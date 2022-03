Volt zet Gündogan uit de fractie en royeert haar als Volt-lid

Volt zet Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan definitief uit de fractie. Ook wordt ze geroyeerd als lid van Volt. Dat hebben partijleider Laurens Dassen en het partijbestuur vrijdag in twee brieven laten weten aan Gündogan. Volt gaat ook in hoger beroep tegen een uitspraak in kort geding eerder deze maand. Door die uitspraak werd de partij gedwongen om het geschorste Kamerlid terug te nemen in de fractie.

De partij heeft op vrijdagavond de ruim 13.000 leden een mail gestuurd met uitleg over het besluit. In de brief staat dat Gündogan „de vereniging en haar doelstellingen op onredelijke wijze benadeelt”. „Zij vaart daarbij volledig een eigen koers. Ze doet bijvoorbeeld aangiftes tegen degenen die een melding hebben gemaakt van grensoverschrijdend gedrag, en ze breidt deze aangiftes daarna uit. Ook schuift zij zonder enige afstemming aan bij het televisieprogramma Jinek.”

Tegen Nilüfer Gündogan werden de afgelopen weken dertien meldingen gedaan van grensoverschrijdend gedrag: ze zou mensen in de partij langdurig hebben geïntimideerd, onder wie een minderjarige vrouw, ze zou mensen op hun billen hebben geslagen, in hun nek gezoend, ze zou seksuele toespelingen hebben gemaakt en Volters hebben gevraagd om seks. Volt heeft het over „een, door een groot aantal mensen ervaren en gemeld, zeer verontrustend patroon van (verbaal, fysiek en seksueel) grensoverschrijdend gedrag richting leden van Volt Nederland”. „Zulk gedrag past niet bij wat van een prominent Volt-lid kan worden verwacht.”

Gündogan kan zelf meestemmen over haar einde als fractielid. Komende dinsdag, in de wekelijkse fractievergadering, staat nu een stemming gepland om het fractiereglement te wijzigen. Dat is nodig om het royement van een Kamerlid juridisch gezien mogelijk te maken als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Gündogan is door Dassen uitgenodigd om bij die vergadering te zijn. Ze zal de verandering van de regels niet kunnen tegenhouden, ze staat in haar eentje tegenover fractievoorzitter Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek. Volt heeft drie Kamerzetels.

Nieuw fractiereglement

Het moet volgens Dassens voorstel mogelijk worden om een Kamerlid meteen te schorsen of te royeren na meldingen van ongewenst gedrag. Ook wil Dassen dat de fractie voortaan Kamerleden eruit kan zetten als er onoverkomelijke conflicten ontstaan met de meerderheid.

Na de eerste meldingen werd Gündogan geschorst, op zondag 13 februari, en later werd ze voor de eerste keer uit de fractie gezet. Volgens de rechter was dat onrechtmatig. Die uitspraak was gebaseerd op het huidige reglement, waarin staat dat er eerst waarschuwingen en een verbeterplan moeten komen voordat een Kamerlid eruit kan worden gezet. Na die uitspraak van de rechter bood Dassen excuus aan Gündogan aan, er werd mediation voorbereid. Een eerste gesprek leverde eerder deze week niets op.

Dat Volt die weg nu toch niet wil volgen en aankondigt haar opnieuw uit de fractie zetten, komt vooral door de verhalen van vijf melders in NRC over het gedrag van Gündogan. Volt-leider Laurens Dassen zei eerder deze week dat hij ervan was geschrokken. Tegen NRC zeiden Dassen en het bestuur dat ze „de risico’s van het door Nilüfer vertoonde gedrag [hebben] onderschat.” Ze boden excuses aan „aan alle melders en iedereen die hierdoor geraakt is.” Intern is bij Dassen deze week het besef gegroeid dat de situatie met Gündogan onwerkbaar is geworden, zeggen bronnen.

Bestuur wil Gündogan royeren

In de brief van het partijbestuur van Volt aan Gündogan staat de aankondiging van haar royement als lid van de partij. Daarover beslist het bestuur op 28 maart. Net als Dassen noemt ook het bestuur het NRC-artikel als aanleiding voor het royement. Daarbij verwijt het bestuur Gündogan dat ze zich in haar reactie bagatelliserend over de melders opstelde. Haar houding past niet bij de waarden die Volt wil uitdragen, vindt het bestuur. Zo benadeelt ze de partij en geeft ze medewerkers een onveilig gevoel. Volt wil de medewerkers beschermen tegen wie aangifte is gedaan.

Ook het optreden van Gündogan zelf, samen met haar twee advocaten, bij Jinek op donderdagavond wordt haar verweten door het bestuur. Gündogan zei op tv dat ze de aangiftes van smaad en laster tegen de dertien melders had uitgebreid, omdat ze door het artikel in NRC wist waar de verhalen vandaan kwamen. Ze had er „een reconstructie” van gemaakt, en die was ingeleverd bij het Openbaar Ministerie. Ze zei dat ze nu wist „welke poppetjes” erachter zaten.

Er was onder Volt-medewerkers veel kritiek op de manier waarop de partijtop de kwestie had aangepakt. Medewerkers voelden zich niet beschermd. Een groepje van die medewerkers liet afgelopen week in een brief aan de partijtop weten dat ze niet naar de fractie zouden komen als Gündogan daar zou terugkeren. Bij Jinek zei Gündogan dat ze komende maandag weer naar de Tweede Kamer gaat.

Het bestuur wil nu in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de terugkeer van Gündogan. Bestuursleden hebben er de afgelopen dagen overleg over gehad met staatsrechtdeskundigen. Volt wil hier een principiële zaak van maken, ook omdat de voorzieningenrechter een uitspraak deed met mogelijk grote gevolgen voor de manier waarop de Tweede Kamer functioneert. Staatsrechtdeskundigen wezen er in NRC op dat rechters op de stoel van de politiek gaan zitten als ze oordelen over de samenstelling van een Tweede Kamerfractie.

