Voetbalkooi voor niet- en lokaalstemmers

Alleen het asfalt ligt er, een rechthoek, met uitsparingen waar de goaltjes moesten komen voor de voetbalkooi van Duindorp. Tijdelijk week die, voor de bouw van de luxe havenappartementen er tegenover. Elk balkon kreeg een zeekreet in designbelettering: Tarbot. Zicht. Schol. Visser. Rust.

Zo’n belvédère mag natuurlijk niet uitzien op een voetbalkooi. Akkoord, de nieuwe Duindorpbewoners hadden ingestemd met de herplaatsing, maar als je hier zeven ton voor neerlegt, ken of ben je ook een slimme jurist die daar wel gaten in schiet. Stond die lawaaibak in de vergunning niet een paar meter verderop? Check! Procederen maar. Net als windmolens en azc’s komen publieke sportfaciliteiten nooit in de achtertuinen van togadragers.

De Duindorpse jeugd moest de coronajaren door zonder hun kooi. Niemand weet hoelang de procedures nu nog duren. De zittende politiek doet niets voor ze. Alleen Richard de Mos parkeert z’n groen-gele campagnebus op het Tesselseplein. Kies hem, en die kooi is morgen terug. Met het vreugdevuur erbij.

De paradox is dat gemeentes alleen maar belangrijker zijn, sinds ze zoveel vanuit het Rijk krijgen gedelegeerd, maar bij het NOS-slotdebat zag je landelijke kopstukken, over landelijke thema’s. Dat is vast niet de directe oorzaak van de lage verkiezingsopkomst maar het lijkt me wel onderdeel van een algemenere perspectiefverschuiving. Van alle kanten wordt gestimuleerd de blik meer op de wereld te richten dan op de wijk.

Dat geldt al helemaal voor degenen die hier hun zoomgesprekken voeren vanuit hun zinderende zeewoningen. Zand. Storm. Eb. Het leven is elders. De eigen straat heeft de status gekregen van decor waartegen we onze drukke levens opvoeren, snellend van de ene wereldse kwestie naar de volgende, wandelvergaderend met oortjes in. De eigen buurt is ofwel een opgeruimd uitzicht ofwel een bron van potentiële overlast. Het is niet een plek waar je een verbinding mee aangaat.

Ik loop achterom. Veel bakfietsen. In de tuintjes op de begane grond steken joekels van trampolines boven de schuttingen uit. Reken maar dat tussen alle urbans en creatives genoeg ontwerpers zitten die samen in staat zouden zijn een prachtig geluidsarm jongerenhonk te maken, vol hippe technologie. Kon alle energie die nu wordt aangewend voor de strijd tussen oude en nieuwe bewoners maar eens gebruikt worden voor een gezamenlijk project.

Geen tijd, geen zin. De buitenwereld is die op onze schermen. De rest stoort. In plaats van een tastbare leefomgeving willen we een abstractie. Schip. Vloed. Wal. Hier woon je niet in een concrete wijk of buurt maar in decoratie, in lege lifestyle. Zand. Kust. Zeester. Achter de ramen zie ik maar één verkiezingspostertje, in groene letters. ‘Menselijk. Eerlijk. Duurzaam.’

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.