Van Arnhem naar Assads martelcel

Wat is het nieuws? Een Nederlander uit Arnhem is gemarteld door het regime van de Syrische president Assad. Hij zat zeker vier jaar vast en is hoogstwaarschijnlijk overleden.

Hij zat zeker vier jaar vast en is hoogstwaarschijnlijk overleden. In mei 2013 raakte de man vermist in Libanon. Een jaar later dook hij op in een Syrische cel. Het Assad-regime verdacht hem onder andere van spionage en heeft hem gruwelijk gemarteld.

Een jaar later dook hij op in een Syrische cel. Het Assad-regime verdacht hem onder andere van spionage en heeft hem gruwelijk gemarteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte gebracht, maar greep niet in. Nederland heeft sinds 2012 geen diplomatieke banden met het Assad-regime, en maakte geen gebruik van de optie om de Arnhemmer te helpen via de Roemeense ambassade in Damascus.

Nederland heeft sinds 2012 geen diplomatieke banden met het Assad-regime, en maakte geen gebruik van de optie om de Arnhemmer te helpen via de Roemeense ambassade in Damascus. De bevindingen van NRC kunnen juridische gevolgen hebben. BZ hoopt bewijzen over de Arnhemmer op te nemen in Nederlands aansprakelijkstelling van Syrië wegens foltering, een procedure die kan resulteren in een zaak bij het Internationaal Gerechtshof.

Khaled zit in een ondergrondse cel in afdeling 285 van de Syrische staatsveiligheidsdienst. Het is de winter van 2016 op 2017. In de cel naast hem klinkt al dagen aaneen gekrijs. De bewakers ontvangen nieuwe gevangenen met een martelsessie. Een welkomstritueel.

Na een week houdt het geschreeuw op. Khaled hoort gerommel en stappen die dichterbij komen. Dan zwaait zijn celdeur open. Uit angst houden hij en ruim twintig celgenoten hun ogen op de grond gericht. Pas wanneer de bewakers vertrokken zijn, zien ze hun nieuwe lotgenoten. Er zit een buitenlander bij.

„Hij was er slecht aan toe”, zegt Khaled vijf jaar later. De Syriër is inmiddels vrij en woont in een buurland van Syrië. Hij zit thuis op de bank met zijn kleinzoon. Om veiligheidsredenen wil hij alleen met zijn voornaam in de krant.

De buitenlander woog nog geen vijftig kilo, zegt Khaled. „Hij had alleen een onderbroek aan. Zijn rug zat onder de striemen. Zijn lichaam was bedekt met een rode uitslag. Hij was uitgemergeld en beefde van de kou.”

Khaled zit dan al meer dan tien jaar vast. Als nestor van de martelgevangenis probeert hij de nieuwkomer te kalmeren. „We hebben hem een trui gegeven en probeerden hem wat te wassen. Ik ging naast hem zitten en fluisterde: wees niet bang, vertel me je verhaal.”

Dat doet de man. In stroef Arabisch vertelt hij over een ontvoering in Libanon en zijn tijd in Syrische gevangenissen, maar ook over zijn vroegere leven daarbuiten. Over zijn moeder en vader, zijn drie broers en twee zussen. Dat zijn moeder op woensdagen een visje kocht op de markt. Dat zijn broer hem uitnodigde voor lasagne. Dat hij graag merci-chocolaatjes at. En dat hij graag voor zonsopgang opstond om de frisse buitenlucht op te snuiven.

De man was een Nederlander. „Hij kwam uit Arnhem”, zegt Khaled. Hij wrijft over zijn gebedskraaltjes. „Ik mis hem. Hij was als een broer voor mij.”

Jarenlang gemarteld

Hoe belandt een Nederlander in een Syrische martelgevangenis? NRC deed vijf maanden onderzoek naar de man uit Arnhem, wiens naam op verzoek van zijn familie en vanwege de veiligheid van bronnen in Syrië niet genoemd wordt. Hij blijkt negen jaar geleden, in mei 2013, spoorloos te zijn verdwenen in Libanon. Een jaar later dook hij op in een Syrische cel. Hij zat zeker vier jaar vast en is gemarteld, zeggen twee oud-celgenoten, totdat hij halverwege 2018 bewusteloos de cel zou zijn uitgedragen. Daarop is hij een laatste keer overgeplaatst en in detentie overleden, zegt een hoge officier binnen het Syrisch regime.

Hiermee is de Arnhemmer het eerste bekende geval van een Nederlands staatsburger die gemarteld is door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Zijn Nederlanderschap betekent dat het Openbaar Ministerie rechtsmacht over hem heeft. Dat vergroot volgens het OM de kans op een onderzoek tegen zijn folteraars, zelfs als die zich in Syrië bevinden. Als dit tot een strafzaak leidt, zou dat de eerste Nederlandse zaak zijn tegen het Assad-regime.

Dat hij een Nederlander is vergroot volgens het OM de kans op een onderzoek tegen zijn folteraars

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) ziet een juridische kans. BZ hoopt de casus van de Arnhemmer te kunnen opnemen in Nederlands aansprakelijkstelling van de Syrische staat voor foltering. Die procedure begon in 2020 en kan resulteren in een zaak voor het Internationaal Gerechtshof. Bewijzen over een Nederlands slachtoffer kunnen Nederlands positie in dit proces versterken.

Maar wat heeft BZ gedaan om de Arnhemmer te helpen? Oud-minister Stef Blok (VVD) is door de advocaat van de familie op de hoogte gesteld dat een Nederlands staatsburger gemarteld werd en in levensgevaar verkeerde, zo blijkt uit een brief in handen van NRC, maar zijn ministerie greep niet in. BZ zegt geen consulaire bijstand te kunnen verlenen in Syrië omdat Nederland al sinds 2012 geen banden heeft met het Assad-regime. Een optie om via een andere EU-lidstaat hulp te bieden, sloeg het ministerie echter af. En tegenover de familie stelde BZ zich weinig betrokken, en passief op. „We hebben er al die jaren alleen voor gestaan”, zegt de broer van de Arnhemmer in een koffietentje op Arnhem Centraal. „Volgens mij ging BZ er gewoon vanuit dat mijn broer een uitreiziger was.”

Altijd in de moskee

De Arnhemmer wordt geboren in 1983. Zijn beide ouders zijn van Marokkaanse afkomst. Hij groeit op in Malburgen, in het armere zuidelijke deel van Arnhem. Na zijn vmbo haalt hij een mbo-diploma, een hbo-propedeuse en volgt hij lessen Arabisch aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ondertussen werkt hij in de zorg met gehandicapte kinderen. „Het geloof was zijn motivatie om hard te werken”, zegt zijn broer.

In zijn vrije uren is de Arnhemmer veel in de plaatselijke al-Fath-moskee te vinden. „Hij was daar altijd”, zegt de broer. „Hij was praktiserend en conservatief, maar kwam ook in de moskee om te hangen, te koken of een theetje te doen.” Ook organiseerde de Arnhemmer er lezingen, zeggen de broer en een kennis die deze soms bijwoonde. „Het was een intelligente jongen die een beetje de kar trok in Arnhem”, zegt de kennis. „Een jongen met een voorbeeldfunctie onder Marokkaanse jongeren.”

De Arnhemmer wordt volwassen in de nadagen van 9/11. Hij kijkt met afgrijzen naar de Amerikaanse invasies van Afghanistan en Irak. „Hij gaf echt om het lijden van moslims wereldwijd”, zegt de kennis van de lezingen. Volgens hem had de Arnhemmer „sympathie” voor de moedjahedien, de islamitische strijders die zich tegen de Amerikaanse bezetter verzetten. „Maar hij was zeker geen geradicaliseerde gek die alles op wilde blazen.”

Ook de Syrische opstand tegen Assad maakt grote indruk op de Arnhemmer. Dat geldt voor meer jongeren in Malburgen, zegt een man in de wijk die er met hen over sprak. „Veel jongens zagen het als iets nobels om tegen Assad en het onrecht te vechten”, zegt hij. Hoe de Arnhemmer over uitreizen dacht, vindt hij moeilijk in te schatten. „Hij was wel close met jongens die later zijn uitgereisd. Maar zelf liet hij nooit het achterste van zijn tong zien.”

Rond diezelfde tijd, december 2012, richt de Arnhemmer met een vriend van Marokkaanse afkomst de Stichting Omar Al-Khattab op, vernoemd naar één van de metgezellen van de profeet Mohammed. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als een multicultureel centrum voor onder andere Nederlandse en Arabische lessen en kinderopvang. Op YouTube staat een filmpje van jonge kinderen die er les krijgen in het reciteren van de Koran.

Hij was in Beiroet, zegt zijn broer, om lesboeken te kopen voor zijn stichting

Daar blijft het niet bij, stelt de gemeente Arnhem. De stichting is binnen twee jaar gesloten. Het zou een trekpleister voor geradicaliseerde jongeren zijn. Veel van hen blijven lange tijd in beeld bij de politie, zegt de gemeente, enkelen reizen uit naar Syrië. De Arnhemmer heeft contact met zeker twee van die uitreizigers. Zij sluiten zich aan bij Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaida.

Kort nadat die twee vertrekken, gaat ook de Arnhemmer op reis. BZ bevestigt dat hij op 11 mei 2013 is afgereisd naar Libanon. Daar was hij van plan om boeken in te slaan voor zijn nieuwe stichting, zeggen zijn broer en twee vrienden. „We gaven Arabische lessen en hadden veel nieuwe lesboeken nodig”, verklaart de medeoprichter van Omar al Khattab. „Die waren in Beiroet vele malen goedkoper. Ik heb hem zelf afgezet op het vliegveld van Düsseldorf. Hij gaf me z’n auto mee en zei: over een week of zo ben ik terug, haal me dan weer op.”

Ontvoerd in Libanon

Op het eerste gezicht lijkt het aannemelijk dat de Arnhemmer uit eigen wil in Syrië is beland. BZ zegt dit niet te kunnen vaststellen. Wel geeft het ministerie aan dat hij zich in de Gemeentelijke Basisadministratie als geëmigreerd had opgegeven en net een nieuw paspoort had. Tegenover de familie suggereerde een ambtenaar van BZ dat hij geëmigreerd was naar Marokko, zegt de broer. „Dat hebben we nagevraagd bij het Marokkaanse consulaat in Den Bosch, maar die zeiden dat dit niet klopt. Ze hadden geen idee waar hij was.”

Het verhaal van de Arnhemmer roept meer vragen op. Waarom reisde hij bijvoorbeeld niet zoals nagenoeg alle Syriëgangers via Turkije, dat destijds een open grens had met Syrië? Waarom stuurde hij geen triomfantelijke berichtjes van het front of liet hij niet op zijn minst iets van zich horen, zoals anderen wel deden? Waarom viel hij stil?

Khaled en een tweede oud-celgenoot hebben een mogelijke verklaring. Ze zaten allebei met de Arnhemmer vast in Syrië en hoorden van hem hetzelfde verhaal. Dat begon eveneens met boeken kopen, maar eindigde in een ontvoering.

Al bij aankomst op het vliegveld in Beiroet zou de Arnhemmer even zijn tegengehouden, zeggen beide celgenoten. Gedoe met zijn visum, waarom weten ze niet. Wel is bekend dat het vliegveld van Beiroet onder controle staat van de sjiitische partij en strijdgroep Hezbollah, een trouwe bondgenoot van het Assad-regime. Zeker in 2013 hield Hezbollah mogelijke uitreizigers scherp in de gaten.

De Arnhemmer komt het land binnen en neemt een taxi naar zijn hotel in Beiroet. Daarna reist hij naar naar de Noord-Libanese stad Tripoli, zegt Khaled. Zijn broer en twee vrienden, die nog met hem belden toen hij in Libanon zat, zeggen niets van dat bezoek te weten.

In Tripoli vinden op dat moment dodelijke straatgevechten plaats tussen Libanese voor- en tegenstanders van het Syrisch regime. Khaled zegt dat de Arnhemmer hier niet aan deelnam en op advies van een boekverkoper in Tripoli weer terugging naar Beiroet, waar hij een andere boekwinkel zou hebben gevonden in de wijk Dahieh. „Maar hij wist niet wat voor wijk dat is.”

Dahieh is een Hezbollahbolwerk. Buitenlanders vallen er op. Zeker een Arnhemmer met baardje en stroef Arabisch ten tijde van grote sektarische spanningen. Een taxichauffeur in de wijk vertrouwt het niet en brengt de Nederlander naar mannen van Hezbollah, zeggen beide oud-celgenoten. Die vinden verdachte nummers in zijn telefoon en willen weten wat hij uitspookte in Tripoli, zegt de tweede celgenoot. Dan loopt de situatie uit de hand. „De mensen in de wijk gingen om hem heen staan”, zegt Khaled. „Ze beginnen hem te slaan omdat ze denken dat hij naar Syrië wil om te vechten tegen Assad en Hezbollah.”

De Arnhemmer wordt meegenomen in een auto. Hij probeert te vluchten, maar wordt in zijn buik geschoten, zeggen beide celgenoten. Na een ziekenhuisopname is hij volgens hen elf maanden vastgehouden in twee verschillende Hezbollahgevangenissen. Bij zijn vrijlating zou hem verteld zijn dat hij naar het vliegveld zou worden gebracht. „In plaats daarvan deden ze hem een blinddoek op en reden ze hem de Syrische grens over”, zegt Khaled. „Toen de blinddoek afging, zag hij een portret van Bashar al-Assad. Hij was bij de staatsveiligheidsdienst.”

Het valt niet uit te sluiten dat de Arnhemmer de intentie had om uit te reizen en dit een rol speelde in zijn arrestatie door Hezbollah. Een woordvoerder van de partij had twee weken om te reageren op vragen van NRC, maar liet die onbeantwoord. Drie Syrische academici en analisten die onderzoek doen naar de Syrische inlichtingendienst zeggen dat Hezbollah vaker arrestanten naar Syrië brengt. Een van hen legt de vraag in bijzijn van de krant voor aan een officier van de Syrische inlichtingendienst. „Als het een buitenlander is”, zegt hij over de telefoon, „is het mogelijk dat ze hem hierheen brengen, 100 procent.”

Niet meer bereikbaar

Tijdens zijn verblijf in Libanon belt de Arnhemmer nog een paar keer met familie en vrienden. „Hij had gezegd dat hij op 26 mei terug zou komen”, zegt de broer, „maar de dag ervoor was hij ineens niet meer bereikbaar.” Sms’jes en belletjes komen niet meer aan. Thuis in Malburgen slaat de paniek toe. „Mijn broer was heel close met mijn ouders. Het was niets voor hem om zomaar niets meer te laten horen.”

De familie doet aangifte van vermissing en trekt aan de bel bij BZ. Ze worden gekoppeld aan een vrouw van Consulaire Zaken, die hen vertelt dat het ministerie weinig kan betekenen, zegt de broer. Hoe vaker hij terugbelt, hoe geïrriteerder ze volgens hem wordt. „Op een gegeven moment zei ze iets in de trant van: dan had hij maar niet die kant op moeten gaan.”

In een reactie op vragen van NRC stelt BZ dat het ministerie na de vermissing wel degelijk actie ondernam. De Nederlandse ambassade deed in eerste instantie navraag bij de Libanese immigratiedienst en het ministerie van Veiligheid, aldus BZ. „Vanaf dat moment hebben we maandenlang herhaaldelijk schriftelijk en persoonlijk geprobeerd om via diverse Libanese overheidsorganisaties en ook op hoog diplomatiek niveau informatie te krijgen.”

BZ benadrukt dat het recht op gelijke behandeling, vastgelegd in de Grondwet, leidend is in consulaire bijstand. Zelfs als de Arnhemmer uit eigen wil naar Syrië zou zijn vertrokken om te vechten – wat volgens het ministerie niet vaststaat – , dan nog had hij dezelfde behandeling moeten krijgen als andere staatsburgers, zegt BZ. „De overheid onthoudt mensen geen bijstand op basis van hun motieven, ideologie of strafrechtelijke verdenkingen en veroordelingen.”

De familie ervaart dat anders en zoekt haar heil elders. Uit eigen beweging nemen ze contact op met het Rode Kruis, Amnesty International en familieleden van andere vermisten. Halverwege 2014 krijgen ze nieuws uit onverwachte hoek. Een Syrische vluchteling belt vanuit Spanje naar een nummer dat hij van de Arnhemmer kreeg. Hij zegt dat hij met hem heeft vastgezeten in de Adra-gevangenis in Damascus, vertelt de broer. Een paar maanden later volgt een soortgelijk belletje, uit Nederland dit keer, van een tweede Syrische vluchteling. „Die man was verbaasd dat mijn broer nog niet thuis was”, zegt de broer. „Hij zei dat hij op het punt stond te worden vrijgelaten.”

Een jaar gaat voorbij, maar de Arnhemmer komt niet thuis. Dan, in december 2015, krijgt de familie een mail van het Rode Kruis, in bezit van NRC. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt in de mail dat de Arnhemmer is gearresteerd door de Syrische autoriteiten, op 26 april 2014. De timing van de arrestatie, elf maanden na zijn bezoek aan Libanon, komt precies overeen met de tijdlijn van de oud-celgenoten die zeggen dat hij eerst elf maanden vastzat bij Hezbollah. Naast een datum geeft het Syrische ministerie ook drie redenen voor de arrestatie: illegale grensoverschrijding, contact met in Syrië verblijvende Nederlandse terroristen en spionage namens buitenlandse overheden.

Martelmachine

In Syrië worden mensen om minder gemarteld. Op het moment dat de Arnhemmer zijn eerste cel binnenstapt, draait Assads martelmachine op volle toeren. De in 2014 gepubliceerde Caesar-foto’s, vernoemd naar het pseudoniem van de Syrische militaire fotograaf die de beelden het land uit smokkelde, bewijzen de dood in detentie van bijna zevenduizend gedetineerden tussen 2011 en 2013, aldus Human Rights Watch. De organisatie Syrisch Netwerk voor Mensenrechten concludeert dat het regime sinds het begin van de opstand bijna 15.000 mensen heeft doodgemarteld.

De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk vele malen hogen, stelt Jaber Baker, een Syrische onderzoeker die deze maand met de aan de Universiteit van Amsterdam verbonden hoogleraar genocidestudies Ugur Ümit Üngör een boek uitbrengt over Assads gevangenissen getiteld De Syrische Goelag. Waar BZ vasthoudt geen „concrete informatie” te hebben dat de Arnhemmer gemarteld is, lijdt dit volgens Baker geen enkele twijfel. „We hebben het niet over een regulier gevangenissysteem, maar over een martelsysteem”, zegt hij telefonisch. „Dat het slachtoffer Nederlands is, maakt niets uit. Het regime martelt iedereen.”

De lijdensweg van de Arnhemmer verliep volgens Khaled en de andere oud-celgenoot langs de volgende route: na zijn arrestatie in Syrië zit hij eerst een maand in afdeling 285 en een maand in afdeling 279 (een speciale tak voor buitenlanders), beide in handen van de staatsveiligheidsdienst in Damascus. De zomer van 2014 brengt hij door in de reguliere Adra-gevangenis in dezelfde stad, waar het even lijkt dat hij vrijkomt. In plaats daarvan belandt hij opnieuw zo’n twee jaar in 279 en twee jaar in 285, waar de oud-celgenoten hem in 2018 voor het laatst zien.

De vele overplaatsingen en de op het laatste moment afgelaste vrijlating zijn volstrekt normaal, bevestigt Baker. „Voordat je vrijkomt moet je weer langs de afdeling waar je eerder vastzat. Die kunnen zomaar zeggen dat ze nog even ‘koffie met je willen drinken’. En ik verzeker je: een koffie met de Syrische geheime dienst kan lang duren.”

Lees ook dit NRC-onderzoeksartikel: ‘Eerst Assads strijder, nu asiel in Nederland’ – over oud-handlangers van Assad die als vluchteling zijn beland in Nederland

De omstandigheden in de cel zijn erbarmelijk, vertelt Khaled. Het licht staat altijd aan. Het verschil tussen dag en nacht meten de gevangenen met het ritme van martelsessies en maaltijden. Die bestaan uit rijst, yoghurt, een stuk brood of wat olijven. Plek om te liggen is er niet, dus slapen gedetineerden op elkaar. Praten is verboden, fluisteren riskant. Camera’s houden alles in de gaten.

Dan moet het echte martelen nog beginnen. De hevigste martelsessies doorstond de Arnhemmer volgens Khaled in ‘279’, de afdeling voor buitenlanders. „Hij heeft me er veel over verteld”, zegt de Syriër. „Omdat de bewakers zich verveelden, bedachten ze spelletjes. Ze organiseerden races door de gangen van de gevangenis. Iedere gevangene moet een ander op de rug nemen. Het stel dat als eerst neervalt van vermoeidheid, wordt als eerst gemarteld.”

Hij schreeuwde bij martelingen zo hard dat de folteraars bevel kregen te stoppen

De Arnhemmer schreeuwde zo hard dat een kolonel in afdeling 279 de bewakers soms opdroeg te stoppen, zegt Khaled. In afdeling 285 was de marteling volgens hem iets minder hevig. „Maar ik heb zelf gezien hoe hij geslagen is met plastic buisjes en ijzeren kabels. Als het eten kwam, zei de bewaker: ‘Houd je handen eens op’. Dan sloegen ze hem op zijn palmen.” De tweede celgenoot, die ook in afdeling 285 zat, bevestigt dat de Arnhemmer is gemarteld.

De bewakers wisten niet goed wat ze met de Nederlander aan moesten, stelt Khaled. Volgens hem hadden de martelsessies in afdeling 279 geen bewijzen of bekentenissen opgeleverd en waren de bewakers gefrustreerd dat Nederland hem niet kwam halen. Andere buitenlanders werden volgens Khaled wel opgehaald. „Er was een Italiaan, ik ben zijn naam vergeten. Hij was binnen een week vrij.” Ook de Verenigde Staten wisten een Amerikaan uit Assads gevangenissen te krijgen.

De Arnhemmer hield altijd hoop dat Nederland hem zou redden, zegt Khaled. De Syriër haalt een papiertje tevoorschijn en tekent een hartje met vleugels en in blokletters de tekst ‘ARNHEM’. „Dit kraste hij op de muren van de cel”, zegt hij. „Hij geloofde met heel zijn hart dat Nederland hem vrij zou krijgen.”

Afspraak op het ministerie

Terwijl de Arnhemmer gemarteld wordt, krijgt zijn familie in februari 2017 bericht van Buitenlandse Zaken. Voor het eerst sinds de vermissing, dan al bijna vier jaar geleden, nodigt BZ de familie uit voor een persoonlijk gesprek. Dat was bedoeld om „de (on)mogelijkheden van de overheid” nader toe te lichten en samen informatie door te nemen, zegt BZ. „Dergelijke gesprekken kunnen ook bijdragen aan de verwerking van de situatie door de familie.”

Dat laatste beoogde effect blijft in elk geval uit. De familie vindt het eerder verwarrend dat ze pas na al die jaren wordt uitgenodigd. Gespannen vertrekken de moeder, broer en zus naar Den Haag, maar eenmaal op het ministerie loopt hun contactpersoon halverwege het gesprek weer de deur uit. „We bleven achter met twee andere personen die we nooit eerder hadden gesproken”, zegt de broer. „Zij waren ons eerder aan het uithoren dan dat ze advies of informatie gaven.”

Kort na het gesprek stuurt BZ een mail aan de familie. „We betreuren het als er bij u de indruk was ontstaan dat wij nieuwe informatie hadden en/of dat wij informatie bij u zouden hebben weggehouden.” Aan NRC laat het ministerie weten dat de contactpersoon de familie heeft geïntroduceerd aan collega’s die vervolgens met hen op zoek zijn gegaan naar aanknopingspunten voor consulair handelen. „Het is heel vervelend dat de familie het gesprek als vreemd heeft ervaren – dat spijt ons en was vanzelfsprekend niet de inzet.”

De familie krijgt steeds vaker bericht uit Syrië. Meerdere mensen zeggen informatie te hebben over de Arnhemmer, maar willen geld zien

Intussen krijgt de familie steeds vaker bericht uit Syrië. Meerdere mensen zeggen informatie te hebben over de Arnhemmer, maar willen geld zien. Eén van hen zet de familie op het verkeerde been door te beweren dat de Arnhemmer vastzit in de beruchte Syrische militaire gevangenis Saydnaya. De familie geeft die info door aan BZ, maar volgens Khaled klopt er niets van. „Dit zijn allemaal oplichters”, zegt de Syriër. Volgens hem hebben de bewakers van afdeling 285 het nummer van de familie doorgegeven aan hun handlangers. „Dat doen ze veel vaker. Het regime verdient een fortuin door familieleden van gevangenen af te persen.”

Lees ook dit NRC-artikel: ‘Slachtoffers van Assads martelingen verlangen gerechtigheid’

Opgeteld stuurt de familie een kleine 2.000 euro richting Syrië. „Natuurlijk hadden we onze twijfels”, zegt de broer. „Maar ieder stukje informatie is voor ons weer een stukje hoop. Totdat je ziet dat je keer op keer bedrogen wordt. Dan geloof je niemand meer.”

Kort geding

Het is begin 2020. De familie is de wanhoop nabij. Hun advocaat André Seebregts stelt een laatste middel voor om BZ tot actie te bewegen: een kort geding tegen de Staat.

Seebregts redeneert dat zelfs als Nederland geen diplomatieke banden onderhoudt met het Assad-regime, het volgens Europese wetgeving alsnog consulaire bijstand dient te verlenen via EU-lidstaten die wél in Syrië vertegenwoordigd zijn. Ter voorbereiding van het kort geding schrijft zijn kantoor in mei en juni 2020 naar de ambassades in Damascus van vijf Europese lidstaten: Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, Oostenrijk en Zweden. Daarin staat telkens hetzelfde verzoek: kunnen jullie bij de Syrische overheid navraag doen naar de Arnhemmer?

De Roemeense ambassadeur in Damascus, Danut-Florin Sandovici, pikt het verzoek meteen op. „Ik heb het direct doorgestuurd naar het Nederlandse Syrië-team in Beiroet”, bevestigt hij telefonisch. Dat team, de opvolger van de Nederlandse ambassade in Damascus, werd verrast door het bericht van de Roemeen. BZ had het team al sinds 2016 niet meer bij de zaak betrokken, zo erkent het ministerie.

Sandovici geeft aan dat hij de Arnhemmer consulaire bijstand had kunnen verlenen. Daar is alleen wel een formele overeenkomst tussen Roemenië en Nederland voor nodig. Andere landen – Frankrijk, Portugal, Canada, Australië en Moldavië – maakten al zulke afspraken en wisten na tussenkomst van de Roemeense ambassade hun burgers vrij te krijgen uit Syrische gevangenissen. „Het waren wel minder gecompliceerde zaken”, zegt Sandovici. „Maar de meeste zaken zijn succesvol.”

Toch wijst BZ de mogelijkheid af. Roemenië kan alleen navraag doen met een schriftelijk verzoek van Nederland, wat volgens het ministerie neerkomt op formeel diplomatiek contact met het Assad-regime. Juist vanwege Assads grove mensenrechtenschendingen wil BZ daar niet aan beginnen.

Seebregts besluit een direct beroep te doen op voormalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. In een vijf pagina’s lange brief van 20 juli 2020 wijst zijn kantoor Blok op de „tot dusver totaal inactieve opstelling” van zijn ministerie en de „levensbedreigende omstandigheden die [de Arnhemmer] met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dagelijks moet doorstaan.” Blok antwoordt niet persoonlijk, maar het ministerie laat Seebregts weten niet van standpunt te zullen veranderen.

Het kort geding volgt. De rechter oordeelt dat de Staat „in kwesties als deze een grote beleidsvrijheid heeft” en de rechtbank terughoudend moet zijn ten aanzien van „politieke afwegingen met betrekking tot buitenlands beleid”. De familie verliest de zaak en moet de kosten ervan, 1.636 euro, betalen.

Ruim een jaar later is Seebregts nog steeds verbijsterd over de opstelling van BZ. „Je schrikt van het gebrek aan menselijkheid”, zegt hij in zijn kantoor in Rotterdam. „Als een Nederlands onderdaan gemarteld wordt, zou je verwachten dat de Staat alles op alles zet om dat te stoppen. De opties waren er, maar de wil ontbrak. Het was meteen zo van: nee, doen we niet, bekijk het maar.”

Flauwgevallen

Khaled schrikt wakker wanneer op een zomernacht in 2018 de celdeur opengaat. De bewakers nemen drie celgenoten mee voor een klusje. Eenmaal terug in de cel vertellen ze Khaled wat het klusje was. „Ze zeiden: die buitenlander in de cel tegenover ons, die is flauwgevallen. We hebben hem zijn cel uitgedragen. Hij moest naar het ziekenhuis.”

De Arnhemmer was ruim een maand eerder naar een kleinere cel gebracht, zegt Khaled. Hij zou er zo slecht aan toe zijn geweest dat een kolonel in de gevangenis opdracht had gegeven om bananen voor hem te laten halen. Dat kan wijzen op een overplaatsing, stelt de Syrische onderzoeker Jaber Baker. „Soms laten ze gedetineerden vooraf een beetje aansterken.”

Khaled vraagt een bewaker wat er met de Arnhemmer is gebeurd. Die zegt eveneens dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Wanneer Khaled er later opnieuw naar vraagt, beweert de bewaker dat ze hem op een vliegtuig naar Nederland hebben gezet. „Misschien klopt het wat hij zei”, zegt de Syriër vertwijfeld. „Zo niet, dan vrees ik het ergste.”

In het ziekenhuis waar de Arnhemmer naartoe zou zijn gebracht, staat hij niet in de patiëntenregisters, zegt een tussenpersoon die er navraag liet doen. In het register van de staatsveiligheidsdienst duikt zijn naam wel op, maar lijkt alle verdere informatie over hem te zijn verwijderd. „Dat gebeurt bij gevoelige dossiers”, verklaart onderzoeker Baker. „In zulke gevallen kan alleen het Geheime Bureau in het presidentieel paleis de informatie inzien.”

Ook hier laat NRC navraag doen, ditmaal door een Syriër die contact heeft met een hoge officier die in het paleis werkt. De naam en rang van die officier zijn bekend bij de redactie. Ook beschikt de krant over een screenshot van het contact tussen hem en de tussenpersoon.

Wat blijkt: de informatie uit het presidentieel paleis strookt met de getuigenissen van de oud-celgenoten. De officier bevestigt volgens de tussenpersoon dat de Arnhemmer aan het regime is overgedragen door Hezbollah, verdacht werd van spionage en achtereenvolgens vastzat in afdeling 279 en 285. Maar hij voegt een nieuw slot toe: vanuit 285 zou de Arnhemmer een laatste keer zijn overgeplaatst naar de contraspionage-eenheid in de wijk al-Adawi, bekend als afdeling 300. Na negen maanden zou hij zijn overleden aan „een hartaanval” – de standaardreden die het regime opgeeft bij dood in detentie en dood door marteling.

Permanente onzekerheid

„Voor ons is dit niet het einde”, reageert de broer wanneer hij over de bevindingen hoort. Hij zegt door de jaren heen zo veel onjuiste informatie te hebben gekregen, dat hij niet meer weet wat klopt. „Voor ons is het onmogelijk om er een punt achter te zetten.”

Die permanente onzekerheid is onderdeel van Assads martelmachine. Maar liefst 87.000 mensen zijn sinds het begin van de opstand spoorloos verdwenen door toedoen van het regime, stelt het Syrische Netwerk van de Mensenrechten. Velen van hen zijn waarschijnlijk gestorven, maar het regime verstrekt zelden overlijdensaktes. Slachtoffers worden vaak in massagraven gedumpt of verbrand.

Door een Russisch en Chinees veto in de VN-Veiligheidsraad belandden deze oorlogsmisdaden niet bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. In de zoektocht naar iets van gerechtigheid vond Duitsland een andere weg. In de stad Koblenz veroordeelde een Duitse rechter het voormalige hoofd van een Syrische martelgevangenis tot levenslang. Zijn handlanger kreeg een celstraf van vier en een half jaar. Beide Syriërs woonden als vluchteling in Duitsland.

Lees dit NRC-nieuwsbericht uit januari dit jaar: Syriër in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor misdaden burgeroorlog

Het OM ziet het belang van een zaak tegen het Assad-regime, maar Nederland hanteert een beperktere invulling van het principe van universele jurisdictie dan Duitsland. Het OM heeft pas rechtsmacht als de verdachte Nederlands is of zich in Nederland bevindt – of als het slachtoffer Nederlands is.

Dat is het geval voor de Arnhemmer. Hoewel het OM terughoudend is met uitspraken over zaken waarvan het de details niet kent, geeft het aan hoogstwaarschijnlijk rechtsmacht over hem te hebben. Dit zou betekenen dat het OM een strafzaak kan beginnen wanneer zijn folteraars in beeld komen. Als zij zich nog in Syrië bevinden, zou zo’n zaak alsnog bij verstek kunnen plaatsvinden.

Ook BZ toont na de bevindingen van NRC nieuwe belangstelling in het verhaal van de Arnhemmer. In een mail aan zijn moeder vraagt het ministerie of zij de bevindingen over haar zoon zou willen delen ter ondersteuning van de Nederlandse aansprakelijkstelling van Syrië wegens foltering. Daarbij biedt het ministerie aan deze informatie te kunnen delen met organisaties die onderzoek doen in het kader van de aansprakelijkstelling. Zij zouden wellicht meer over de Arnhemmer te weten kunnen komen, schrijft BZ.

„Komen ze nu pas mee”, reageert de broer. Hij vindt het „bizar” dat het ministerie pas na al die jaren met een pro-actief voorstel komt en zegt dat de familie erover moet nadenken. Het ministerie heeft de familie inmiddels uitgenodigd op het ministerie om „grieven over de gang van zaken te adresseren en u inzage te geven in enkele documenten”. In een reactie aan de krant schrijft BZ: „we betreuren dat de communicatie met de familie als onvoldoende is ervaren en nemen dat mee in onze doorlopende inzet op verbetering.”

Khaled heeft meer vertrouwen in de Nederlandse overheid. Zijn ogen lichten op wanneer hij hoort dat het OM en BZ interesse tonen in de zaak. „In Syrië zou dat niet mogelijk zijn”, zegt hij. „Ik hoop dat Nederland iets kan doen om de daders te straffen. Voor ik sterf wil ik een klein beetje gerechtigheid zien.”

De Syriër legt zijn gebedskraaltjes op tafel. De bruingroene kralen zijn de pitten van de olijven die gevangenen in afdeling 285 te eten kregen, legt hij uit. Het touwtje bestaat uit in elkaar gevlochten sliertjes plastic. „Het is het laatste dat we samen gemaakt hebben”, zegt Khaled. „Als ik het vasthoud, moet ik soms huilen. Dan denk ik aan hem.”

Met medewerking van Suhaib Zakour

Illustraties Fieke Ruitinga

Over dit artikel Dit artikel is gebaseerd op interviews met meer dan twintig bronnen, onder wie de broer van de Arnhemmer, twee oud-celgenoten, vijf vrienden en kennissen, onderzoekers, Nederlandse overheidsinstanties en twee officiers van de Syrische inlichtingendienst. De volledige namen van de Arnhemmer en alle opgevoerde anonieme bronnen zijn bekend bij de redactie. Nagenoeg alle interviews staan op band. Ook is de krant in het bezit van alle geschreven communicatie waar het stuk naar verwijst en ruim tweehonderd spraakberichten die de tweede oud-celgenoot naar de familie stuurde. NRC interviewde de Syriër Khaled vier keer in persoon. Uit de details die hij over de Arnhemmer meldde, blijkt dat hij met hem vastzat. Datzelfde geldt voor de tweede oud-celgenoot, met wie NRC telefonisch sprak. Alleen de broer ging akkoord met een interview, andere familieleden vonden dit volgens hem te pijnlijk. Vrienden en kennissen in Arnhem spraken op voorwaarde van anonimiteit. Ze zeggen in het verleden last te hebben gehad van media-aandacht over radicalisering in Arnhem. Bronnen die navraag deden in Syrië, namen grote risico’s. Het contact met hen verliep via tussenpersonen. De krant beschikt over screenshots daarvan. Waar mogelijk deelden bronnen foto’s en video’s van hun bevindingen. Ter controle zijn beweringen van de celgenoten en overige bevindingen voorgelegd aan drie Syrische onderzoekers met expertise op het gebied van Assads veiligheidsdiensten. Ook liet de krant informatie verifiëren door CIJA (Commission for International Justice and Accountability), een ngo met een groot archief van Syrische regime-documenten. Vanwege privacywetgeving ging het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) aanvankelijk niet in op specifieke vragen over de Arnhemmer. Pas nadat de familie aangaf hier geen bezwaar tegen te hebben, stuurde BZ de antwoorden naar de familie, die deze doorstuurde aan de krant.