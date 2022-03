Waarom heeft T. rex korte armen?

Pelle (6) eet een boterham met pindakaas terwijl hij zijn ellebogen tegen zijn zij houdt. Dat gaat niet zo goed, concludeert hij. Waarom heeft een T. rex dan van die korte armpjes? Dat is toch helemaal niet handig? Pelle doet mee in de eerste aflevering van Stokstaartjes, een wetenschapspodcast voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen stellen vragen, podcastmaker en voormalig wetenschapper Wendy Bos gaat op zoek naar antwoorden.

Waarom-vragen zijn de moeilijkste vragen in de wetenschap. En daarom de leukste, vindt paleontoloog Anne Schulp van Naturalis. Op een speelse manier komt hier informatie over wetenschappelijke vragen voorbij. Het antwoord op Pelles vraag ligt in de evolutie. Na verloop van tijd werd de kop van Tyrannosaurus rex steeds groter, met krachtiger kaakspieren, paleontologen leiden dat af uit fossielen. Hij gebruikte zijn kop blijkbaar meer dan zijn armen. En om in balans te blijven, niet voorover te kukelen, werden de armpjes kleiner

Dat niet alle waarom-vragen zo klip en klaar te beantwoorden zijn, blijkt als het gaat over de kam in de nek van de Triceratops. Veel mensen dachten dat het een soort harnas was om hem tegen de T. rex te beschermen. Schulp denkt dat dat niet klopt, een T. rex bijt dat zo stuk. Hij denkt dat het is om op te vallen. Maar zeker weten doet hij het niet. Pelle speelt ondertussen een dinogevecht na. T. rex wint.

In aflevering 2 vraagt David zich af hoe oud dino’s kunnen worden. En hoe kom je daar eigenlijk achter? Nou, weet Anne Schulp, door een heel dun plakje van een dinobot onder de microscoop te leggen. Dan kun je jaarringen tellen, zoals in een boom. Van een T. rex in een museum in Chicago weten ze zo dat hij 30 jaar oud werd.

Niet alleen de antwoorden doen ertoe in deze podcast, het gaat er ook om te laten zien hoe je aan die kennis komt, hoe je wetenschap bedrijft. Als je het een dino niet kan vragen, hoe kun je dan toch een antwoord vinden?

Drie afleveringen van de eerste serie van vier afleveringen over dinosaurussen staan nu online. Aflevering vier komt volgende week en dan is het weer een tijdje wachten op een nieuwe serie. Jammer.