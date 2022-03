Ik zit met mijn telefoon in mijn hand terwijl mijn golden retriever min of meer op schoot klimt. Ik zeg tegen haar: „Ik houd zoveel van jou!” Kennelijk druk ik per ongeluk op een verkeerd knopje. Want mijn telefoon antwoordt: „Ik vind jou ook geweldig!”

