Tegen de oorlogsbeelden in Oekraïne kan geen leugen op

‘Kinderen’ was vanuit de lucht te lezen. Het woord stond in grote witte letters op de grond, voor en achter het theater. Wanhopige mensen die zich hier probeerden schuil te houden voor nieuw Russisch geweld in de belegerde Oekraïense stad Marioepol, moeten gevreesd hebben voor het bombardement dat woensdag toch kwam. Op satellietbeelden was te zien hoe de bom het theater, waarin meer dan duizend mensen zich schuilhielden, precies raakte.

Na Europese sancties op Russische propagandakanalen klonk de kritiek dat de toegang tot informatie beperkt zou worden. Toch kenmerkt de oorlog in Oekraïne zich door ongekende hoeveelheden informatie uit open bronnen en ooggetuigenverslagen. Ze kunnen helpen leugens te ontkrachten en bewijzen van oorlogsmisdaden vast te leggen.

Bedrijven spelen – naast vrijwilligers, journalisten en onderzoekers van openbare bronnen – een grote rol. Commerciële satellietdata helpen claims te staven over Russische troepenopbouw. Het laat simpelweg zien dat er in een bepaald gebied geen sneeuw meer ligt, waardoor foto’s gedateerd kunnen worden.

Deze data bieden een driedimensionaal perspectief zoals nauwelijks eerder vertoond. Valse claims worden zo geverifieerd, en ook bewust gedeelde desinformatie kan door deze transparantie weerlegd worden. Mediaorganisaties gebruiken zelf ook ‘geolocatie’, het vaststellen van een locatie met behulp van verschillende beschikbare data. Voorafgaand aan de oorlog gingen analyses door de Amerikaanse inlichtingendiensten en die van open-bron-onderzoekers gelijk op.

Het maken van video’s en foto’s van bombardementen, troepenbewegingen en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid is gevaarlijk voor de persoon achter de camera. Er zijn nog maar weinig journalisten in de belegerde delen van Oekraïne. Tegelijkertijd kunnen dit soort beelden niet alleen op korte termijn in de media onschatbare waarde hebben, maar ook op langere termijn in de rechtszaal. Het is te hopen dat Poetin en de zijnen daar op een dag verschijnen.

Nu al geven organisaties zoals Mnemonic en Witness tips over hoe mensen het beste met video kunnen vastleggen wat zij zien, op een manier die standhoudt als juridisch bewijs. Beeld van het gebruik van clustermunitie, inclusief het type bommen dat wordt gebruikt, kan bijvoorbeeld bewijzen dat internationaal recht werd overschreden. En het vastleggen van bombardementen op markten, appartementsgebouwen of ziekenhuizen bewijst dat burgerdoelen het doelwit zijn.

Voor sommigen is de oorlog die Rusland in Oekraïne voert het ultieme bewijs dat toegang tot informatie op een ongekende manier wordt beperkt dankzij sancties tegen Kremlin-gezinde media als RT. Voor anderen zijn livevideo’s en beeld van commerciële satellieten juist het teken van de nieuwe rijkdom aan informatiebronnen.

Gegevens uit open bronnen kunnen de rol niet vervangen van journalisten die vrij en veilig werken in Oekraïne of Rusland. Toch zijn de beelden van deze gebeurtenissen van grote waarde. Niet alleen nu, om ons te informeren over steeds nieuw geweld, maar hopelijk ook op de dag dat de aanstichters van deze onrechtvaardige oorlog daarvoor verantwoording moeten afleggen.

Het Kremlin ontkende woensdag het theater in Marioepol te hebben gebombardeerd, maar tegen de beelden kan geen leugen op. Ze zullen hopelijk in een rechtszaal spreken voor de mensen die dat niet meer kunnen.

Marietje Schaake schrijft om de week op deze plek een column over technologie, beleid en economie.