud en creativiteit.

Afschaffen

De zorg van Clevers en anderen lijkt vooral te gaan over het voorstel om ‘objectieve’ prestatie-indicatoren overboord te gooien bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Het cv van de onderzoeker wordt ingekort tot een verhalende beschrijving van zijn of haar onderzoekskwalitificaties en de tien belangrijkste bijdragen aan de wetenschap. De rest van het oeuvre blijft buiten beschouwing. Hoeveel artikelen je als onderzoeker hebt gepubliceerd en hoeveel citaties je in je carrière bijeen hebt geharkt, mag niet meer worden vermeld.

Waarom het afschaffen van dergelijke indicatoren zal leiden tot onderzoek van mindere kwaliteit, en daarmee, op den duur, tot een verslechtering van de internationale positie is mij niet duidelijk. De redenering veronderstelt dat de kwaliteit van de onderzoeker valt af te leiden uit de prestatie-indicatoren en niet uit de tien toppublicaties. Maar dat is niet evident.

De prestatie-indicatoren líjken een objectieve maatstaf voor de impact van publicaties en de kwaliteit van de wetenschappers. Maar ze zijn dat niet. Ze hangen te veel af van factoren die niets met impact en kwaliteit te maken hebben. Wie veel overzichtsartikelen publiceert wordt vaak geciteerd, maar is niet vernieuwend. Wie veel samenwerkt heeft makkelijk meer publicaties en citaties, maar heeft niet altijd wezenlijk bijgedragen aan de totstandkoming van het werk. En wie het pensioen nadert heeft makkelijk een hogere citatiescore dan iemand die net is begonnen. Prestatie-indicatoren zijn te grillig en daarmee ongeschikt voor het beoordelen en vergelijken van individuele wetenschappers.

Focus op de top

En daarbij, dé internationale positie van de Nederlandse wetenschap bestaat niet. Er zijn internationale rankings van universiteiten, maar ook die zijn weinig objectief. Elke ranking kiest op basis van welke indicatoren het universiteiten rangschikt. De World University Rankings, een lijst van ruim 1.600 universiteiten, berekent een rangscore op basis van 13 prestatie-indicatoren, waaronder het aantal publicaties en citaties en de resultaten van subjectieve reputatie-enquêtes onder studenten en academici. De ShanghaiRanking, een ranking van 1.800 universiteiten, kiest voor een focus op de top van de top en berekent de score onder andere uit het aantal Nobelprijzen onder de alumni van de universiteit en het aantal artikelen in Nature en Science onder haar medewerkers. In de World University Rankings staan zeven Nederlandse universiteiten in de top 100, in de ShanghaiRanking slechts drie. Hoe we er internationaal voor staan hangt af van welke lijst je bekijkt.

Wetenschappelijke prestatie-indicatoren en rankings zijn notoir ambigu. Ze pretenderen iets te meten wat nauwelijks gemeten kan worden en wat ze dus ook niet meten. En ze vergelijken onderzoekers en instituten die onderling niet te vergelijken zijn. We moeten ze niet willen en hebben ze niet nodig. Ook niet om onderzoekers te motiveren.

Internationale positie

Van der Woude vraagt of de minister de mening deelt „dat het voor academici geen zin meer heeft een mooi cv, inclusief internationale criteria, op te bouwen, als wat op dat cv staat niet of veel minder meegewogen mag worden bij aanvragen?” Ik verwacht dat de minister deze wetenschappers graag laat gaan. Hij zal willen investeren in onderzoekers die gedreven zijn door nieuwsgierigheid, niet door hun cv. Onderzoekers die iets tot de kern willen uitzoeken, die zichzelf willen ontwikkelen en vernieuwen, die willen groeien en daar anderen in laten delen. Onderzoekers bij wie de motivatie van binnen komt, die weten dat half werk niet genoeg is. Onderzoekers die gaan voor kwaliteit boven kwantiteit.

Ik verwacht dat hij zal betogen dat die kwaliteit herkenbaar en zichtbaar is, ook op een ingekort cv dat alleen de tien belangrijkste bijdragen aan de wetenschap vermeldt. En dat die kwaliteit zich zal vertalen in betere publicaties en meer citaties, ook wanneer we die in Nederland niet meer meetellen in de beoordeling. De internationale positie van de Nederlandse wetenschap hangt namelijk niet af van wat we meten. Het hangt af van de kwaliteit waarin we investeren. En daarvoor geeft Erkennen en Waarderen de ruimte.

Cecile Janssens is hoogleraar translationele epidemiologie aan Emory University in Atlanta.